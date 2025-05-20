В обход SWIFT: Татарстан подготовил криптооператора для внешних расчетов

В Татарстане создана частная компания для проведения внешних расчетов в криптовалюте — ЦБ проводит ее аккредитацию

Фото: Динар Фатыхов

«Бизнес адаптируется под любые санкции, но существующие агентские схемы международных расчетов не очень надежны и плохо контролируются государством, а сами платежи иногда месяцами не могут дойти», — перечислял основатель проекта «Криптополигон» Яков Тенилин недостатки обходных способов расчетов. ЦБ в качестве эксперимента разрешил использовать криптовалюту во внешних расчетах, и Татарстан участвует в конкурсном отборе на право создания собственного оператора для проведения транзакций в виде цифровых валют. Внутри республика готовится к цифровой революции: возможно, уже с 1 сентября госзакупки и социальные выплаты в объеме 150 млрд рублей будут осуществляться при помощи цифрового рубля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Государство увидело в криптоиндустрии союзника во внешних расчетах

Татарстан перешел к конкретным шагам по выстраиванию экосистемы на основе цифровых финансовых активов (ЦФА), которую не раз ранее анонсировало Минцифры. Аккредитованный оператор для проведения транзакций в криптовалюте, собственная криптобиржа, свыше 5 тысяч майнинговых ферм и университет по обучению цифровым операциям — каждый из этих элементов в той или иной степени готов заработать на глобальном цифровом рынке, заявил журналистам министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин на форуме Kazan Cryptoforum-2025, посвященного криптоиндустрии и технологии блокчейн. Если раньше государство относилось к ним с недоверием, то теперь в условиях санкций децентрализованные цифровые инструменты становятся в роли спасителя российской экономики. Ведь использование криптовалюты поможет обойти ограничения по работе с SWIFT во внешних расчетах, отметил он.

— Наша задача — сблизить диалог между криптоиндустрией, государством для выработки решений, которые позволят быстрее развиваться, — заявил он на открытии пленарной сессии форума. — Мы видим, что наши решения востребованы на международных глобальных рынках и за этим стоит большая интеллектуальной работа. Они создают децентрализованную инфраструктуру, которая может существовать в гибридном формате. Государство внимательно к ней относится, и мы в Татарстане стараемся помогать воплощать эти проекты».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его оценкам, в республике действует около 5 тысяч майнинговых ферм с оборотом в $100-150 млн, что равнозначно 3% российского рынка майнинга. Он прогнозирует, что их количество будут расти. Чем это обусловлено? «Активно развивается IT— образование, все больше желающих среди выпускников сдавать информатику. Татарстан должен стать фундаментом новой цифровой экономики», — заключил министр.

Цифровой рубль может стартовать в Татарстане в 2025 году

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов анонсировал — в этом году в республике начнутся активные цифровые трансформации. Он напомнил, что два года назад вступил в силу закон о внедрении цифрового рубля, сейчас продолжается его тестирование. Еще в прошлом году к проекту подключились 50 юридических лиц и 2 тысячи физических лиц, но сам рубль станет доступным для всех на горизонте 2026-2027 годах. Ранее Рифкат Минниханов признавал, что перспективы развития блокчейна казались ему востребованными лишь в банковской сфере, а теперь его помощью можно решать задачи в самых разных отраслях экономики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Минцифры позднее пояснил журналистам, что Татарстан станет одним из первых регионов, который перейдет на цифровой рубль в госуправлении. С его помощью будут осуществляться не только госзакупки, но социальные выплаты и субсидии. «В начале этого года раис Татарстан встречался с председателем ЦБ Эльвиры Набиуллиной, где были достигнуты договорённости о том, что как только ЦБ выпустит цифровой рубль, то в первую очередь будет использовать в Татарстан для расчетов в госуправлении, — рассказал Хайруллин. — Госзакупки будут проходить на основе цифрового рубля. Им будут охвачены расходы в пределах 150 млрд рублей. В госстройке закупки составляет 100 млрд рублей, и больше. Плюс социальные выплаты на 20-25 млрд рублей. Плюс субсидии в сельской хозяйстве — 10 млрд рублей в год».

Цифровой рубль — это форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному цифровому рублю, сообщал ранее ЦБ. Правда, пока он не готов к хождению. Изначально его внедрение планировалось с 1 июля 2025 года, но в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о сдвиге срока на сентябрь, хотя само тестирование проходит успешно.

Как бы ни было, но подрядчикам готовится особо не надо, так как инфраструктура ЦБ — централизованная, предупредил Хайруллин.

Широкие возможности есть у блокчейн-технологий в Татарстане, добавил Айрат Хайруллин. По его словам, они могут быть использованы в нотариате, при третейском удостоверении сделок, в Росреестре. «Сама технология позволяет строить инфраструктуру без посредников, когда взаимоотношения между сторонами удостоверяются крипто-алгоритмом», — указал он на преимущества. Правда, в российском правовом поле нужно обозначить перспективы для их развития.

Расчеты в криптовалюте проведет собственный оператор

Сенсационная новость о возможности появления «криптообменника» в Татарстане прозвучала в самом конце. Некоторыми подробностями с журналистами поделился основатель проекта «Криптополигон РТ» Яков Тенилин. По его словам, татарстанская компания подала заявку и проходит конкурсный отбор в ЦБ для получения статуса оператора крипотовалюты, которая будут использоваться во внешних расчетах.

— Татарстан участвует в конкурсном отборе по определению организации, которая будет осуществлять трансграничные платежи. Криптовалюта не является платёжным средством в РФ и не может использоваться для оплаты товаров и услуг, но в рамках экспериментально-правового режима через специализированные организации может использоваться в международных сделках по расчетам, — сообщил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, в настоящее время организация проходит аккредитацию в ЦБ, это обязательное условие. «У нее должны быть надёжные бенефициары. Это полностью частная структура, которая создана с нуля. Кто директор — не раскрывается. Важно сохранить ее анонимность с тем, чтобы организации не попала в санкционные списки»,— пояснил Тенилин. Пилотный эксперимент запускают с тем, чтобы Россия могла расплачиваться с зарубежными странами. Татарстан не единственный, кто проходит отбор. Пока ЭПР не начал работать, отбор кандидатов продолжается.

Напомним, что год назад власти приступили к разработке законопроекта, который позволит создать национальную криптоплатформу — она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность, сообщали «Ведомости». Использование криптовалюты разрешено во внешних расчетах в виде эксперимента, напомнила в очередной раз позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 17 апреля в Госдуме.

В этом инструменте заинтересованы все: и экспортеры, и импортёры. «Бизнес адаптируется под любые санкции, но существующие агентские схемы международных расчетов не очень надежны, плохо контролируются государством, а сами платежи иногда месяцами не могут дойти», — перечислил Тенилин недостатки обходных способов расчетов.

— Сейчас идет отбор участников, формируется инфраструктура, проходят проверки органов госбезопасности. Татарстан точно туда попадёт», — заверил журналистов Айрат Хайруллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он заявил, что традиционная банковская система не справляется с этой задачей: «Сейчас мы видим, что та финансовая система, которая годами строилась на технологии SWIFT , не может обслуживать российских резидентов. Альтернатива есть в виде децентрализованных финансов».

В этом смысле государство поддерживает блокчейн, а санкции стали катализатором криптоиндустрии во внешнеэкономической деятельности. Говоря о планах по созданию собственной криптобиржу, министр сообщил, что реализуется, но ее бенефициаров не раскрывают.