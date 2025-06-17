Маникюр для доярок, грязевой санаторий и Тукай как драйвер туризма: на что ловит инвесторов Балтасинский район

В муниципалитете на фоне успешного развития молочной промышленности (6,5 млрд рублей годового оборота только у одного предприятия) остро стоит кадровая проблема

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Балтасинском районе Татарстана на фоне успешного развития молочной промышленности (годовой оборот только одного предприятия составляет 6,5 млрд рублей) остро стоит кадровая проблема — молодежь отказывается работать доярками. Параллельно муниципалитет делает ставку на туристическую привлекательность, связанную с именем Габдуллы Тукая. Однако развитию туризма мешает отсутствие современной инфраструктуры: несмотря на природные богатства — вроде озера Кара-Куль, район пока не может предложить гостям достойные условия для отдыха. Инвестиции в санаторно-курортную зону могли бы убить двух зайцев: обеспечить рабочие места и привлечь дополнительный поток туристов. Пока же Балтасинский район разрывается между промышленными успехами и нереализованным туристическим потенциалом. Подробнее — в материале «Реального времени».

Развитие промышленности и сельского хозяйства в Балтасинском районе

В Балтасинском районе Татарстана расположено несколько ключевых предприятий, которые играют важную роль в экономике региона. Например, это Балтасинский маслодельный молочный комбинат, который производит порядка 90% всей промышленной продукции района. В 2024 году оборот предприятия составил 6,5 млрд рублей. Произведено 5,2 тыс. тонн сливочного масла, почти 12 тыс. тонн различных сортов сыра, 5,8 тыс. тонн сухой сыворотки и более 40 тонн творога. В рамках модернизации предприятия реализовали проект по реконструкции очистных сооружений на сумму 220 млн рублей.

— Также в районе активно работает дорожное предприятие МДСУ-1, которое в 2024 году выполнило работы на сумму более 1,6 млрд рублей. Введен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод мощностью 160—180 тонн, а также современная лаборатория, — подчеркнул глава района Рамиль Нутфуллин.



предоставлено пресс-службой АИР

Для регулирования переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на территории района созданы восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих более 2 000 пайщиков. Эти кооперативы функционируют в сферах мясопереработки и молочного производства. Продукция кооперативов реализуется не только в районе, но и за его пределами.

Кооператив «Салавыч» запустил линию по производству и фасовке монокорма для крупного рогатого скота и занимается сбором молока. Также он наладил производство тушенки и колбасных изделий, а линия розлива лимонада под брендом «Бурбаш» стала еще одним успешным проектом.

Вблизи районного центра создан агропарк «Балташ» площадью 65 гектаров, где размещены молочный комплекс и сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Ак Алтын». Здесь также реализуются новейшие проекты — по выращиванию клубники в ягодных тоннелях с использованием итальянских технологий.

— Здесь есть хорошая база, на основе которой можно дальше наращивать потенциал региона. С учетом объема молочных комплексов уже появляется ниша переработки, очень мощная ниша и маржинальная, — подтвердила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Сельскохозяйственные производственные кооперативы СССОПК «Салавыч монокорм» 127 пайщиков СПСПК «Тулпар» 45 пайщиков СППК «Шушма» 51 пайщик СПССПК «Ак Алтын» 648 пайщиков СХППК «Май» 866 пайщиков СХСПК «Балкыш» 14 пайщиков СППК «Ушма» 7 пайщиков СПССПК «Белое золото» 261 пайщик Всего 2 019 пайщиков

Как Минуллина предложила привлечь доярок на производство с помощью маникюра

Сельское хозяйство района демонстрирует рост показателей, но кадровый кризис ставит под угрозу развитие отрасли. Хозяйство предпринимателя Равиля Габдрахманова с рентабельностью 29% и выручкой 319 млн рублей столкнулось с дефицитом рабочих рук. «Молодежь не идет в доярки, — констатирует директор. — Устаревшие технологии и тяжелый труд делают профессию непривлекательной».

Проблема усугубляется физическими нагрузками: доярки часами работают в неудобных условиях, что приводит к хроническим заболеваниям.

— Женщина не хочет быть дояркой, потому что спина болит, — заявила Минуллина. — Но если создать условия, например массажный кабинет или детскую комнату на ферме, можно изменить отношение к профессии.



предоставлено пресс-службой АИР

Габдрахманов делает ставку на автоматизацию: строительство современной фермы на 1000 голов должно сократить ручной труд и повысить производительность на 40%.

— Сейчас один работник производит молока на 3 563 рубля в час, а после модернизации — на 8 850, — привел он расчеты.

