Увезли на скорой после визита приставов: как бывшую жену замглавы исполкома Казани объявили «уклонисткой»
Инессе Куляжевой, обвиняемой в вымогательстве 5 млрд рублей у экс-супруга Игоря Куляжева, грозят изменить меру пресечения
В Казани накаляются страсти в процессе по делу о вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома Игоря Куляжева. На обвиняемую экс-супругу чиновника оформили принудительный привод, без учета ее больничного до 17 июня — в связи с операцией на одной ноге и лечением другой. Попытка приставов попасть в квартиру обернулась гипертоническим кризом и госпитализацией Инессы Куляжевой. На состоявшемся после этого заседании судья объявила — сегодня обвиняемую спас от изменения меры пресечения только вызов скорой, а подсудимый отставник МВД Татарстана потребовал заключить Куляжеву под стражу, уверяя, что тюремные медики и таблетки парацетомола творят чудеса. Сама больная сегодня решила обратиться в Высшую квалифколлегию судей РФ.
«Пыталась скрыться» на скорой...
Процесс над обвиняемыми в вымогательстве 5 млрд рублей буксует второй месяц. 21 апреля на ступеньках суда упала и не смогла встать 62-летняя обвиняемая Инесса Куляжева. «Меня в здание суда приставы на руках занесли. Была острая боль в колене. Заседание отменили, а приставы вынесли меня на дорогу, где адвокаты помогли дойти до машины. Причем я кричала от боли. Так как нога была левая — доехать до дома смогла», — рассказала пострадавшая журналисту «Реального времени».
Позже врачи констатировали — разрыв мениска на правом коленном суставе, провели операцию и, прописав кучу обезболивающих препаратов, предупредили: для выздоровления нужно месяц соблюдать постельный режим. Однако через месяц у Куляжевой проявились проблемы уже на правом коленном суставе. «Мне начали лечение, но необходимо протезирование», — вспоминает женщина, рассказывая, что ее больничный продлили — сначала до 3 июня, а потом еще на две недели — до 17-го, о чем она тут же уведомила суд, переслав все выданные документы.
В ответ 4 июня получила звонок от судебного пристава со словами, что на 5 июня оформлен принудительный привод. Продублировала отправку медицинских документов и ему, утверждая, что с учетом принимаемых в рамках лечения препаратов просто не может участвовать в заседании. «Я сидеть не могу — больно», — объяснила она и попросила переслать вынесенное судом постановление. Но так и не дождалась этого документа.
5-го в районе 7 часов утра раздался стук в дверь... Надо сказать, что проживает обвиняемая в одном из новых жилых комплексов, доступ в который возможен лишь по электронным пропускам либо с разрешения хозяина квартиры. По домофону хозяйке визитеры не звонили, зато, потоптавшись с криками у запертой двери, залепили глазок и удалились со словами, что еще вернутся.
После 10.00 у Куляжевой подскочило давление, и она вызвала скорую. После обследования медики приняли решение о госпитализации. На выходе из квартиры их встретил пристав, еще двое уже дежурили у машины медпомощи, а позже отразили в рапорте якобы подсудимая сначала не открывала им дверь, а потом попыталась скрыться...
По словам 62-летней женщины, слуги Фемиды пытались убедить врачей, что больница ей не нужна — суд важнее, а не добившись своего, проследовали в больницу. Пока Куляжевой оказывали помощь и проводили обследование — составили рапорт о ее неподчинении и протокол о некоем административном правонарушении, а еще показали то самое постановление о приводе. Ввиду своего состояния ни дату, ни подпись, ни основание для такого решения запомнить больная просто не смогла. Сфотографировать документы ей не дали.
Представители УФССП по РТ удалились, лишь убедившись, что решение о госпитализации не изменилось, и уточнив у врача предполагаемый срок лечения — 5-6 дней.
«Мы получили сведения из больницы, что она может участвовать»
В пресс-службе Московского райсуда Казани оперативно подтвердить либо опровергнуть информацию о принудительном приводе на человека с больничным не смогли. Однако назначенное на 14 часов 5 июня заседание по делу о вымогательстве миллиардов все же состоялось. И там эти сведения прозвучали от самой судьи Ирины Саматошенковой.
О существовании больничного председательствующая не говорила, зато сообщила — из больницы, где с апреля лечится Куляжева, получена справка, что «она может участвовать в судебных заседаниях». Кто подписал документ — не сообщалось. Заметим, подобные справки никогда не учитываются медиками и экспертами при оценке состояния здоровья пациентов, однако по сложившейся практике спокойно используются в качестве процессуального основания для участия больного человека в процессах.
