Модные квадроберы XIX—XX веков: как мода перестала быть только человеческой

Историк моды Ксения Гусарова представила книгу «Мода и границы человеческого» о зооморфизме в одежде

Фото: Екатерина Петрова

Этой весной в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга историка моды Ксении Гусаровой «Мода и границы человеческого. Зооморфизм как топос модной образности в XIX—XXI веках». Презентация этого издания на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioNвесна превратилась в разговор об осах, бабочках, ослиных ушах, черепахах, обезьянах и чучелах птиц на шляпах. Почему модники стали объектами карикатур, как на это повлиял Чарльз Дарвин и зачем маркиза Казати гуляла с гепардами — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

В мире животных

Книга о моде могла бы начаться с манекена. Или с кринолина. Или с Лагерфельда. Но у Ксении Гусаровой все началось с муравьев. Еще до того, как она научилась читать, на ее столе лежал «Мир животных» — книга советского биолога и популяризатора Игоря Акимушкина. Муравьи, беспозвоночные, подводные обитатели — все это завораживало настолько, что в доме Гусаровой накапливались «Детские энциклопедии Аванта+». Биология и гуманитарные науки в жизни Ксении как будто долго шли параллельно, но в итоге все равно сошлись в одной точке. Так родилась идея междисциплинарного исследования, в котором можно было бы совместить зоологию, историю науки и моду. На презентации книги Гусарова честно сказала: «Может быть, надо было стать биологом, но мне кажется, что, занимаясь междисциплинарными исследованиями, объединяя историю науки и гуманитарную проблематику, я получаю лучшие части этих очень разных миров».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но толчком к исследованию стала не энциклопедия и не научный интерес, а поездка в Даремский университет. Почти десять лет назад Гусарову пригласили на конференцию по моде поздней Российской империи. Тема была не то чтобы редкая, но нуждалась в неожиданном угле обзора. Ксения вспоминала, как тогда она пошла в библиотеку, просто листать книги, и буквально наткнулась на изображение дамской шляпы с чучелом птицы. «Мне кажется, это один из самых странных эпизодов за всю историю моды», — сказала она.

Чучела птиц стали началом маршрута, который протянулся от перьев до костей, от театра до уличной моды. От женщины, в платье которой готические скульпторы в Средние века прятали змей и лягушек, — до денди, увенчанных ослиными ушами. Сюжет оброс философией, историей науки, исследованиями, а главное — получил академическую плотность. Монография «Мода и границы человеческого» — цельный итог: десятилетие работы, странные сюжеты, лекции, архивы, библиотеки. И внимание к деталям, которые обычно проходят мимо. Внимание, например, к тому, что проникновение зооморфных образов в моду — не новость XIX века, а гораздо более древняя история. Об этом на презентации говорила доктор филологических наук и историк моды Ольга Вайнштейн: «Модники — это дежурная мишень карикатуристов, и даже в древности, в Средние века, мы уже видим критику моды как проявления тщеславия».

В готике красавица в статуе может оборачиваться носительницей демонов — если обойти скульптуру сзади. Там, где лицо красиво, затылок кишит змеями и лягушками. Так работала метафора первородного греха. Женщина как источник соблазна. Женщина как опасность. «Существовал архетип, по-немецки он назывался Frau Welt, или госпожа мира. Она несла в себе весь мировой соблазн», — пояснила Вайнштейн.

Анастасия Нефедова, Людмила Алябьева, Ксения Гусарова, Ольга Вайнштейн. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но зооморфизм в моде — не только женский удел. Щеголи тоже не избежали метафор. Иной раз — буквальных. Вайнштейн привела в пример гравюру Джорджа Крукшанка 1819 года — «Дендистский герб». В ней денди — гибрид бабочки и манекена. Внутри него — булавки, баночки, резиночки, дендистские секреты. А на голове — шляпа с ослиными ушами. Поддерживают конструкцию две обезьяны. «А обезьяна — это очень частый зооморфный образ, поскольку это символ подражания, лживой видимости, лживого подобия. Он как функция обмана, иллюзии, погружения, которое должно быть разоблачено», — сказала Вайнштейн.

Животные в моде — это не только эстетика, это всегда мораль. Не просто мех или принт, а оценка, критика, презрение, высмеивание. Даже у черепахи, которую денди ведет на поводке, есть функция: тренировка в медленности. В XXI веке это назвали бы осознанной прогулкой. Тогда это выглядело как медленное позерство. Зооморфизм в моде — не декоративный жест, а культурный рентген. Он показывает, как моду понимали, как ее осуждали, как к ней относились в разные эпохи. От шляп с чучелами до змеиного затылка готической скульптуры — везде сквозит попытка сказать: «Это — не просто человек».

Причем здесь Дарвин?

