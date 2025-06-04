Как спасти деревянный дом в казанской Адмиралтейке?

«Том Сойер Фест — Казань» начинает десятый сезон

Дом на Большой, 65, фаза «стало». Фото: Радиф Кашапов

В татарстанской столице стартовал десятый сезон «Том Сойер Фест — Казань». Этим летом волонтеры будут красить два дома в Адмиралтейской слободе, обновлять наличники в мастерской на ул. Волкова и воссоздадут беседку в Фуксовском садике. Одно из зданий выкупили три года назад и превратили из аварийного в практически новое.

«Том Сойер» едет в Кировский район

«Том Сойер Фест» начинался в 2015 году, в 2016-м к движению присоединились Казань и Бузулук, сейчас в нем участвуют более 80 населенных пунктов России. В рамках фестиваля волонтеры обновляли в столице Татарстана дома на улицах Волкова, Ульянова-Ленина, Достоевского, Калинина, Тукая, Сары Садыковой, Фатыха Карима, Лесгафта, Парижской Коммуны, а заодно привели в порядок дебаркадер в Свияжске и опоры Романовского моста.

По традиции открытие казанского фестиваля в последние годы проходит в сквере «Казанские наличники» на Груздева, 5. Открытый стараниями активистов в 2023-м, он сначала назывался «Старый казанский двор». Здесь устроили выставку резных оконных наличников, обустроили лавки, качели, а когда-то это был пустырь и парковка.

Дом на Большой, 65, в процессе обновления. предоставлено Ильей Евлампиевым

Деревянные наличники ремонтируют и в доме по соседству, на Волкова 80/1, где устроена мастерская. На открытии актеры казанского ТЮЗа показали отрывок из произведения Марка Твена, где Том Сойер красит забор, читали стихи местных поэтов. Дети красили наличники на бумаге, а в конце все пели гимн фестиваля. Работы начинаются уже на этой неделе.

Дома для «Том Сойер Феста» отбирают по заявкам жителей, все владельцы объектов должны захотеть, чтобы их строения обновили. Участвовать в работе фестиваля может любой желающий.

В этом году в списке оказалось три дома в Адмиралтейской слободе, куда ТСФ раньше не заходил. Вообще, можно сказать, что почти все доступные деревянные объекты в городе волонтеры освоили. У некоторых зданий состояние такое, что им требуется профессиональная реставрация, у некоторых владельцы не горят желанием (или уже сами все восстановили). Тем не менее заявки приходят.

Как Олесе Балтусовой приснился вещий сон

В этом году сезон начнется с дома на Большой, 65. У него последние три года новый владелец — программист и популяризатор краеведения Илья Евлампиев.

— Мы пришли туда с волонтерами, а там разруха такая, что зайти опасно, — вспоминает помощник раиса РТ Олеся Балтусова. — В этот день мне приснилось, что Илья перебрал все бревна, обновил обшивку. А мы пришли и сделали ему красивую резьбу, наличники. Я проснулась, поняла, что так и будет. Он провел огромную работу, весь сруб у него остался родной, они обнаружили красивый исторический подвал.

Как рассказывает Евлампиев, здание связано с комплексом второй соборной мечети Адмиралтейской слободы, которая располагалась слева, если стоять лицом к дому. Построили мечеть в 1898 году на средства купца 2-й гильдии Сулеймана Аитова, жена которого Фатиха открыла первую татарскую гимназию для девочек. К его приходу относилось 410 мужчин и 412 женщин, всего — 48 дворов. А первым имамом здесь был Абдулла Амирханов, но не из рода писателя Фатиха Амирхана, а другой — из нынешнего Атнинского района. В 1929-м мечеть закрыли, в здании работала школа, ее разобрали в 1980-м.

— В БТИ по документами дом построен в 1910 году, — рассказал «Реальному времени» Илья Евлампиев, — но это часто означает, что просто неизвестно, насколько он старый. Имам жил, видимо, в другом флигеле, он не сохранился, похоже. Но это только мои догадки.

По словам предыдущих владельцев, а всего здесь жило три семьи, раньше за домами шел резкий спуск к воде. У здания есть цокольный этаж из кирпича, который сейчас почти целиком ушел под землю, в нем также были прописаны люди. Сейчас Евлампиев собирает сделать приямок и раскрыть его. За домом долгое время работала лодочная станция завода «Сантехприбор».

Как восстанавливать дома своими силами

После покупки дома Евлампиев год им не занимался. Один из оставшихся под крышей жильцов предложил ему контакты мастера. После осмотра стало понятно, что нужно улучшить фундамент, выкинуть много сгнившей советской мебели. Уборка началась в феврале 2022-го.

— Когда мы расчистили все от обоев, от сгнивших перекрытий, оказалось, что сруб у нас в основном хорош, нам надо только поменять отдельные венцы, сделать гидроизоляцию, — говорит Евлампиев. — Из оригинальных бревен удалось оставить 90-95%.

К слову, благодаря помощи Олеси Балтусовой удалось сделать трехмерную модель дома. С осени 2023-го работы начались под временной крышей. В декабре 2024-го сюда приехала бригада рубщиков и занялась бревнами.

— Все стало принимать приятный, свежий вид, — вспоминает Евлампиев. — Люди стали обращать внимание, хотя до этого относились с пессимизмом. После этого я скинул фотографии Олесе, и стало понятно, что с этого положения можно работать.

Столярова, 37. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Зимой волонтеры занимались резными деталями для дома под руководством реставратора Наиля Валиева, а теперь начнут заниматься и покраской.

Следующий объект фестиваля — второй дом на лето — деревянный двухэтажный особняк на ул. Столярова, 37, прямо за сквером Столярова.

Также в планах у ТСФ был дом на Большой, 56: солидный, вросший в землю — и обшитый сайдингом. Так что его состояние будет понятно только после того, как владельцы смогут раскрыть фасад.

Мастерская на Волкова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— А в августе мы выходим в Фуксовский садик, будем вырезать старую историческую беседку. Сто лет назад она там была, остались красивые фотографии. Мы сделали проект, нам помогло Управление архитектуры города, — сообщила нашему изданию помощник раиса РТ Олеся Балтусова. — Поставим ее в середине садика, где она и была. Приходите с нами вырезать и красить!