С 21:15 мск до 22:40 мск ПВО сбила четыре беспилотника над Татарстаном
Также Минобороны заявляло о сбитом беспилотнике в период с 16:10 мск до 1:50 мск.
В период с 21:15 мск до 22:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре БПЛА над территорией Татарстана.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Также ведомство заявляло о сбитом беспилотнике в период с 16:10 мск до 19:50 мск.
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