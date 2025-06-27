Ток бежит по проводам, а сотрудники «Сетевой компании» водят экскурсии по Казани

Откуда в проводах берется ток, как в XIX веке Казань осваивала электричество, при чем тут университет — и о чем еще АО «Сетевая компания» рассказывает на индустриальных экскурсиях

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

АО «Сетевая компания» вот уже несколько лет ведет общественно важный проект — проводит индустриальную экскурсию «Ток бежит по проводам». Это интересный, насыщенный подробностями рассказ о том, откуда в наших квартирах и домах берется электричество; из чего состоит электросетевое хозяйство; как устроена подстанция; в чем состоит работа энергетиков разных специальностей. Отдельная часть экскурсии — рассказ о том, как начиналась электрификация в Казани, где в начале прошлого века появлялись первые электростанции, как развивалась энергетика и каковы ее сегодняшние достижения. Историческая часть экскурсии традиционно вызывает большой отклик у туристических групп. Прогулка по старым и новым «местам силы» Казани проводится при помощи преподавателей вузов — КФУ и КГЭУ, которые поджидают группы на маршруте и делятся обширными знаниями. Подробнее — в рассказе «Реального времени».

Как освещали Казань 120 лет назад

Идея проводить индустриальную экскурсию «Ток бежит по проводам» возникла 5 лет назад — когда Татарстан отмечал 100-летие со дня образования ТАССР. Ведь это была круглая дата еще и для энергетиков нашей республики: в 1900 году император Николай II дал разрешение на начало работы акционерного общества «Газ и электричество города Казани». Именно с этого началась славная история энергетиков республики.

Экскурсию начинал разрабатывать Зульфат Мингалиев, историк и краевед, заместитель директора-руководитель Контакт-центра филиала АО «Сетевая компания»-Дирекция по обслуживанию потребителей. Пресс-центр «Сетевой компании» и Дирекция компании по обслуживанию потребителей во главе с директором этого филиала Рустемом Давлетшиным оказали в этом ценную организационную поддержку.

История развития электроснабжения Казани началась в университете. Здесь изучали электротехнику, а ученые разрабатывали схемы выработки электричества. Первая общественная электростанция республики появилась на нынешней площади Свободы (рядом с магазином со словами «Миру Мир» на крыше). Вторая электростанция (начало строительства 1913 год) и трамвайная электростанция (1899 год) были на месте старого здания театра им. Г. Камала и его автостоянки.

Первый опыт использования электричества на стройке был применен во время строительства Дома Кекина, а в Панаевском саду (который был на месте нынешнего стадиона «Динамо») уже в конце XIX века применялись автономные источники электроснабжения. И все эти места можно посмотреть на экскурсии. А еще — пройтись по двум первым улицам Казани, которые были освещены электричеством (это Воскресенская и Проломная — ныне Кремлевская и Баумана). Маршрут экскурсии постоянно дополняется. Например, 2 года назад энергетики республики реконструировали старую трансформаторную подстанцию, построенную 100 лет назад в рамках перехода Казани с постоянного на переменный ток, и установили там памятную доску в честь события. Теперь все экскурсии проходят через этот исторический объект.

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Некоторые исторические факты заставляют молодых слушателей глубже заниматься историей своего края. Например, знаете ли вы, что первым к электрификации улицы Московской приступил известный татарский писатель Фатых Амирхан, а электрическое освещение улиц города началось благодаря императору Александру II и И.Н. Ульянову — отцу В.И. Ленина. Звучит интригующе? Значит ждем вас на экскурсию!

Историческая часть экскурсии включает множество интересных фактов, которые по-новому раскрывают прошлое любимого города и приглашают задуматься о его настоящем. О том, какая большая армия специалистов отвечает за то, чтобы наша жизнь была теплой, светлой и комфортной.

От «лампочки Ильича» до цифровой подстанции

С 2021 года экскурсию провели 66 раз, по маршруту прошли 1 973 слушателя. Среди них — школьники и студенты, организованные группы с различных предприятий и другие желающие. С тех пор маршрут был не раз доработан и дополнен, в нем появляются все новые «фишки». Дирекция по обслуживанию потребителей стремится сделать эту прогулку еще интереснее, еще насыщеннее. К примеру, сейчас в маршрут включен и Энергоуниверситет, в котором экскурсанты посещают Центр компетенций и технологий энергосбережения.

Во время экскурсии можно познакомиться как с современным электрооборудованием, так и с раритетными историческими экспонатами: посмотреть, как 70 лет назад выглядела «лампочка Ильича», потрогать карманный утюг, понажимать на кнопки стабилизаторов...

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Экскурсию сейчас проводят, кроме Зульфата Мингалиева, старший оператор контакт-центра Алия Минибаева и специалист отдела централизованного обслуживания технического присоединения Альбина Фамина. Они прошли специальную подготовку, имеют сертификат экскурсовода — все серьезно! А на локациях экскурсантов ждут и ученые КФУ и КГЭУ, и сотрудники университетских музеев, и инженеры АО «Сетевая компания», которые показывают, как устроена действующая электростанция и рассказывают, какие процессы на ней происходят. На подстанции демонстрируют работу с современным измерительным оборудованием, высоковольтными установками и показывают, как тестируют проводимость сетей. Есть шанс увидеть и познакомиться с работой абсолютно реальных инструментов, которые используются в энергетике!

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Для школьников, студентов и всех желающих

Экскурсия проходит в гибридном формате: часть пути участники проезжают на автобусе, часть проходят пешком. Ведь сегодня объекты электросетевого хозяйства находятся по всему городу, и знаковые из них становятся целями этой масштабной прогулки. Например, цифровая подстанция «Портовая-2» в Вахитовском районе Казани, введенная в эксплуатацию в 2019 году.

Участникам экскурсии предлагаются аудиопередатчики и приемники — слова экскурсовода услышат все, с гарантией! А QR-коды, ведущие на источники дополнительной информации, позволят узнать еще больше об электричестве в Казани. Гости из дальних уголков Татарстана обеспечиваются питанием в столовой КГЭУ, а маршрут движения экскурсионного автобуса согласован с ГАИ Казани.

Разумеется, перед посещением действующей подстанции каждый участник получает защитный инвентарь — безопасность превыше всего. И это первая заповедь работы в энергетике! Группы состоят из нескольких десятков человек, но все обсуждаемо: есть возможность заказать индивидуальный тур. Аудитория экскурсий широкая — это могут быть школьные группы, а могут быть и группы, сформированные на предприятиях (корпоративные индустриальные туры). Профориентационная ценность этой экскурсии весьма высока — студенты колледжей после нее нередко решают продолжить учебу в КГЭУ, а студенты вузов решают всерьез связать судьбу с АО «Сетевая компания».

предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Кстати, экскурсия включена в проект «Пушкинская карта» — ребята в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить ее бесплатно (при особых условиях). В АО «Сетевая компания» отлично понимают: чтобы получать заинтересованные кадры, нужно активно информировать о своей работе общественность. Проект пользуется успехом, он развивается дальше, и это наглядный пример ценной социальной активности энергетической компании, которая решает сразу несколько задач: просветительскую, культурную, профориентационную и научную.

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