День в истории 9 июня: в России открыли город Иннополис, космонавты сыграли в шахматы
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 9 июня 2025 года
Сегодня, 9 июня, отмечают Международный день архивов. 10 лет назад в Татарстане торжественно открыли город Иннополис, 55 лет назад состоялась первая в истории шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли», 80 лет назад в СССР учредили медаль «За взятие Берлина». Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Петр I и Джордж Стефенсон
- 1672 — первый российский император Петр I (скончался 8 февраля 1725 года).
- 1781 — английский инженер-механик, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон (скончался 12 августа 1848 года).
- 1915 — американский гитарист, один из изобретателей электрогитары Лес Пол (скончался 12 августа 2009 года).
- 1930 — американский воздухоплаватель Бен Абруззо (скончался 11 февраля 1985 года). В ноябре 1981 года вместе со своим экипажем впервые в мире пересек Тихий океан на воздушном шаре.
- 1963 — американский актер Джонни Депп.
- 1974 — глава Муслюмовского района Татарстана Альберт Хузин.
- 1981 — глава Тюлячинского района Татарстана Айрат Фатхуллин.
- 1981 — американская актриса Натали Портман.
- 1985 — глава Агрызского района Татарстана Ленар Нургаянов.
Кто скончался: Чарльз Диккенс и Евгений Лебедев
- 1870 — английский писатель Чарльз Диккенс (родился 7 февраля 1812 года).
- 1871 — английский ученый, одна из первых женщин-фотографов Анна Аткинс (родилась 16 марта 1799 года).
- 1894 — первый заводчик собак породы доберман Фридрих Луис Доберман (родился 2 января 1834 года).
- 1918 — помощница и вторая жена Достоевского Анна Достоевская (родилась 11 сентября 1846 года).
- 1961 — французский бактериолог и иммунолог Камиль Герен (родился 22 декабря 1872 года). Вместе с Альбером Кальметом создал противотуберкулезную вакцину БЦЖ.
- 1976 — морской летчик Российского императорского военно-воздушного флота, первый в мире полярный летчик Ян Нагурский (родился 27 января 1888 года).
- 1997 — советский и российский актер Евгений Лебедев (родился 15 января 1917 года).
Праздники: День архивов и День легкой промышленности
- Международный день архивов. Именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан Международный совет архивов (МСА).
- Всемирный день аккредитации. Учрежден 9 июня 2008 года общим решением Международного форума по аккредитации (IAF) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий ( ILAC). Праздник посвящен всем, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий.
События в истории: Москва сгорела от копеечной свечи, учредили медаль «За взятие Берлина», в США вышел «Парк юрского периода»
- 1737 — в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю XVIII века городских пожаров. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом — от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение «От копеечной свечки Москва сгорела».
- 1904 — прошел первый концерт Лондонского симфонического оркестра. Он исполнил произведения Бетховена и Вагнера.
- 1935 — в СССР был принят закон о смертной казни за побег за границу.
- 1945 — была учреждена медаль «За взятие Берлина».
- 1970 — состоялась первая в истории шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли». Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, а Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко.
- 1990 — был образован Булгарский национальный конгресс.
- 1993 — в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
- 1995 — президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.
- 2012 — в Иннополисе прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием жителям умного города. В мероприятии принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ровно через три года новый город торжественно открылся. В этом году Иннополису исполнится 10 лет — праздновать круглую дату будут 11 июня.
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