Увезли на скорой после визита приставов: как бывшую жену замглавы исполкома Казани объявили «уклонисткой»

Инессе Куляжевой, обвиняемой в вымогательстве 5 млрд рублей у экс-супруга Игоря Куляжева, грозят изменить меру пресечения

Фото: Ирина Плотникова

В Казани накаляются страсти в процессе по делу о вымогательстве 5 млрд рублей у замглавы исполкома Игоря Куляжева. На обвиняемую экс-супругу чиновника оформили принудительный привод, без учета ее больничного до 17 июня — в связи с операцией на одной ноге и лечением другой. Попытка приставов попасть в квартиру обернулась гипертоническим кризом и госпитализацией Инессы Куляжевой. На состоявшемся после этого заседании судья объявила — сегодня обвиняемую спас от изменения меры пресечения только вызов скорой, а подсудимый отставник МВД Татарстана потребовал заключить Куляжеву под стражу, уверяя, что тюремные медики и таблетки парацетомола творят чудеса. Сама больная сегодня решила обратиться в Высшую квалифколлегию судей РФ.

«Пыталась скрыться» на скорой...

Процесс над обвиняемыми в вымогательстве 5 млрд рублей буксует второй месяц. 21 апреля на ступеньках суда упала и не смогла встать 62-летняя обвиняемая Инесса Куляжева. «Меня в здание суда приставы на руках занесли. Была острая боль в колене. Заседание отменили, а приставы вынесли меня на дорогу, где адвокаты помогли дойти до машины. Причем я кричала от боли. Так как нога была левая — доехать до дома смогла», — рассказала пострадавшая журналисту «Реального времени».

Позже врачи констатировали — разрыв мениска на правом коленном суставе, провели операцию и, прописав кучу обезболивающих препаратов, предупредили: для выздоровления нужно месяц соблюдать постельный режим. Однако через месяц у Куляжевой проявились проблемы уже на правом коленном суставе. «Мне начали лечение, но необходимо протезирование», — вспоминает женщина, рассказывая, что ее больничный продлили — сначала до 3 июня, а потом еще на две недели — до 17-го, о чем она тут же уведомила суд, переслав все выданные документы.

В ответ 4 июня получила звонок от судебного пристава со словами, что на 5 июня оформлен принудительный привод. Продублировала отправку медицинских документов и ему, утверждая, что с учетом принимаемых в рамках лечения препаратов просто не может участвовать в заседании. «Я сидеть не могу — больно», — объяснила она и попросила переслать вынесенное судом постановление. Но так и не дождалась этого документа.

На больничном 62-летняя подсудимая оказалась после падения на ступеньках Московского райсуда Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

5-го в районе 7 часов утра раздался стук в дверь... Надо сказать, что проживает обвиняемая в одном из новых жилых комплексов, доступ в который возможен лишь по электронным пропускам либо с разрешения хозяина квартиры. По домофону хозяйке визитеры не звонили, зато, потоптавшись с криками у запертой двери, залепили глазок и удалились со словами, что еще вернутся.

После 10.00 у Куляжевой подскочило давление, и она вызвала скорую. После обследования медики приняли решение о госпитализации. На выходе из квартиры их встретил пристав, еще двое уже дежурили у машины медпомощи, а позже отразили в рапорте якобы подсудимая сначала не открывала им дверь, а потом попыталась скрыться...

По словам 62-летней женщины, слуги Фемиды пытались убедить врачей, что больница ей не нужна — суд важнее, а не добившись своего, проследовали в больницу. Пока Куляжевой оказывали помощь и проводили обследование — составили рапорт о ее неподчинении и протокол о некоем административном правонарушении, а еще показали то самое постановление о приводе. Ввиду своего состояния ни дату, ни подпись, ни основание для такого решения запомнить больная просто не смогла. Сфотографировать документы ей не дали.

5 июня Инессу Куляжеву госпитализировали в больницу. Представленный снимок сделан ранее, после операции. Реальное время / realnoevremya.ru

Представители УФССП по РТ удалились, лишь убедившись, что решение о госпитализации не изменилось, и уточнив у врача предполагаемый срок лечения — 5-6 дней.

«Мы получили сведения из больницы, что она может участвовать»

В пресс-службе Московского райсуда Казани оперативно подтвердить либо опровергнуть информацию о принудительном приводе на человека с больничным не смогли. Однако назначенное на 14 часов 5 июня заседание по делу о вымогательстве миллиардов все же состоялось. И там эти сведения прозвучали от самой судьи Ирины Саматошенковой.

О существовании больничного председательствующая не говорила, зато сообщила — из больницы, где с апреля лечится Куляжева, получена справка, что «она может участвовать в судебных заседаниях». Кто подписал документ — не сообщалось. Заметим, подобные справки никогда не учитываются медиками и экспертами при оценке состояния здоровья пациентов, однако по сложившейся практике спокойно используются в качестве процессуального основания для участия больного человека в процессах.