Так, в том же Московском райсуде Казани еще 10 лет назад по справке от главврача горбольницы №7 выдернули с больничной койки, прямо из-под капельницы, бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. В тот день с его участием были назначены прения сторон. В процессе профессору стало плохо, однако прибывшей бригаде скорой не дали госпитализировать пациента — потребовали оказать ему помощь на месте. Судья провел прения, удалился на приговор, а обеспечившие привод приставы де-факто взяли под охрану Абдуллина, когда тот, лежа на лавке в коридоре суда, ждал оглашения решения.
Прием каких-либо препаратов ему запретили, утверждая, что он, дескать, может, намеренно ухудшить свое состояние. В итоге уже в девятом часу вечера больной получил статус осужденного к 6,5 года колонии за хищение 28 млн рублей по госконтрактам вуза. Из-под стражи его освободили уже после вынесения второго приговора об аферах в КХТИ.
Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ей для сбора информации отставников МВД Александра Прохорова и Руслана Заббарова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей Игоря Куляжева информации. При этом в тексте обвинения упоминаются вполне себе достоверные ссылки на данные из баз МВД о владельцах авто и пересечениях границы, якобы незаконно полученные за счет старых связей обвиняемых экс-силовиков, а также сведения из открытых источников о собственниках недвижимости и компаний. Еще один нюанс — по версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, считая, что муж сделал их фиктивными собственниками, чтобы не декларировать имущество и не делиться при разводе.
Процесс стартовал в апреле 2024-го и за год дошел до допросов подсудимых. При этом потерпевшего Игоря Куляжева суд в закрытом режиме допросил еще несколько месяцев назад. А вот двое подсудимых дали свои показания суду этой весной.
Бывший сотрудник угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте, майор в отставке Руслан Заббаров и некогда «лучший аналитик УБЭП МВД по РТ», подполковник в отставке Александр Прохоров пытались свести свои роли в деле до «статиста» и «писаря». Они пытались убедить суд, якобы их заказчица без опыта и связей в рядах силовиков заполучила информацию из недоступных гражданским баз МВД, налоговой и банков, а они лишь выполняли ее указания по договору, за что получили по 150 тысяч рублей. Если верить отставным офицерам, деньги им платили лишь за передачу бумаг, оформление на бумаге тезисов Куляжевой и поддержание разговора с ее бывшим мужем.
Тем временем исследованные в суде записи свидетельствуют — цифра в 5 млрд на переговорах экс-супругов в рамках ОРМ впервые прозвучала совсем не от Куляжевой, а неоднократные обвинения действующего ВИП-чиновника в получении взятки квартирой звучат со стороны дипломированного юриста Заббарова.
«Слово «взятка» было озвучено и предложено Инессой Андреевной. Она сама и Прохоров убеждали меня — это часть приобретенного имущества, а я был уверен, что делаю благородное дело и пытаюсь помочь в разделе имущества и защитить обиженную женщину», — пояснял единственный арестованный по этому делу.
Оглашенные в суде сведения, каким образом в его телефоне оказались сканы полетных листов, свидетельствующие о неоднократных совместных путешествиях потерпевшего и его близкой подруги, Заббаров комментировать не стал. При этом не отрицал факт знакомства с сотрудником ЛОВД на транспорте (дело которого приостановлено в связи с участием в СВО), который делал запросы по этим персоналиям в базе «Магистраль».
Допрос Инессы Куляжевой суд также решил засекретить, несмотря на ее ходатайство о том, что вскрывать тайны личной жизни своего бывшего она не намерена. При этом перед допросом 16 апреля обвиняемая известила суд, что имеются расписки о получении Заббаровым и Прохоровым части тех денег, которые предусматривались договорами об их услугах. Свою позицию Инесса Куляжева начала излагать в тот день. На заседании 21 апреля намеревалась продолжить, но на ступеньках суда получила травму...
Первоначально участники процесса отнеслись к этому с пониманием, однако к 5 июня, как показало заседание суда, у большинства вовлеченных в процесс болезнь подсудимой, а также и она сама стали вызывать неприязнь. У одних «горят» намеченные на лето отпуска, арестованный Заббаров устал сидеть в надежде на освобождение из-под стражи после приговора.
«Она уклоняется. В больничном же написано — может участвовать», — пояснил свою поддержку принудительного привода гособвинитель Линар Миннибаев. На уточняющий вопрос — когда это в больничном стали писать подобные вещи, ответа не последовало... Заметим, что ранее вынужденный простой в процессе был связан с другой травмой ноги — у адвоката Вениамина Чубаренко, защищающего Куляжеву. И в его случае почему-то справки от главврача никто не запрашивал и принудительный привод не оформлял. Суду и сторонам было достаточно больничного.
