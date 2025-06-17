В Татарстане создадут новый санаторно-курортный комплекс на сумму 2 млрд рублей

Фото: Реальное время

В Балтасинском районе Татарстана планируется строительство нового санаторно-курортного комплекса. Руководитель ООО «СКК Каракуль-плаза» Раис Шайхетдинов сообщил об этом на встрече в рамках проекта «Муниципальный час». Объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей, а сам комплекс будет включать 250 номеров.

Шайхетдинов заявил, что идея создания такого комплекса зрела у него уже около десяти лет. Он подчеркнул: «Там будут использоваться полезные грязи и вода». Строительство планируется завершить в течение двух лет.

Он также уточнил, что для успешной реализации проекта важно привлечь профессионалов в этой области.

— Надо находить порядочных людей и делиться с ними опытом, — добавил он.

В ходе обсуждения подняли вопросы конкуренции на рынке санаториев. Шайхетдинов выразил надежду, что новый комплекс сможет привлечь клиентов благодаря высокому качеству сервиса и разнообразным услугам.



Анастасия Фартыгина