Маникюр для доярок, грязевой санаторий и Тукай как драйвер туризма: на что ловит инвесторов Балтасинский район
В муниципалитете на фоне успешного развития молочной промышленности (6,5 млрд рублей годового оборота только у одного предприятия) остро стоит кадровая проблема
В Балтасинском районе Татарстана на фоне успешного развития молочной промышленности (годовой оборот только одного предприятия составляет 6,5 млрд рублей) остро стоит кадровая проблема — молодежь отказывается работать доярками. Параллельно муниципалитет делает ставку на туристическую привлекательность, связанную с именем Габдуллы Тукая. Однако развитию туризма мешает отсутствие современной инфраструктуры: несмотря на природные богатства — вроде озера Кара-Куль, район пока не может предложить гостям достойные условия для отдыха. Инвестиции в санаторно-курортную зону могли бы убить двух зайцев: обеспечить рабочие места и привлечь дополнительный поток туристов. Пока же Балтасинский район разрывается между промышленными успехами и нереализованным туристическим потенциалом. Подробнее — в материале «Реального времени».
Развитие промышленности и сельского хозяйства в Балтасинском районе
В Балтасинском районе Татарстана расположено несколько ключевых предприятий, которые играют важную роль в экономике региона. Например, это Балтасинский маслодельный молочный комбинат, который производит порядка 90% всей промышленной продукции района. В 2024 году оборот предприятия составил 6,5 млрд рублей. Произведено 5,2 тыс. тонн сливочного масла, почти 12 тыс. тонн различных сортов сыра, 5,8 тыс. тонн сухой сыворотки и более 40 тонн творога. В рамках модернизации предприятия реализовали проект по реконструкции очистных сооружений на сумму 220 млн рублей.
— Также в районе активно работает дорожное предприятие МДСУ-1, которое в 2024 году выполнило работы на сумму более 1,6 млрд рублей. Введен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод мощностью 160—180 тонн, а также современная лаборатория, — подчеркнул глава района Рамиль Нутфуллин.
Для регулирования переработки и реализации сельскохозяйственной продукции на территории района созданы восемь сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих более 2 000 пайщиков. Эти кооперативы функционируют в сферах мясопереработки и молочного производства. Продукция кооперативов реализуется не только в районе, но и за его пределами.
Кооператив «Салавыч» запустил линию по производству и фасовке монокорма для крупного рогатого скота и занимается сбором молока. Также он наладил производство тушенки и колбасных изделий, а линия розлива лимонада под брендом «Бурбаш» стала еще одним успешным проектом.
Вблизи районного центра создан агропарк «Балташ» площадью 65 гектаров, где размещены молочный комплекс и сельскохозяйственный перерабатывающий кооператив «Ак Алтын». Здесь также реализуются новейшие проекты — по выращиванию клубники в ягодных тоннелях с использованием итальянских технологий.
— Здесь есть хорошая база, на основе которой можно дальше наращивать потенциал региона. С учетом объема молочных комплексов уже появляется ниша переработки, очень мощная ниша и маржинальная, — подтвердила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
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Сельскохозяйственные производственные кооперативы
|
СССОПК «Салавыч монокорм»
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127 пайщиков
|
СПСПК «Тулпар»
|
45 пайщиков
|
СППК «Шушма»
|
51 пайщик
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СПССПК «Ак Алтын»
|
648 пайщиков
|
СХППК «Май»
|
866 пайщиков
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СХСПК «Балкыш»
|
14 пайщиков
|
СППК «Ушма»
|
7 пайщиков
|
СПССПК «Белое золото»
|
261 пайщик
|
Всего
|
2 019 пайщиков
Как Минуллина предложила привлечь доярок на производство с помощью маникюра
Сельское хозяйство района демонстрирует рост показателей, но кадровый кризис ставит под угрозу развитие отрасли. Хозяйство предпринимателя Равиля Габдрахманова с рентабельностью 29% и выручкой 319 млн рублей столкнулось с дефицитом рабочих рук. «Молодежь не идет в доярки, — констатирует директор. — Устаревшие технологии и тяжелый труд делают профессию непривлекательной».
Проблема усугубляется физическими нагрузками: доярки часами работают в неудобных условиях, что приводит к хроническим заболеваниям.
— Женщина не хочет быть дояркой, потому что спина болит, — заявила Минуллина. — Но если создать условия, например массажный кабинет или детскую комнату на ферме, можно изменить отношение к профессии.
Габдрахманов делает ставку на автоматизацию: строительство современной фермы на 1000 голов должно сократить ручной труд и повысить производительность на 40%.