На заседании в отсутствие одной подсудимой выяснилось — от защитников майора полиции в отставке Заббарова поступило ходатайство об ускорении процесса путем выделения дела Куляжевой в отдельное производство. Судья проинформировала — такое решение может быть принято лишь при наличии тяжелой болезни, однако в данном конкретном случае без допроса этой обвиняемой невозможно вынести приговор и двум другим.
«Здесь никто ничего не затягивает. За исключением Инессы Андреевны. И то — сегодня у нее вот скорая помощь, — сообщила судья Ирина Саматошенкова. — Вот, пожалуйста, рапорт судебных приставов — был оформлен на нее привод, потому что мы получили сведения из больницы, что она может участвовать в судебном заседании. Может, но не приходила».
Далее председательствующая привела несколько цитат из рапорта: «Дверь Куляжева не открывала. Женский голос слышен. Потом попыталась покинуть квартиру, обратилась за помощью к сотрудникам скорой помощи, ее увезли в клиническую больницу и приняли решение о ее госпитализации. Осмотр проводила врач-кардиолог Синцова».
— Вот это было сегодня. Не знаю, что у нее за тяжкая болезнь. Возможно, гипертонический криз, — поделилась своим мнением судья.
Адвокат Чубаренко назвал слова рапорта о «голосе за дверью» враньем: «Там такая дверь, что ничего не услышишь...»
— У нас есть справка, что она может участвовать. Сегодня ее спас от изменения меры пресечения только вызов скорой помощи. Мы обязательно сделаем запрос в эту больницу, — заявила судья.
Напомним, на следствии обвиняемой избирали домашний арест, однако позже эту меру пресечения отменил Верховный суд РТ.
Как Заббаров просил арестовать Куляжеву
С учетом предстоящих отпусков представитель прокуратуры Миннибаев поставил вопрос о продлении ареста подсудимому Руслану Заббарову за месяц до истечения срока.
Отставник МВД возражал, просил о домашнем аресте и предложил суду рассмотреть другой вопрос:
— Могу заявить встречное ходатайство — об изменении меры пресечения нашей подсудимой Инессе Андреевне. У нас в изоляторе прекраснейшие врачи — поднимут на ноги за два приема парацетомола.
«Ваши эмоции понятны, даже в некотором роде схожи с эмоциями других участников процесса. Но такого не бывает, чтобы один подсудимый заявлял на другого», — заметила судья, добавив, что Заббаров может просить лишь об улучшении своего положения.
«Он и пытался улучшить свое положение, заявляя это ходатайство, чтобы ускорить процесс. Руслан Ильдарович оказался заложником болезни Инессы Андреевны, в связи с чем мы не можем закончить дело по существу», — поддержал своего клиента адвокат Николай Иванов. Он просил отказать в требованиях прокурора и перевести Заббарова на режим «изоляции в собственной квартире».
Среди других участников процесса позицию прокурора не поддержал никто. «Учитывая, что Заббаров уже извинился, возражений против изменения меры пресечения не имеется», — выступил представитель потерпевшего замглавы ИКМО Казани Нияз Абдразаков.
— Несмотря на то, что у г-на Заббарова перехлестывают эмоции, его содержание под стражей на сегодняшний день неправомерно. Не знаю, какие потусторонние силы давят, чтобы он находился под стражей, — поделился своим мнением адвокат Вениамин Чубаренко.
Суд посчитал нужным продлить арест до 9 сентября и отложить прерванный еще в апреле допрос Инессы Куляжевой. «Ваша честь, у нас повторный привод будет?» — поинтересовался гособвинитель. «Мы запросы сделаем, пока оснований для привода-то нет», — сообщила судья и озвучила предлагаемую дату — 17 июня. «17-го у меня долгий процесс в Приволжском суде — там квартиру отжали», — предупредил Чубаренко.
«А здесь миллиарды хотели отжать!» — парировала судья.
Заметим, что ранее защита Куляжевой трактовала схожие заявления как формирование четкой позиции по делу до удаления в совещательную комнату и заявляла ходатайства об отводе председательствующей по делу. Все эти ходатайства были отклонены.
Историю с приводом человека на больничном и визитом приставов адвокат обвиняемой назвал очередной попыткой незаконного давления на свою клиентку, и предположил, что суд тоже может действовать под давлением. «Именно во избежание таких ситуаций мы ходатайствовали о рассмотрении данного дела за пределами Татарстана», — отметил Вениамин Чубаренко.
Сама Инесса Куляжева сообщила «Реальному времени», что сегодня написала жалобы в Высшую квалифколлегию судей РФ, Квалифколлегию судей Татарстана, председателю Верховного суда РТ Азату Гильмутдинову, главному судебному приставу республики Анвару Закирову и директору ФССП России Дмитрию Аристову. Она считает, что действия представителей Фемиды нарушают ее конституционные права.
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