В свое время Московский райсуд дал санкцию на привод профессора Ильдара Абдуллина — с койки горбольницы №7. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Так, в том же Московском райсуде Казани еще 10 лет назад по справке от главврача горбольницы №7 выдернули с больничной койки, прямо из-под капельницы, бывшего проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина. В тот день с его участием были назначены прения сторон. В процессе профессору стало плохо, однако прибывшей бригаде скорой не дали госпитализировать пациента — потребовали оказать ему помощь на месте. Судья провел прения, удалился на приговор, а обеспечившие привод приставы де-факто взяли под охрану Абдуллина, когда тот, лежа на лавке в коридоре суда, ждал оглашения решения.

Прием каких-либо препаратов ему запретили, утверждая, что он, дескать, может, намеренно ухудшить свое состояние. В итоге уже в девятом часу вечера больной получил статус осужденного к 6,5 года колонии за хищение 28 млн рублей по госконтрактам вуза. Из-под стражи его освободили уже после вынесения второго приговора об аферах в КХТИ.

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ей для сбора информации отставников МВД Александра Прохорова и Руслана Заббарова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей Игоря Куляжева информации. При этом в тексте обвинения упоминаются вполне себе достоверные ссылки на данные из баз МВД о владельцах авто и пересечениях границы, якобы незаконно полученные за счет старых связей обвиняемых экс-силовиков, а также сведения из открытых источников о собственниках недвижимости и компаний. Еще один нюанс — по версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, считая, что муж сделал их фиктивными собственниками, чтобы не декларировать имущество и не делиться при разводе.

Допрос замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева проходил за закрытыми дверями. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Процесс стартовал в апреле 2024-го и за год дошел до допросов подсудимых. При этом потерпевшего Игоря Куляжева суд в закрытом режиме допросил еще несколько месяцев назад. А вот двое подсудимых дали свои показания суду этой весной.

Бывший сотрудник угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте, майор в отставке Руслан Заббаров и некогда «лучший аналитик УБЭП МВД по РТ», подполковник в отставке Александр Прохоров пытались свести свои роли в деле до «статиста» и «писаря». Они пытались убедить суд, якобы их заказчица без опыта и связей в рядах силовиков заполучила информацию из недоступных гражданским баз МВД, налоговой и банков, а они лишь выполняли ее указания по договору, за что получили по 150 тысяч рублей. Если верить отставным офицерам, деньги им платили лишь за передачу бумаг, оформление на бумаге тезисов Куляжевой и поддержание разговора с ее бывшим мужем.

Тем временем исследованные в суде записи свидетельствуют — цифра в 5 млрд на переговорах экс-супругов в рамках ОРМ впервые прозвучала совсем не от Куляжевой, а неоднократные обвинения действующего ВИП-чиновника в получении взятки квартирой звучат со стороны дипломированного юриста Заббарова.

«Слово «взятка» было озвучено и предложено Инессой Андреевной. Она сама и Прохоров убеждали меня — это часть приобретенного имущества, а я был уверен, что делаю благородное дело и пытаюсь помочь в разделе имущества и защитить обиженную женщину», — пояснял единственный арестованный по этому делу.



Оглашенные в суде сведения, каким образом в его телефоне оказались сканы полетных листов, свидетельствующие о неоднократных совместных путешествиях потерпевшего и его близкой подруги, Заббаров комментировать не стал. При этом не отрицал факт знакомства с сотрудником ЛОВД на транспорте (дело которого приостановлено в связи с участием в СВО), который делал запросы по этим персоналиям в базе «Магистраль».

Допрос Инессы Куляжевой суд также решил засекретить, несмотря на ее ходатайство о том, что вскрывать тайны личной жизни своего бывшего она не намерена. При этом перед допросом 16 апреля обвиняемая известила суд, что имеются расписки о получении Заббаровым и Прохоровым части тех денег, которые предусматривались договорами об их услугах. Свою позицию Инесса Куляжева начала излагать в тот день. На заседании 21 апреля намеревалась продолжить, но на ступеньках суда получила травму...

По мнению гособвинителя Ленара Миннибаева, подсудимая уклоняется от участия в процессе. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Первоначально участники процесса отнеслись к этому с пониманием, однако к 5 июня, как показало заседание суда, у большинства вовлеченных в процесс болезнь подсудимой, а также и она сама стали вызывать неприязнь. У одних «горят» намеченные на лето отпуска, арестованный Заббаров устал сидеть в надежде на освобождение из-под стражи после приговора.

«Она уклоняется. В больничном же написано — может участвовать», — пояснил свою поддержку принудительного привода гособвинитель Линар Миннибаев. На уточняющий вопрос — когда это в больничном стали писать подобные вещи, ответа не последовало... Заметим, что ранее вынужденный простой в процессе был связан с другой травмой ноги — у адвоката Вениамина Чубаренко, защищающего Куляжеву. И в его случае почему-то справки от главврача никто не запрашивал и принудительный привод не оформлял. Суду и сторонам было достаточно больничного.