Но даже с ростом зарплат на 30% вопрос мотивации остается открытым.



Глава Агентства инвестиционного развития еще раз предложила нестандартные решения: «Почему бы не организовать на ферме сервисы для сотрудниц — от маникюра до обучения детей? Это создаст синергию: удобства для доярок и новые рабочие места для малого бизнеса».

Ключевая проблема — старение кадров. Средний возраст доярок в хозяйстве — 50+, а молодежь уезжает в города. «Мы теряем поколение, — признал Габдрахманов. — Современные технологии без людей бесполезны». Льготные кредиты на модернизацию, которые поддерживает правительство Татарстана, решают лишь часть задачи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заключительная реплика Минуллиной звучит иронично, но точно отражает суть проблемы: «Можно построить суперферму, но если у доярки болит спина, а ребенку негде учить татарский, кто на ней будет работать?»



От грязи — к миллиардам: как санаторий перезапустит экономику района

Природные лечебные ресурсы могут стать локомотивом развития для приграничного района Татарстана. В Балтасинском районе планируется строительство нового санаторно-курортного комплекса, сообщил руководитель ООО «СКК Каракуль-плаза» Раис Шайхетдинов.

— Здесь есть уникальные грязи и минеральная вода, мы уже провели все исследования, — рассказал предприниматель.

предоставлено пресс-службой АИР

Проект стоимостью 2 млрд рублей предусматривает строительство современного комплекса на 250 номеров по образцу лучших курортов Минеральных Вод. Срок реализации — два года, подрядчик уже выбран.

Однако эксперты сомневаются в окупаемости проекта без развитой туристической инфраструктуры. «Один санаторий не панацея, — уточнил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев. — Нужны дороги, сервисы, развлечения, иначе это будет островок комфорта среди депрессивной территории». Особые надежды возлагаются на соседнюю горнолыжку, которая пока существует лишь в планах.



предоставлено пресс-службой АИР

Параллельно район пытается реанимировать и другие отрасли — от текстиля до переработки сельхозпродукции.

— У нас есть исторические компетенции в кожевенном и меховом производстве, — напомнила Талия Минуллина. — С учетом тренда на импортозамещение это перспективное направление.



Из наследия Габдуллы Тукая сделают бренд

Балтасинский район делает стратегическую ставку на наследие великого поэта Габдуллы Тукая как драйвера туристического развития.

— Наш главный потенциал — в культурном наследии Тукая, — сказал глава района.

Уже сегодня могила матери поэта, которая расположена в деревне Починок Сосна, является местом паломничества, а в селах Шуда и Карадуван создаются музейные комплексы. Однако администрация намерена выйти за рамки традиционных музеев, создав полноценный туристический кластер.

Ключевой инициативой может стать аналог парка «Лукоморье», но посвященный сказкам Тукая.

— Есть мастера, готовые создавать деревянные скульптуры по мотивам произведений поэта, — поделился председатель Татарстанского республиканского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора Россия» Антон Баклашов. — Они предлагают проводить ежегодные фестивали резьбы, где мастера со всей России будут создавать персонажей из цельных бревен.

Такой парк мог бы стать уникальной достопримечательностью, привлекающей как туристов, так и международных мастеров.



предоставлено пресс-службой АИР

Особый акцент делается на воссоздание атмосферы детства поэта.

— Это места, где прошло детство Тукая, где можно восстановить его дом, — рассказала Минуллина. — Здесь можно проводить книжные фестивали, театральные постановки под открытым небом, снимать мультфильмы по его сказкам.

По ее мнению, такой подход позволит создать эмоциональную связь между посетителями и наследием поэта.

Инфраструктурные проекты должны дополнить культурную составляющую. В районе уже есть зона отдыха с парком «Сабантуй», конным двором и озером Кара-Куль — памятником природы республиканского значения. «Но нужны гостиницы, кафе, удобные маршруты, — сообщил глава района. — Без этого даже самые яркие идеи останутся полумерой».

взято с сайта tatarstan.ru

Однако эксперты предупреждают о необходимости системного подхода. «Наследие Тукая — это богатство, но нужна четкая концепция, — отметил Нуриев. — Важно объединить все проекты в единый маркетинговый продукт». Без этого район рискует остаться местом для однодневных экскурсий.

Если задуманное реализуется, Балтасинский район имеет все шансы стать новым культурным центром Татарстана.

— Это больше, чем туризм, это сохранение нашей идентичности, — изложила Минуллина. — Тукай объединяет прошлое и будущее, и мы должны этим воспользоваться.