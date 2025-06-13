Казанские корни Айтматова и пробелы в иске имля: как татарстанцы ищут своих предков

Более 50 экспертов приехали в Казань, чтобы рассказать, как и зачем исследовать свою родословную

Фото: Артем Дергунов

В последние годы жители России с большим интересом узнают о своих корнях, и Татарстан не стал исключением, в один голос говорят эксперты. Но наладить связь между поколениями порой мешает ряд проблем. В частности, до революции татары использовали не кириллицу, а арабскую вязь, и теперь исторические документы недоступны для понимания обычного читателя. И все же старательным потомкам удается построить родословное древо и до седьмого колена, и даже раньше. О том, как это сделать, рассказывали на Всероссийском генеалогическом форуме «Терра.Татарстан».

«Родословную узнают, чтобы упоминать предков в молитвах»

12–13 июня форум «Терра.Татарстан» прошел в Казани третий раз, причем впервые — в статусе всероссийского. «Так что темы гораздо шире, другие архивы [представлены] — и московский, и санкт-петербургский», — рассказала «Реальному времени» одна из организаторов мероприятия, дизайнер и популяризатор семейной истории Светлана Агапова.

С желающими восстановить прошлое своей семьи поделились опытом эксперты из десятка регионов России: от столицы до Краснодара и Екатеринбурга. Всего за два дня выступило 53 лектора. Пришли послушать специалистов порядка 600 человек.

— Мы растем из года в год. На первый форум было заявлено 250 человек, на второй — где-то 350. Сейчас нас уже потихонечку узнают, приезжают. Бренд в генеалогическом мире России создан, — говорит Светлана Агапова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сама она создает курсы по верстке книг и составлению древа рода. Работы ее учеников на площадке форума представили на специальной выставке «Когда деревья были большими». Так, семье Аксаковых удалось восстановить родословную до 1746 года, а Оссовских — до 1615-го.

В течение последних пяти лет интерес к прошлому своих предков у людей повысился, поделился с нашим изданием старший исследователь генеалогического центра «Семь поколений» Марсель Гайфуллов. Причем, по его наблюдениям, в Татарстане активнее всего изучают корни жители восточной части республики. Причины называют самые разные.

— Если это мусульмане, то [родословную узнают], чтобы упоминать своих предков в молитвах. Это одна из частых причин. Вторая — просто любовь к роду, историческая память. Третья — желание передать родовое наследие подрастающему поколению, своим детям и внукам. Некоторые люди начинают изучать прошлое с Великой Отечественной войны, с подвига своих предков. А там уже становится интересна и Первая мировая, потому что часто у многих предки участвовали и в ней. И дальше люди идут, как по лесенке, — объяснил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Даже если человек пойдет в архив, он не сможет ничего из этих данных почерпнуть»

Но добиться таких результатов бывает непросто. Все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что одна из основных проблем для жителей нашей республики связана с реформами татарской письменности в XX веке. «Даже при большом желании, если человек пойдет в архив, он не сможет ничего из этих данных для себя почерпнуть», — констатирует Марсель Гайфуллов. Дело в том, что до революции татары использовали арабскую вязь. Затем язык перевели сначала на латиницу, потом — на кириллицу. В результате старые документы сегодня непонятны.

— Я сама с этим столкнулась, — призналась Светлана Агапова. — Нужно знать лингвистов, переводчиков, сообщество, которое может помочь. Есть очень много хороших людей, которые готовы включиться в это.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Например, у проекта Familio есть специальный чат по иске имля — арабскому письму, которое использовалось татарами до 1920-х годов. «Можем туда закинуть какой-нибудь образец документа, и быстренько ребята переведут. Это очень поддерживает», — рассказала соорганизатор форума.

Этой темы коснулись и на открытой дискуссии «Хранители истории Татарстана». Начальник отдела информационных ресурсов и оказания госуслуг Управления ЗАГС кабмина республики Эльвира Миннегалеева заверила: она иске имля владеет. «Есть еще пара начальников отдела ЗАГС, которые тоже оканчивали восточный факультет, как я, они тоже читают [старотатарский]. Латиницу читают все, там ничего сложного нет», — сообщила спикер.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как Чингиз Айтматов связан с родом Утямышевых

В целом программа форума была посвящена основным болевым точкам, с которыми сталкиваются как те, кто только начинает собирать родовое древо, так и опытные генеалоги. Первым рассказали, с чего начать поиск предков и родственников, какую роль играют в поиске семейные прозвища и даже как «не разориться на исследовании родословной». Были и узкие, точечные темы: как искать предков-купцов, использовать документы надсмотрщиков крепостных дел и изучать историю родовых деревенских домов.

Светлана Агапова подчеркнула: форум поддерживают и представители научного сообщества, в том числе Института истории им. Марджани Академии наук Татарстана. «Какие бы темы мы ни поднимали, мы не можем без научной поддержки. Мы должны опираться на фундаментальные знания», — уверена она.

Не обошлось и без генеалогических открытий. Так, замдиректора Научной библиотеки КФУ Эльмира Амерханова рассказала, что в фондах хранятся рукописи, на страницах которых оставлены шежере — генеалогическая запись, распространенная у тюркских народов. В частности, есть там родословная Утямышевых — известного татарского рода промышленников, купцов и меценатов. Как выяснили сотрудники библиотеки, к этому роду по материнской линии принадлежал писатель Чингиз Айтматов. «Это шежере было нами красиво отсканировано, воспроизведено и подарено на уровне правительства Кыргызстана», — заключила Эльмира Амерханова.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru