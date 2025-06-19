Андрей Макаров, ГД: «Если побеждает минимальная цена, то ваша система бессмысленна, хотя эффективна»

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава ФНС Даниил Егоров убедили власти отказаться от принципа «меньшей цены» при госзакупках

«Можно ничего не построить, но действовать в соответствии с 44-ФЗ и ты «в шоколаде». А можно все построить, но нарушить 44-ФЗ и сесть за это в тюрьму», — критиковали сегодня губернаторы принцип «низкой цены» при отборе подрядчиков на панельной сессии ПМЭФ-2025. В этом году на строительство новых объектов в рамках нацпроектов выделено 1 трлн рублей, но регионы боятся нарваться на недобросовестных подрядчиков и предложили внедрить скоринг организаций через дашборд ФНС России. Пока же оставили обходный путь. «В этом году разрешили главам регионов заключать контракты с «единственным поставщиком», но под их личную ответственность», — сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Деньги есть — милый мой, денег нет — иди домой»

Отбор добросовестных подрядчиков — главная боль при реализации нацпроектов, так как регионы регулярно сталкиваются с «серыми дельцами» при заключении федеральных госконтрактов, пожаловались сегодня руководители регионов на ПЭМФ-2025. Дневная сессия под названием «Национальные цели и региональное развитие: задачи, инструменты, результат» посвящалась реализации нацпроектов в регионах и собрала полный зал губернаторов. Модератор дискуссии председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поставил вопрос ребром. Обеспечивают ли налоговая и бюджетная системы возможности регионов в решении стоящих перед ними задач? Надо ли трансформировать бюджетную и налоговую политику, межбюджетные отношения? Какой путь избрать: бюджетный федерализм или ручное управление с федерального уровня? Эти вопросы предстояло обсудить с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, руководителем ФНС Даниилом Егоровым и министром строительства РФ Иреком Файзуллиным.

Аудитория приготовилась к извечным дебатам о том, сколько забирает Москва и сколько остается на местах. Но, похоже, эта межбюджетная «жвачка» изрядно наскучила. Все-таки перемены маловероятны, а субъекты все равно остаются при своих. Гораздо интереснее по другой линии межбюджетного «фронта». Речь идет о федеральных нацпроектах, предусматривающих строительство и модернизацию инфраструктуры регионов.

— Хорошо, что в этом году появился 1 трлн в программе. Эти деньги позволяют трансформировать инфраструктуру и обеспечивают задел на будущее, — сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин. — Как говорится, деньги есть — милый мой, денег нет — иди домой, — пошутил он.

Приходят на конкурс, выиграют, а потом «выкручивают» руки»

Но с деньгами не всегда «с милым рай в шалаше». Губернатор Рязанской области Павел Малков посетовал, что выбрать добросовестного подрядчика по правилам 44-ФЗ невозможно. Победителями конкурса, который определятся по принципу минимальной цены, часто становятся авантюристы или сомнительные компании, которые не собираются строить.

— Появилась целая прослойка дельцов, которые знают как работает система по 44-ФЗ. Они приходят на конкурс, выиграют, а потом «выкручивают» руки». Те знают, что заказчик (федеральных объектов, — прим. ред.) не успеет расторгнуть контракт, а потом заключить заново с новым подрядчиком, — рассказал он. По его словам, дельцы диктуют свои условия, но не всегда история заканчивается благополучно.

Как избежать контракта с проходимцами? Губернатор Рязанской области предложил внедрить предварительный скоринг организаций через сервис ФНС РФ. В нем отражена деятельность любого юрлица и ИП, в том числе и история выполненных госконтрактов. Добросовестные организации могли бы иметь преимущество в виде придания дополнительных баллов на конкурсе. Подобная система работает при отборе подрядчиков по 223-ФЗ, но почему-то не действует при объявлении госконтрактов по 44-ФЗ, посетовал он.

— Мы активно используем сервис ФНС по оценке юрлиц и ИП при выборе поставщиков на конкурсе по 223-ФЗ. Сейчас во всех положениях о закупках включаем использование дашбордов ФНС, но только по 223-ФЗ. Почему бы не применить его при 44-ФЗ? В идеале хотелось бы автоматизировать расчет опыта, потому что с этим чаще всего мухлюют, прикладывают поддельные контракты, — пояснил он.

Скоринг от ФНС России — не ограничение, а конкурентное преимущество

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин поддержал его идею. Он заявил, что его ведомство вместе с ФНС России начало разрабатывать систему скоринга 4 года назад, но внедрить разработку в систему госзакупок пока не успели.

— Нужно, чтобы Прокуратура РФ и ФАС РФ нас поддержали, — пояснил он. — Нужно доработать. Конечно, это веление времени, хотя немножко нарушаем вопросы конкуренции. Но другого решения (при контрактации объектов по нацпроектам) нет.

Глава ФНС России Даниил Егоров не согласился с тем, что здесь может быть ограничение конкуренции. «Если компания «взрастила» себе имя «на госконтрактах», почему она не может получить дополнительные баллы за бренд», — возразил он.

— Скоринг — это не ограничение, а конкурентное преимущество, — вступился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, власти Москвы активно используют сервис ФНС России для скоринга подрядчиков, и если компания работает «в серую», то у нее мало шансов получить госзаказ. «Это как кэшбек в бюджет на наши инвестиции», — добавил он.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер видит угрозу лишь в том, что службы ФАС в регионах станут по-разному трактовать отказ в допуске участников на конкурс. По его словам, нужно уравнять их подходы, чтобы заказчики знали, «с кем не связываться». «Можно ничего не построить, но действовать в соответствии с 44-ФЗ и ты «в шоколаде». А можно все построить, но нарушить 44-ФЗ и сесть на это в тюрьму», — критиковали сегодня губернаторы принцип «низкой цены» при отборе подрядчиков на панельной сессии ПМЭФ-2025.

Cилуанов: «Пора препарировать систему закупок»

— Если побеждает минимальная цена, то вся ваша система бессмысленна, хотя и эффективна, — заявил «мечтателям» Андрей Макаров.

Точку в дискуссии поставил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он согласился с тем, что можно отойти от старых правил и использовать информационные ресурсы ФНС России при подготовке конкурсов.

— 44-ФЗ не так критикуют, как раньше, стало лучше. Появились новые возможности качественного отбора исполнителей. Согласен, пора препарировать систему закупок, грех не пользоваться возможностями, — устало сказал он. Тем временем глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что разослал пароль для входа в дашборд во все регионы РФ.

С другой стороны, остается обходной путь. Это выбор подрядчика по принципу единственного поставщика. «Кстати, сколько регионов перешли на единого поставщика и ушли от 44 ФЗ — поинтересовался модератор сессии Андрей Макаров. — А что это закрытая информация, Антон Германович? А чего боятся сказать? По-моему более 50 регионов перешли на единого поставщика», — ответил сам себе он.

Тут Ирек Файзуллин снова взял слово. «Мы дали возможность руководителям регионов снизить риски и принять на себя ответственность за выбор единого поставщика», — сообщил он. Эта модель продолжит работать в этом году — пока не введут скоринг.

— Страшные слова, — обратился к нему Андрей Макаров. — Дали регионам возможность самим решать. То есть не думая о последствиях, спокойно сесть в тюрьму с осознанием выполненного долга», — то ли в шутку, то ли всерьез сказал он. Но, судя по общей поддержке инициативы в зале, дискуссия в этом месте остановилась.