На заседании в отсутствие одной подсудимой выяснилось — от защитников майора полиции в отставке Заббарова поступило ходатайство об ускорении процесса путем выделения дела Куляжевой в отдельное производство. Судья проинформировала — такое решение может быть принято лишь при наличии тяжелой болезни, однако в данном конкретном случае без допроса этой обвиняемой невозможно вынести приговор и двум другим.

«Здесь никто ничего не затягивает. За исключением Инессы Андреевны. И то — сегодня у нее вот скорая помощь, — сообщила судья Ирина Саматошенкова. — Вот, пожалуйста, рапорт судебных приставов — был оформлен на нее привод, потому что мы получили сведения из больницы, что она может участвовать в судебном заседании. Может, но не приходила».



Доставить Куляжеву в суд пытались трое сотрудников УФССП по Татарстану. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Далее председательствующая привела несколько цитат из рапорта: «Дверь Куляжева не открывала. Женский голос слышен. Потом попыталась покинуть квартиру, обратилась за помощью к сотрудникам скорой помощи, ее увезли в клиническую больницу и приняли решение о ее госпитализации. Осмотр проводила врач-кардиолог Синцова».

— Вот это было сегодня. Не знаю, что у нее за тяжкая болезнь. Возможно, гипертонический криз, — поделилась своим мнением судья.

Адвокат Чубаренко назвал слова рапорта о «голосе за дверью» враньем: «Там такая дверь, что ничего не услышишь...»

— У нас есть справка, что она может участвовать. Сегодня ее спас от изменения меры пресечения только вызов скорой помощи. Мы обязательно сделаем запрос в эту больницу, — заявила судья.

Напомним, на следствии обвиняемой избирали домашний арест, однако позже эту меру пресечения отменил Верховный суд РТ.

Как Заббаров просил арестовать Куляжеву

С учетом предстоящих отпусков представитель прокуратуры Миннибаев поставил вопрос о продлении ареста подсудимому Руслану Заббарову за месяц до истечения срока.

Отставник МВД возражал, просил о домашнем аресте и предложил суду рассмотреть другой вопрос:

— Могу заявить встречное ходатайство — об изменении меры пресечения нашей подсудимой Инессе Андреевне. У нас в изоляторе прекраснейшие врачи — поднимут на ноги за два приема парацетомола.

«Руслан Ильдарович (на фото) оказался заложником болезни Инессы Андреевны», — считает его адвокат Николай Иванов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Ваши эмоции понятны, даже в некотором роде схожи с эмоциями других участников процесса. Но такого не бывает, чтобы один подсудимый заявлял на другого», — заметила судья, добавив, что Заббаров может просить лишь об улучшении своего положения.

«Он и пытался улучшить свое положение, заявляя это ходатайство, чтобы ускорить процесс. Руслан Ильдарович оказался заложником болезни Инессы Андреевны, в связи с чем мы не можем закончить дело по существу», — поддержал своего клиента адвокат Николай Иванов. Он просил отказать в требованиях прокурора и перевести Заббарова на режим «изоляции в собственной квартире».

Среди других участников процесса позицию прокурора не поддержал никто. «Учитывая, что Заббаров уже извинился, возражений против изменения меры пресечения не имеется», — выступил представитель потерпевшего замглавы ИКМО Казани Нияз Абдразаков.

— Несмотря на то, что у г-на Заббарова перехлестывают эмоции, его содержание под стражей на сегодняшний день неправомерно. Не знаю, какие потусторонние силы давят, чтобы он находился под стражей, — поделился своим мнением адвокат Вениамин Чубаренко.

Суд не стал рассматривать ходатайство обвиняемого Руслана Заббарова о заключении другой фигурантки под стражу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд посчитал нужным продлить арест до 9 сентября и отложить прерванный еще в апреле допрос Инессы Куляжевой. «Ваша честь, у нас повторный привод будет?» — поинтересовался гособвинитель. «Мы запросы сделаем, пока оснований для привода-то нет», — сообщила судья и озвучила предлагаемую дату — 17 июня. «17-го у меня долгий процесс в Приволжском суде — там квартиру отжали», — предупредил Чубаренко.

«А здесь миллиарды хотели отжать!» — парировала судья.

Заметим, что ранее защита Куляжевой трактовала схожие заявления как формирование четкой позиции по делу до удаления в совещательную комнату и заявляла ходатайства об отводе председательствующей по делу. Все эти ходатайства были отклонены.

Историю с приводом человека на больничном и визитом приставов адвокат обвиняемой назвал очередной попыткой незаконного давления на свою клиентку, и предположил, что суд тоже может действовать под давлением. «Именно во избежание таких ситуаций мы ходатайствовали о рассмотрении данного дела за пределами Татарстана», — отметил Вениамин Чубаренко.

Сама Инесса Куляжева сообщила «Реальному времени», что сегодня написала жалобы в Высшую квалифколлегию судей РФ, Квалифколлегию судей Татарстана, председателю Верховного суда РТ Азату Гильмутдинову, главному судебному приставу республики Анвару Закирову и директору ФССП России Дмитрию Аристову. Она считает, что действия представителей Фемиды нарушают ее конституционные права.