— Сейчас один работник производит молока на 3 563 рубля в час, а после модернизации — на 8 850, — привел он расчеты.
Но даже с ростом зарплат на 30% вопрос мотивации остается открытым.
Глава Агентства инвестиционного развития еще раз предложила нестандартные решения: «Почему бы не организовать на ферме сервисы для сотрудниц — от маникюра до обучения детей? Это создаст синергию: удобства для доярок и новые рабочие места для малого бизнеса».
Ключевая проблема — старение кадров. Средний возраст доярок в хозяйстве — 50+, а молодежь уезжает в города. «Мы теряем поколение, — признал Габдрахманов. — Современные технологии без людей бесполезны». Льготные кредиты на модернизацию, которые поддерживает правительство Татарстана, решают лишь часть задачи.
Заключительная реплика Минуллиной звучит иронично, но точно отражает суть проблемы: «Можно построить суперферму, но если у доярки болит спина, а ребенку негде учить татарский, кто на ней будет работать?»
От грязи — к миллиардам: как санаторий перезапустит экономику района
Природные лечебные ресурсы могут стать локомотивом развития для приграничного района Татарстана. В Балтасинском районе планируется строительство нового санаторно-курортного комплекса, сообщил руководитель ООО «СКК Каракуль-плаза» Раис Шайхетдинов.
— Здесь есть уникальные грязи и минеральная вода, мы уже провели все исследования, — рассказал предприниматель.
Проект стоимостью 2 млрд рублей предусматривает строительство современного комплекса на 250 номеров по образцу лучших курортов Минеральных Вод. Срок реализации — два года, подрядчик уже выбран.
Однако эксперты сомневаются в окупаемости проекта без развитой туристической инфраструктуры. «Один санаторий не панацея, — уточнил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев. — Нужны дороги, сервисы, развлечения, иначе это будет островок комфорта среди депрессивной территории». Особые надежды возлагаются на соседнюю горнолыжку, которая пока существует лишь в планах.
Параллельно район пытается реанимировать и другие отрасли — от текстиля до переработки сельхозпродукции.
— У нас есть исторические компетенции в кожевенном и меховом производстве, — напомнила Талия Минуллина. — С учетом тренда на импортозамещение это перспективное направление.
Из наследия Габдуллы Тукая сделают бренд
Балтасинский район делает стратегическую ставку на наследие великого поэта Габдуллы Тукая как драйвера туристического развития.
— Наш главный потенциал — в культурном наследии Тукая, — сказал глава района.
Уже сегодня могила матери поэта, которая расположена в деревне Починок Сосна, является местом паломничества, а в селах Шуда и Карадуван создаются музейные комплексы. Однако администрация намерена выйти за рамки традиционных музеев, создав полноценный туристический кластер.
Ключевой инициативой может стать аналог парка «Лукоморье», но посвященный сказкам Тукая.
— Есть мастера, готовые создавать деревянные скульптуры по мотивам произведений поэта, — поделился председатель Татарстанского республиканского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора Россия» Антон Баклашов. — Они предлагают проводить ежегодные фестивали резьбы, где мастера со всей России будут создавать персонажей из цельных бревен.
Такой парк мог бы стать уникальной достопримечательностью, привлекающей как туристов, так и международных мастеров.
Особый акцент делается на воссоздание атмосферы детства поэта.
— Это места, где прошло детство Тукая, где можно восстановить его дом, — рассказала Минуллина. — Здесь можно проводить книжные фестивали, театральные постановки под открытым небом, снимать мультфильмы по его сказкам.
По ее мнению, такой подход позволит создать эмоциональную связь между посетителями и наследием поэта.
Инфраструктурные проекты должны дополнить культурную составляющую. В районе уже есть зона отдыха с парком «Сабантуй», конным двором и озером Кара-Куль — памятником природы республиканского значения. «Но нужны гостиницы, кафе, удобные маршруты, — сообщил глава района. — Без этого даже самые яркие идеи останутся полумерой».
Однако эксперты предупреждают о необходимости системного подхода. «Наследие Тукая — это богатство, но нужна четкая концепция, — отметил Нуриев. — Важно объединить все проекты в единый маркетинговый продукт». Без этого район рискует остаться местом для однодневных экскурсий.
Если задуманное реализуется, Балтасинский район имеет все шансы стать новым культурным центром Татарстана.
— Это больше, чем туризм, это сохранение нашей идентичности, — изложила Минуллина. — Тукай объединяет прошлое и будущее, и мы должны этим воспользоваться.
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