5,4 млрд рублей — на дивиденды: на «Нижнекамскнефтехиме» состоялось собрание акционеров

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Первое за пять лет очное годовое собрание акционеров состоялось на НКНХ. Одно из принятых решений — выплатить дивиденды за 2024 год. На эти цели направят 5,4 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд — на выплаты по обыкновенным акциям и 641,6 млн рублей — по привилегированным. «Несмотря на сложные геополитические условия, предприятие успешно развивается, реализуя крупные инвестиционные проекты и модернизируя инфраструктуру», — отметили участники собрания.

Вопреки санкциям

Первым перед акционерами выступил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. Он подвел итоги работы за последние три года. По его словам, объем инвестиций за это время составил более 150 млрд рублей. Это втрое выше, чем за период 2018—2020 годов. Определяющими факторами выживания бизнеса в текущих геополитических условиях стали конкурентоспособность, внедрение современных технологий и быстрая адаптация к изменениям на мировом рынке.

Первым перед акционерами выступил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов. Он подвел итоги работы за последние три года. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Если раньше значительная часть нашего рынка приходилась на Западную Европу, куда мы экспортировали каучуки, то в 2022 году пришлось переориентироваться на рынок Азии, включая Китай и Индию. К чему это привело? К росту затрат. Кроме того, от нас отвернулись ключевые лицензиары, поставщики оборудования, программных продуктов, реактивной и катализаторной химии. Это, к сожалению, продолжает оказывать значительное влияние на нашу промышленность, — подчеркнул Марат Фаляхов.

Несмотря на все сложности, за последние три года производительность труда на предприятии выросла практически вдвое. Это связано с внедрением автоматизации, цифровизации и обучением сотрудников. Мощности увеличились на 10%, что говорит о повышении общей эффективности производства.

В декабре 2023 года на четверть — с прежних 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год — был увеличен выпуск галобутиловых каучуков (ГБК). В декабре 2024-го было завершено строительство олефинового комплекса. СИБУР реализовал проект с помощью собственной экспертизы.

— Запуск ЭП-600 позволил удвоить производство этилена. Это первая установка подобного типа, которая была запущена в России в текущих геополитических условиях. Мы справились без поддержки лицензиара и поставщиков технологий из недружественных стран, — заметил Марат Фаляхов.

Несмотря на все сложности, за последние три года производительность труда на предприятии выросла практически вдвое. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В этом году на территории предприятия будет реализован проект по производству гексена. В 2028 году планируется завершить строительство «стирольной цепочки».

Марат Фаляхов подчеркнул, что успешная реализация новых проектов возможна только на устойчивом фундаменте, включающем инфраструктуру, энергетику, компетенции, экологические аспекты и промышленную безопасность. В пример он привел реконструкцию Ремонтно-механического завода.

— Полная перестройка РМЗ позволит удовлетворить потребности действующих и будущих производств, обеспечивая необходимое оборудование, сервисное обслуживание и ремонтную базу. Учитывая, что некоторые номенклатуры оборудования могут быть просто недоступны на рынке, собственное производство деталей в три-четыре раза дешевле, чем покупка новых. Это также повысит эффективность, увеличив скорость производства запчастей и снизив количество поломок. Это особенно важно с учетом уровня автоматизации, так как без улучшений невозможно качественно и безопасно управлять производством, — уверен Марат Фаляхов.



Вопрос дня

После доклада участники заседания перешли к основной повестке дня — распределению прибыли. Было решено выплатить дивиденды за 2024 год. На эти цели будет направлено 5,4 млрд рублей. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году. Владельцы акций получили по 2,94 рубля на все классы акций.

После доклада участники заседания перешли к основной повестке дня — распределению прибыли. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Акционеры, в свою очередь, задали вопрос о причинах увеличения по сравнению с 2021 годом дебиторской задолженности. Согласно отчетности за 2024 год, она возросла до 62,1 миллиарда рублей.

Генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов отметил, что этот показатель напрямую связан с рассрочкой при проведении продаж конечным покупателям, срок которой вырос из-за переориентации с европейского на азиатский рынок. Длина транспортного плеча увеличилась в три раза. К этому добавились сложности в экспортной торговле, связанные с задержками платежей из-за санкционного давления: ограничения в финансовых системах, требования комплаенса в зарубежных банках, удлинение цепочек платежей из-за специфики трансграничных переводов.

В связи со сложившейся ситуацией в стране интересовал акционеров и вопрос бесперебойной работы оборудования. Председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов рассказал, что компания готова принять и этот вызов.

В связи со сложившейся ситуацией в стране интересовал акционеров и вопрос бесперебойной работы оборудования. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Ведется подбор аналогов, разработка инженерных решений и реверс-инжиниринг. Создание нового ремонтного завода — это тоже ответ на проблематику импортозамещения. Мы предполагаем кратно увеличить количество запчастей, которые мы сможем делать на наших ремонтных производствах, в первую очередь для НКНХ, — поделился он.

Еще один вопрос касался дивидендной политики. Миноритарные акционеры поинтересовались, почему предприятие выплачивает лишь 15% от чистой прибыли. Оказалось, что этот показатель установили предыдущие акционеры. Он нужен для поддержания баланса со стратегическими проектами, направленными на увеличение доходности и конкурентоспособности.

— В текущих условиях нефтехимической отрасли нам необходимо активно бороться за выживание на рынке. Поэтому уровень дивидендов следует уравновешивать с проектами развития, — отметил Марат Фаляхов.

Мощности НКНХ увеличились на 10%, что говорит о повышении общей эффективности производства. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Все прошло быстро, конкретно, по-деловому»

В конце собрания акционеры избрали новый совет директоров предприятия. Затем все желающие могли лично убедиться в масштабах преобразований, произошедших здесь за последние три года. Для гостей организовали экскурсию по новым объектам, включая ЭП-600, строящееся производство гексена и современные административно-бытовые корпуса.

— Впечатления остались положительные. Все прошло быстро, конкретно и по-деловому. Я почувствовал, что компания будет развиваться и дальше, и это действительно замечательно. Так и должно быть! — поделился впечатлениями после собрания акционеров ветеран производства Василий Амелин.

Акционер, ветеран производства Василь Камалов отметил, что произошедшие изменения на его родном предприятии не могут не радовать. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Акционер, ветеран производства Василь Камалов отметил, что произошедшие на его родном предприятии изменения не могут не радовать.

— Я проработал здесь 45 лет, из которых 26 лет возглавлял ремонтный цех на заводе олигомеров. Сейчас структура завода изменилась по сравнению с тем, что было раньше. Ранее различные службы отвечали за свои направления: электронику, механику и другие. Несмотря на то, что я уже 11 лет на пенсии, мне приятно видеть, как предприятие развивается: это и новые бытовки, и лучшее отношение к людям. Особенно радует то, что теперь есть новые автобусы, в наше время было не так комфортно. В общем, я замечаю положительные изменения как внутри завода, так и снаружи — все стало более красивым, — подытожил он.