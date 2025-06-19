Количество мигрантов в Татарстане выросло на 26%

Большая часть находится в республике легально

Фото: Реальное время

С начала года в Татарстане количество иностранцев, проживающих на постоянной основе, увеличилось на 26,2%, достигнув отметки в 18 тыс. Всего в республике на 1 июня находились 110,5 тыс. мигрантов, лишь 4,5 тыс. из них — нелегально. Как отчитались в МВД, несмотря на рост числа приезжих, межнациональные конфликты в регионе не зафиксированы, а преступления мигрантов не оказывают заметного влияния на общую криминогенную ситуацию. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Мигранты приезжают на учебу и работу

На 1 июня в Татарстане законно находились 106 тыс. иностранцев, что на 13 тыс. превышает показатели 2024 года. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

Выросло и число постоянно проживающих иностранных граждан — сейчас таковых в Татарстане 18 тыс. Год к году значение увеличилось на 26,6%. Количество временно проживающих мигрантов составило 5 тыс. В российское гражданство принято 794 человека.

На 1 июня в Татарстане законно находились 106 тыс. иностранцев, что на 13 тыс. превышает показатели 2024 года. Мария Зверева / realnoevremya.ru

За четыре месяца этого года для въезда в Россию на основании ходатайств образовательных учреждений оформили чуть более тысячи приглашений. Визы продлили 7,7 тыс. студентам. К новому учебному году планируется оформить еще 3 тыс. разрешений.

Привлекательным Татарстан остается и для трудовых мигрантов — разрешения на работу имеют почти 1,5 тыс. иностранцев, патент — 38 тыс. Более 12 тыс. граждан ЕАЭС (Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия) заключили специальные договоры.

4,5 тыс. иностранцев — нелегалы

Нелегальных мигрантов в Татарстане гораздо меньше — 4,5 тыс., продолжил Галеев. По его словам, данные фиксируются в реестре контролируемых лиц:



— Реестр динамичен — сегодня может быть больше людей, завтра меньше. На данный момент там учтены около 4,5 тыс. иностранцев. Надо понимать, что этот ресурс формируется в автоматическом режиме, и не все лица там учтены. Мы с ним работаем вручную тоже — снимаем людей, которые попали туда ошибочно, и, соответственно, вносим тех, кто там должен быть. Может быть, какая-то часть там не совсем законно находится.

Всего в 2025 году к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлекли более 9 тыс. физических и юридических лиц — более 5 тыс. из них иностранцы.

— Для организаций есть санкции вплоть до приостановления деятельности компании. Тем не менее такие нарушения существуют. В строительном бизнесе мы наблюдаем больше всего таких случаев. Есть объем и сроки по выполнению строительных объектов, рабочих рук, как всегда, не хватает. Из-за этого субподрядчики заинтересованы в привлечении мигрантов, которые готовы трудится за меньшие деньги без законного основания, — пояснил спикер.

«В строительном бизнесе мы наблюдаем больше всего таких случаев». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Выдворили из России, с территории Татарстана, в 2025 году 603 иностранных граждан, депортировали — 48. Въезд на территорию страны закрыли 1,4 тыс. человек.

— Иностранцы не идут работать, в частности, из-за незнания русского языка. Второй аспект — иностранцы не до конца понимают наше законодательство. Работая с представителями диаспор, мы пытаемся донести, что их права не будут ущемлены, если они обратятся к нам. Мы предоставляем право осуществлять трудовую деятельность при предъявлении необходимых документов. Не все из них верят в эти слова, — добавил Галеев.

Межнациональные конфликты не зафиксированы

В этом году на территории Татарстана выявили 215 фактов незаконной работы мигрантов. В связи с этим в отношении работодателей составили 138 административных протоколов.

Отдельно Галеев отметил, что межнациональные конфликты в Татарстане не фиксировали.

В этом году на территории Татарстана выявили 215 фактов незаконной работы мигрантов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Иностранцы совершили в этом году 223 преступления. Однако они не оказывают заметного влияния на общую криминогенную ситуацию в Татарстане.

В отношении мигрантов совершили 147 преступлений, в том числе:

41 случай мошенничества;

33 случая кражи;

5 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.