Редактор книжной серии «Библиотека журнала «Теория моды» Людмила Алябьева заметила: «Одна из важных интриг этой книги, это то, как автор связывает дискуссии о моде с теорией эволюции Дарвина». Ксения Гусарова тут же подчеркнула: Дарвин вовсе не был равнодушен к моде. Он читал журналы, следил за изменениями женского костюма, сопоставлял их с механизмами отбора. «Если мы внимательно вчитаемся в его работы, то увидим множество сравнений, в первую очередь относящихся к процессу селекции и искусственного отбора, где Дарвин рассуждает о природе вкуса, оперируя именно отсылками к моде и к тому, как меняется мода, какие принципы ею движут», — сказала Ксения.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Для Гусаровой этот факт оказался не просто любопытной сноской, а отправной точкой. В книге она прослеживала, как в модной карикатуре середины XIX века менялся мотив зооморфизма. До этого, в XVIII веке и ранее, объектом насмешек чаще становились мужчины. Их изображали в виде обезьян, бабочек, собачек — существ, подражающих, легкомысленных, лишенных воли. Женщины тоже попадали в кадр, но, по словам Гусаровой, были «на вторых ролях». А вот после публикации «Происхождения видов» начинается что-то иное. Женские фигуры начинают деформироваться — в рисунке, на улице, в воображении общества. В карикатуре, а частично и в реальности, модница становится «фантастическим, анималистическим, чудовищным существом». У нее вырастают хвосты, копыта, рога. Она теряет человеческий облик. Почему?

По словам Гусаровой, сам костюм стал куда более женственным, чем раньше. Мода середины и конца XIX века фокусируется именно на женской фигуре. Кроме этого, научные представления эпохи — и не только дарвинизм, но и его последователи и интерпретаторы — предлагали новую картину мира, в которой женщина оказывается уязвимым, нестабильным элементом. Гусарова отмечала: «Эволюционные представления середины XIX века рисовали женщину чуть ли не слабым звеном эволюции». Отсюда — тревожные выводы. Женщина, которая подвержена моде, становилась не просто эксцентричной, а опасной. Она — сигнал угрозы. Причина — в самой структуре женственности, ее способности к подражанию, зависимости от внешних трендов.

Особенно интересен механизм визуализации этого страха. Женщина-модница — по Гусаровой — была монстром именно потому, что стала заметной. Благодаря ярким краскам и сложным фасонам, ее было видно в городе, на улице. Но она стала заметной и в политике, в профессиональной сфере — начала требовать прав, выходить за пределы домашнего круга. «Женщины стали восприниматься как что-то абсолютно чужеродное в публичной сфере, как опасные монстры», — подчеркнула Гусарова.

Ксения Гусарова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Итак, три линии сходятся в одной точке. Женский костюм усложняется и усиливает феминность. Наука фиксирует женщину как потенциальный источник вырождения. Политика и культура начинают рассматривать ее как субъекта, который вторгается в мужское пространство. Возникает «зооморфная модница» — не фигура вульгарной сатиры, а симптом коллективной тревоги. Она появляется в карикатурах, научных статьях, социальных текстах, газетных репортажах. Она — уже не человек.

Животная пластика

С зооморфным образом связана и пластика. Ксения Гусарова провела четкую границу между эпохами. В XX веке и сегодня зооморфизм чаще несет положительную коннотацию. Модели, стилисты, фотографы стараются подчеркнуть в женщине «животную энергию, чувственность, дикость». Особенно часто — через позы, напоминающие пантеру, хищника, дикого зверя. При этом, по словам Гусаровой, в этих образах модели играют центральную роль.

А вот в XIX веке все было иначе. Там зооморфизм — это тревога, упадок, вырождение. Даже обувь вызывала беспокойство. Гусарова рассказывала: «Высокие каблуки XIX века — это не наши высокие каблуки, не 15-сантиметровые шпильки. Это были умеренные по современным меркам каблуки, но считалось, что туфли на каблуках делают ноги похожими на копыта». А если еще и походка не позволяет полностью выпрямить ногу, то «колени приобретали обезьянью форму».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Сходная логика действовала в восприятии турнюра. Этот элемент костюма, особенно модный в 1860–1870-е годы, в сочетании с особым корсетом наклонял женский торс вперед. Возникала особая поза, специфический угол между грудью, талией и бедрами. Гусарова пояснила: «Мы видим это на очень многих изображениях. Где-то эти женщины превращаются в кентавров или фантастических животных. Где-то они превращаются в насекомых». Особенно часто — в ос.

Модница, опирающаяся на парапет, с точки зрения иконографии — просто фигура отдыхающей дамы. Но ее силуэт, подчеркнутый одеждой, делает ее похожей на насекомое. И это превращение не случайно. Оно встроено в саму логику моды. Костюм диктует позу, поза рождает зооморфную метафору. И уже не женщина носит платье — платье превращает женщину в зверя.

