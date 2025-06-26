От софта к листингу на бирже: зачем Ефим Климов оставил пост гендиректора ГК «Эттон»

Основатель группы провел рокировку долей в уставном капитале, подготовив не обремененные залогом 21% акций для выхода на биржу

Фото: Динар Фатыхов

Основатель казанской ГК «Эттон» Ефим Климов уступил 30% долей компании московскому партнеру Анастасии Рудневой, чтобы трансформировать бизнес IT-компании и выйти на новые рынки ПО. Оперативное управление компанией передано новому главе — Антону Аношину, руководившему ранее московским АСЦН. Казанский разработчик электронных территориальных схем по управлению отходами не собирается уходить из ниши ЖКХ, но ищет новые сферы. Ради этого Климов в качестве управляющего партнера сосредоточится на стратегическом развитии группы и начнет подготовку к выходу компании на биржу.

«Эттон» сходит с «мусорной» дистанции?

Генеральный директор ГК «Эттон» Ефим Климов, под чьим руководством в регионах была осуществлена цифровизация территориальных схем управления обращения с отходами, покинул свой пост. Информация об этом отражена в системе «СПАРК-Интерфакс». Правда, на официальном сайте компании он по-прежнему значится в качестве первого лица наряду с остальными членами команды.

Основатель и бессменный руководитель группы сложил полномочия буквально на днях. Это случилось 20 июня, следует из открытых данных. Возможно, изменения на сайте группы не успели быстро внести, коллективу разработчиков об этом еще не сообщили. По крайней мере, о самом факте ухода известного топ-менеджера мало кто знает на татарстанском рынке IT-услуг, а о причинах остается лишь догадываться.

Кстати, за последние 10 лет компания выиграла в регионах 64 госконтракта по разработке электронных территориальных схем обращения с отходами — общей стоимостью 0,5 млрд рублей. В этом году компания получила контракты на корректировку всего на 40 млн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я принял решение передать оперативное управление компанией новому генеральному директору, для того чтобы сосредоточиться на стратегическом развитии ГК «Эттон» в качестве управляющего партнера, — пояснил Ефим Климов в разговоре с «Реальным временем», связав свой переход на позицию «стратега» с изменением масштаба компании: — Сегодня «Эттон» вышел на тот уровень зрелости, когда ключевым становится именно управление ростом, масштабированием и трансформацией — как внутри компании, так и на внешнем рынке.

Группа выйдет на связь с ретейлом?

Новым гендиректором назначен «варяг» из Москвы Антон Аношин. До приезда в Казань он руководил ООО «АСЦН», разрабатывающим решения по автоматизации процессов в ретейле. Компания позиционирует себя как технологический партнер федеральных торговых сетей и разрабатывает программно-аппаратные комплексы для торговли.

— Нам нужен был человек с опытом стратегического управления, который уже демонстрировал результаты в цифровой трансформации и масштабировании бизнесов, — объяснил выбор партнера Ефим Климов. — Он выводил команды и продукты на тот уровень эффективности, который сейчас в фокусе нашего внимания.

К слову, недавно компания предложила крупным торговым центрам использовать роботы-уборщики, что слегка перекликается с исходным направлением работы «Эттона».

Инна Серова / realnoevremya.ru

Группа «Эттон» — резидент «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис», занимается разработкой цифровых решений для «Роснефти», «Газпрома», «Новатэка» и других крупных представителей нефтегазовой отрасли. Ефим Климов с 2022 года — президент Федерации прыжков в воду в Татарстане. Компания специализируется на разработке программных решений для ЖКХ, строительного комплекса. Выручка от продажи по итогам 2024 года составила 117,2 млн, чистая прибыль — 5,9 млн рублей.

Территориальные схемы обращения с отходами по решениям «Эттона» внедрены в более чем 10 регионах страны. Но в настоящее время Минэкологии РФ ведет процесс по внедрению государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Ожидается, что с 1 января 2026 года регионы обяжут вносить в нее актуальные данные. По словам руководителя департамента нормотворческой деятельности по формированию комплексной системы обращения с ТКО ППК РЭО Маргариты Поспеловой, новая система призвана сделать отрасль максимально прозрачной, что в дальнейшем позволит принимать обоснованные решения по тарифному регулированию. Информационная система настроена на отслеживание движения мусоровозов и учет выгрузки. Правда, при ее создании разработчики столкнулись с тем, что на полигонах нет системы взвешивания.

21% акций для выхода на биржу?

Уход Ефима Климова с поста гендиректора произошел через несколько дней после передачи 30% долей в ГК «Эттон» в собственность некоей Анастасии Рудневой, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Она является владелицей ООО «Восточный квартал», созданного пару месяцев назад. По словам источников, на сделку по купле-продаже актива не похоже. Ценные бумаги получила в собственность владелица фирмы, чьим основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Как правило, подобная схема применяется при подготовке доли к продаже, считают они.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После рокировки у Климова осталось 21% долей в компании. Другими владельцами являются Роберт Алиакберов — ему принадлежит 31,5%, и Равиль Каримов, который владеет 17,5%. Система маркирует первого как нового совладельца, но в окружении Ефимова говорят, что Алиакберов стоял у истоков создания компании, а новым партнером является только Руднева из «Восточного квартала».

Одновременно с этим аналогичные изменения произошли в структуре владения ООО «Эттон-Центр», которое также выполняет работы по корректировке территориальной схемы обращения с ТБО.

Любопытно, что у всех трех учредителей компаний доли находятся в залоге банка НБС, а у пакета Ефимова — нет обременения. Вероятно, под «свободный пакет» и могут быть привлечены внешние инвестиции, считают собеседники «Реального времени». Основатель компании подтвердил, что на посту управляющего он нацелен на поиск и привлечение инвестиций, включая выход на биржу.

— Вместе с новым стратегическим партнером мы приступили к формированию структур корпоративного управления: совета учредителей и независимого совета директоров. Цель — перейти от предпринимательской модели к зрелой институциональной структуре с долгосрочными амбициями. Мы строим платформу, которая будет надежной точкой опоры для масштабного роста в ближайшие годы, — рассказал он.

Среди задач — подготовка компании к использованию биржевых инструментов роста, включая возможности листинга в среднесрочной перспективе, добавил Климов. По его словам, сегодня «Эттон» вышел на тот уровень зрелости, когда ключевым становится именно управление ростом: «Это требует полной вовлеченности в стратегические задачи: от формирования продуктового портфеля до выстраивания новых партнерств и подготовки к выходу на новые рынки». При этом уходить из экологической ниши компания не планирует. «Сегодня перед нами стоят стратегические цели — стать отраслевым стандартом в экотехнологиях, вывести на рынок новые b2b-продукты и платформенные решения, укрепить позиции в ключевых отраслях за счет экспортного потенциала», — сообщил он.