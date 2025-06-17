«С мира по нитке»: дом-музей художника Васильева в Татарстане отреставрируют на средства меценатов и горожан

На реконструкцию памятника необходимо 56 млн рублей — в бюджете Зеленодольского района денег не хватает

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Около 56 млн рублей требуется для реконструкции дома-музея художника Константина Васильева в одноименном поселке Татарстана — таких денег в бюджете пгт и Зеленодольского района нет, признают власти. Проблему планируют решать за счет средств меценатов и неравнодушных жителей республики. Сейчас же памятник находится в плачевном состоянии — стены и перегородки превращаются в труху, а полы начинают проваливаться. В Васильево этот дом остался единственным из тех, что олицетворяют начало XX века. Подробнее о спасении наследия не признанного при жизни художника — в репортаже «Реального времени».

Спасенный от сноса, но не от старения

Запах пыли и плесени, грибок и труха — так сейчас выглядит дом-музей, в котором жил художник Константин Васильев. В этих же условиях хранятся его подлинные картины. Построили здание еще в 1926 году, а последний ремонт здесь проводился в 1996-м.

— В 1994 году дом подлежал сносу из-за аварийности. Уже успели снести крышу, но, на наше счастье, вышла статья, которая привлекла к нему внимание. Мы скорее решили предотвратить снос здания. К нему уже подъезжал бульдозер, но мы успели остановить водителя. Вручили ему 5 рублей и попросили дать два дня на спасение. Пошли в Госсовет — и все получилось, — вспоминает друг Константина Геннадий Пронин.

Семья художника переехала в дом в поселке Васильево (пгт назван не в его честь, — прим. ред.) в 1956 году. Здесь они прожили более 30 лет, а после смерти художника его родные — мать и сестры — перебрались в Коломну.

Дом поделен на четыре квартиры, в квартире №4 жила семья художника. С 1996 по 2002 год музей занимал именно ее, площадь составляла 53,3 кв. метра. Здесь разместился мемориальный комплекс — все осталось как при жизни Васильева.

Освободившиеся квартиры перешли в собственность музея, но пока пустуют из-за недостаточности финансирования. предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Позднее учреждению предоставили и квартиру №3, в ней сейчас находятся экспонаты и выставочный зал. В 2022 году жильцов помещений №1 и №2 расселили — из бюджета республики на это направили 5,9 млн рублей. Освободившиеся квартиры перешли в музейный фонд, но пока пустуют из-за недостаточности финансирования.

— Дом полностью построен из дерева, которое пришло в негодность. Здание оседает из-за отсутствия надлежащего фундамента, стены и перегородки превращаются в труху, полы начинают проваливаться. Деревянный дом является отличной средой не только для грызунов, но и для грибков и плесени, что также ведет к разрушению конструкций, — следует из обращения музея к гражданам.

Копия убранства и краеведческий уголок

На полную реставрацию здания необходимо 56 млн рублей, и эта сумма указана после урезания бюджета. Изначальный проект предполагал вложения на сумму 68 млн рублей, рассказала журналистам помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Первый этап сбора средств объявлен на сайте Зеленодольского района — около 20 млн рублей. Реквизиты опубликованы. Далее будем обращаться за поддержкой к Татарстану. В Минкульте программы не предусматривают таких затрат, там фигурируют меньшие суммы. Поэтому собираем с мира по нитке, — признала она.

Сама квартира художника останется в том виде, что был при его жизни. предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Музей планируется разделить на несколько залов. Вход хотят организовать со стороны квартиры №1, там расположатся раздевалка и зона для временных выставок, представил проект разработчик концепции Сергей Насекин.

Следующий зал будет посвящен истории поселка, далее — помещение с экспозицией о самом Константине Васильеве. Квартира художника останется в том же виде, что и при его жизни. Здесь же и организуют выход из музея.

— У нас есть архивное фото, где Константин Васильев сидит на завалинке около своей квартиры с мамой. Мы планируем восстановить эту лавочку и установить скульптуру художника в том же месте. Посетители смогут увидеть ее при выходе из музея, — поделился Насекин.

«Мы планируем восстановить эту лавочку и установить скульптуру художника в том же месте». предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Первым этапом реставрации станут строительно-монтажные работы. На них направят наибольшее количество средств — около 20 млн рублей. Проект планируется реализовать не более чем за 1,5 года.

— Мы хотим создать здесь большую туристическую точку при помощи этого музея. У нас есть все шансы создать притягательное место. Мы отреставрируем музей, напротив возведем парк. Уже есть наработки и скелет парка. Васильево находится на пути следования основных туристических маршрутов, и этим надо воспользоваться, — заявила директор МБУ «Музейное объединение Зеленодольского муниципального района» Резеда Данилова.

«Васильев — это Россия во всех ее воплощениях»

Константин Васильев — художник, не признанный при жизни. Однако в узких кругах он известен своей разноплановостью: он писал в разных жанрах и техниках.

— Нельзя сказать, в чем именно заключается особенность творчества Васильева — он настолько разноплановый. Его работы посвящены всему. Природа? У него великолепные пейзажи, это воплощение самой Руси. Патриотика и военный цикл? Мастер был удостоен за эти картины премии комсомола Татарии. Женские образы, портреты, русские сказки — в его творчестве есть всё. Васильев — это наша Россия во всех ее воплощениях, — вдохновенно рассказывала заведующая музеем Марина Антонова.

Его произведения некоторым кажутся «воинственными и слишком мрачными». предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Как вспоминает Пронин, к Васильеву всегда относились неоднозначно — его произведения некоторым кажутся «воинственными и слишком мрачными». Однако работы художника «вдохновляют людей на жизнь»:

— Искусствоведы смотрят на произведения с точки зрения живописи, композиции, техники и прочего. А у Васильева главным образом выделяются душевные переживания. Он все время думал о смысле жизни, о смысле творчества, месте человека и его предназначении. Он изучил всю русскую культуру и понял, что важна душа, человеческие переживания. Он воплощал это в картинах. Васильев не просто писал картины, он их переживал.