Гепарды в бриллиантах, удавы в гондолах и черепахи из Гамбурга

Маркиза Луиза Казати в начале XX века не просто шокировала публику. Она раздвигала границы человеческого — буквально. Ольга Вайнштейн напомнила: маркиза «прогуливалась, держа на поводке двух гепардов в бриллиантовых ошейниках» или «плыла в гондоле с любимым удавом длиной 10 метров». Это не была эпатажная случайность. В доме Казати жила кобра, а философским обоснованием зоопарка служил спиритизм: она верила в перевоплощение душ и считала, что ее предки могли быть животными.

Казати не просто жила в этом образе — она его культивировала и экспортировала в моду. Художники писали маркизу в зооморфных образах. Дизайнеры — одевали. Среди них — Поль Пуаре и Мариано Фортуни. Ювелиры — вдохновлялись. Пантера Картье восходит к реальной черной пантере, которую ювелир увидел у Казати. «Говорили, что это глаза пантеры, которая только что перегрызла прутья клетки», — сказала Вайнштейн. Речь — о макияже Казати: черные круги вокруг глаз, зрачки, расширенные с помощью белладонны. И даже после смерти животные оставались с ней. Удав, умерший во время плавания в Америку, стал чучелом. А черепаху, купленную в Гамбургском зоопарке, Казати подарила своему любовнику Габриэле Д’Аннунцио.

Ольга Вайнштейн. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Для Ксении Гусаровой история маркизы стала примером неочевидного модного жеста. «История Маркизы Казати наглядно иллюстрирует, насколько модный жест мы не можем интерпретировать дальше того, что непосредственно видим», — сказала она. Если мы видим даму с гепардом — мы видим даму с гепардом, не более. Спиритизм, философия, «братья-животные» — не считываются. Зато сам образ оказался заразительным: «Практически нет голливудской звезды 1920–1930-х годов, у которой бы не было ручного гепарда», — отметила Ксения. Зачем они брали гепардов — из любви или ради моды, — не всегда возможно установить. «Мы можем только довольно безосновательно спекулировать, если у нас нет документов, которые бы это подтверждали или опровергали», — добавила Гусарова. А что значила любовь к животным для самих животных — еще сложнее.

В моде XIX и начала XX века животные как сопровождали живых людей, так и превращались в чучела и «энтомологические препараты». Это не только модный тренд, но и повод для сложной этической оптики. И если препарирование кажется крайней формой объективации, то в контексте времени это могло быть, наоборот, проявлением любви. В учебниках по токсидермии конца XIX века, которые Гусарова подробно изучала, говорилось: «Не делайте чучел змей, выйдет плохо». Но маркиза Казати все равно сделала — «только очень особая любовь к этому питону принудила ее хранить и одушевлять» его.

Грань между жестокостью и обожествлением, по словам автора, «очень-очень тонкая». «Тонкая грань между любовью и жестокостью существует, между объективацией и, наоборот, особыми, возвышенными отношениями. И это, конечно, сюжет, который меня невероятно интригует, который я пыталась с разных сторон в книге показать», — сказала Гусарова.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В XX веке зооморфизм стал не только модой на животных, но и эстетикой, стилем, философией. Некоторые дизайнеры сделали зооморфность основой своего подхода. «Парижский модельер Эльза Скиапарелли и британский дизайнер Александр Маккуин — это дизайнеры, для которых животные мотивы имели совершенно особенное значение», — сказала Гусарова. Оба так или иначе обращались к XIX веку, переосмысляя его викторианские мотивы. У Маккуина этот неовикторианский слой явно считывался и анализировался, а у Скиапарелли — был «менее очевидным сюжетом». Но в межвоенный период эстетика XIX века переживала ренессанс — ироничный, сюрреалистический, парадоксальный. Именно в этом духе работала Скиапарелли.

Однако с конца XX века фокус начал меняться. Стал появляться дискурс этической ответственности. «Шубы из натурального меха абсолютно никого не беспокоили 50 и более лет назад», — напомнила Гусарова. Этический поворот оказался относительно новым. Зоозащитные движения, по ее словам, «во многом никак не связаны с модой». Но в какой-то момент они пересеклись. И это столкновение породило новую чувствительность. Животные перестали быть просто модными жестами и стали субъектами этического взгляда. Так возникла мода, где важны не только форма, цвет и силуэт, но и происхождение материала, судьба носителя меха, смысл препарирования.

История моды оказалась тесно связана с историей того, как человек видел животных: как предков, как украшение, как инструмент, как брата, как товар, как соучастника, как жертву. И книга Гусаровой «Мода и границы человеческого» — не просто про моду. Это про ту самую грань. Порой невидимую, порой ослепительно яркую.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».