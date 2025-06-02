Герои Татарстана: как «Батырлар» меняет жизнь ветеранов СВО

Кадры для госуправления, День защиты детей, реконструкция Московского рынка — события недели от программы «7 дней»

Фото: Мария Зверева

В этом месяце пройдет итоговый отбор участников Республиканской кадровой программы «Батырлар» среди ветеранов СВО. Прошедшие испытания в бою смогут устроиться в структуры власти Татарстана. Подробнее об этом, а также о том, кто сегодня защищает наших детей и о чем они мечтают, как Московский рынок Казани прошел путь от базара до общественного и гастрономического пространства, — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на ТНВ.

«Каждому ребенку нужна забота, а еще защита»

«1 июня в России и во многих странах мира отмечается День защиты детей. Каждому ребенку необходимы внимание, забота и защита. Важно помогать, воспитывать и направлять детей, так как будущее зависит от того, какими мы их вырастим», — начал программу ведущий Тимур Бикмурзин.

С начала 1990-х годов в Казани на базе 18-й горбольницы был открыт детский стационар, куда привозят детей из семей в трудных жизненных ситуациях. Это касается детей из асоциальных семей, малышей, чьи родители страдают от алкоголизма или остались без жилья. Здесь врачи не только заботятся о здоровье маленьких пациентов, но и участвуют в их воспитании и обучении.

Знаменитый хирург Рустам Бакиров отмечает, что даже в сложные постперестроечные годы персонал старался обеспечить воспитанников всем необходимым, порой принося одежду и игрушки из дома.

В стационаре сейчас находится 34 ребенка, включая самых маленьких, которым нет и 2 лет. Каждый из них уникален по-своему и в чем-то одарен. Кто-то хорошо рисует, кто-то лепит, кто-то гоняет мяч или собирает конструктор, но искуснее всего они умеют так искренне, так нежно и трепетно выражать свои чувства к тем, к кому тянется их маленькое сердце.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Младшие дети имеют отдельные палаты и питание, однако многие из них впервые обращаются к медицинским работникам как к «мамам». Старшим детям сложнее адаптироваться к новым условиям. Летом, когда родители ведут безответственный образ жизни, происходит наплыв детей, которых находят на улицах и вокзалах.

Каждый новый пациент получает полный спектр медицинской помощи, а сестры стационара могут работать в разных специальностях, что важно для их реабилитации. По закону дети могут находиться в стационаре лишь временно — от 2 до 5 месяцев, после чего их отправляют в приюты, детские дома или возвращают к родителям.

День защиты детей в стационаре всегда празднуют благодаря помощи меценатов. Однако, несмотря на все необходимые условия, самым важным остается тепло рук родной матери.

Экономическое чудо

Еще один праздник, которому в программе уделили особое внимание, — День предпринимательства, его принято отмечать 26 мая. Уважение к предпринимателям растет, особенно по сравнению с 1990-ми годами. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику значителен: в Татарстане в этом секторе занято 42% экономически активного населения, что составляет 840 тысяч человек.



Обычно ко Дню предпринимательства приурочивают декаду различных тематических мероприятий и событий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отметил ведущий Тимур Бикмурзин, за последние 15 лет сектор малого бизнеса пережил экономическое чудо. Предприниматели покинули старые цеха и переехали в современные технопарки, освоив цифровые технологии. Некоторые рынки, такие как Чеховский и Московский, на время остались вне преобразований, что можно считать благом для сохранения исторического облика. Однако существование убогих ларьков и запутанных торговых рядов становилось невыносимым. Пример Московского рынка показал, что решение этой сложной задачи с социальными, градостроительными и финансовыми аспектами было найдено после 10 лет поисков.

Два года назад его приобрел московский предприниматель за 175 млн рублей. Теперь это не просто рынок, а гастрономическое и общественное пространство. Продавцов называют резидентами, а уличной торговли практически нет — многие старожилы работают в лабазе, который заметно преобразился после реконструкции.

Новый дизайн с национальными орнаментами напоминает о культуре торговли. Теперь у рынка есть арт-дирекция с планами на сезонные фестивали и мастер-классы для детей. От старого рынка остались памятные детали интерьера, их обещали сохранить. Строительная техника уже меняет облик комплекса, на рыночной площади появились новые павильоны. Посещаемость за первые дни после открытия увеличилась в 4 раза, что показывает, что рынок остается востребованным.

«Батырлар. Герои Татарстана!»

Завершается третий этап Республиканской кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана!». Это аналог программы «Время героев». Цель — подготовить кадры для работы в структурах власти. В программе участвуют 1604 человека, до второго этапа дошли 120, а итоговый отбор планируется провести в течение этого месяца.

Корреспонденты «7 дней» пообщались с участниками СВО, которые ждут очередного собеседования. Один из героев сюжета — профессиональный спортсмен Раиль Загрутдинов. С 10 лет он занимается национальной борьбой. За спиной десятки спортивных трофеев. После окончания КНИТУ ушел служить по контракту, где в составе гвардейской бригады морской пехоты и встретил первые дни специальной военной операции. Бои были тяжелые. Но даже два серьезных ранения и несколько незначительных, как шутит Раиль, не сломили решимости остаться в рядах родного подразделения.

В 2023 году, будучи в отпуске, в Москве он принял участие в Кубке России по борьбе куреш и стал чемпионом, победив оппонента из Узбекистана. Когда узнал про региональную программу «Батырлар. Герои Татарстана!», решил зарегистрироваться на сайте. Почему бы и нет, решил он. В итоге дошел до этапа собеседований.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Другой участник программы — Виталий Григорьев, врач-анестезиолог из 7-й поликлиники Казани. До военной службы был заведующим отделением, а в пандемию — начальником госпиталя ковидного отделения на базе этой же поликлиники. С началом СВО в составе медицинского десанта из Татарстана ездил в Лисичанск лечить местных жителей.

Пообщавшись с лисичанцами, решил подписать контракт. Спасал раненых под Бахмутом, на передовой оказывал первую медицинскую помощь бойцам в Курской области. И все это — под непрекращающимися обстрелами.

Герои пока не знают результатов собеседований, но они готовы к новым вызовам. Их опыт выживания и борьбы может привести к новым свершениям. Татарстанские герои России Расим Баксиков и Иван Жарский стали победителями программы «Время героев!», что открывает им перспективы на государственном уровне. Страна и республика ценят своих героев.

Подробнее об этом и о том, как прошла первая форсайт-сессия Академии наук Татарстана, — в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир на ТНВ 2 июня в 13.00, или на сайте телеканала.