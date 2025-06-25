С 21:15 мск до 22:40 мск ПВО сбила четыре беспилотника над Татарстаном

Также Минобороны заявляло о сбитом беспилотнике в период с 16:10 мск до 1:50 мск.

В период с 21:15 мск до 22:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре БПЛА над территорией Татарстана.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство заявляло о сбитом беспилотнике в период с 16:10 мск до 19:50 мск.

Денис Петров