К завоеванному золоту теннисный Татарстан добавил две бронзы

Три медали у девушек, три игры у мужчин: итоги казанского чемпионата по настольному теннису

Мария Тайлакова. Фото: Михаил Захаров

23 марта в Казани завершился чемпионат России по настольному теннису. К золотой медали, завоеванной в командном турнире, наши девушки добавили две бронзовые награды в личных стартах. Это медали Марии Тайлаковой в одиночке, а также в паре вместе с Ариной Слаутиной (Свердловская область). «Реальное время» подводит итоги второго, после лыжного, чемпионата России, проведенного Казанью в 2025 году.



Четвертьфинал Татарстана в миксте

Первыми в борьбу за медали вступили теннисисты, заявленные в смешанном разряде. В миксте Татарстан мог рассчитывать на медаль, поскольку среди заявленных были Мария Тайлакова и Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург), две первые ракетки страны. Плюс в теории мы могли рассчитывать на действующих вице-чемпионов страны Елену Абаимову и Саъди Исмаилова. В сетке соревнований зияло аж 13 свободных мест, поскольку биться за медали вышла только 51 пара вместо 64 возможных. Понятно, что в ракетных видах спорта «колхоз — дело добровольное» и пары на чемпионатах страны по настольному теннису, а также сходных бадминтону и теннису создаются на основе добровольного согласия. Но все-таки руководители различных видов спорта настаивают на том, что спортсменам необходимо соревноваться.

Вот вам шанс: главный старт года. Почему бы не сформировать и заявить пары молодежного и юниорского возрастов, чтобы в случае возврата на международную арену иметь более-менее сыгранный дуэт. В крайнем случае, обкатать участников будущей Спартакиады молодежи России, финалы которой пройдут в Пензе. К слову, эти старты, считающиеся главными для представителей юниорского возраста страны, намечены по всей стране, в том числе пулевая стрельба и хоккей на траве в Казани, а тхэквондо в Набережных Челнах.

Отсутствие соперников позволило Тайлаковой и Сидоренко, а также татарстанским спортсменкам Екатерине Зироновой (партнер Лев Волин) и Светлане Кудряшовой (партнер Данила Травин) выйти в 1/16 без игр. Там пара новоявленных чемпионов страны в командных соревнованиях Тайлаковой и Сидоренко вылетела, уступив с сухим счетом 0:3. Единственный татарстанский дуэт (Дарина Низамова и Айнур Сабиров) прошел один круг без борьбы, далее победил, но также уступил в 1/16, как и Абаимова с Исмаиловым, и Светлана Нартова с героем командных соревнований Арсением Гусевым из Краснодарского Края.

И только Кудряшова с Травиным из команды Нижнего Новгорода выиграли два микроматча, дойдя до четвертьфинала и сойдя там из борьбы за медали. Кстати, Травин в 2018 году сам представлял Татарстан, перейдя сюда из команды Свердловской области.

Татарстанские теннисистки завоевали четыре награды. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Бронза Татарстана в женском дуэте

Теннисистки Татарстана были достаточно широко представлены в парном турнире, и Абаимова с Зироновой, нижнекамка Дарья Шадрина, а также Дарина Низамова и Анастасия Степанова. Наибольшие шансы были у Зироновой, дошедшей с Элизабет Абраамян до четвертьфинала.

Тайлакова в дуэте с бывшей представительницей Татарстана Ариной Слаутиной (сейчас сборная Свердловской области) положила в копилку сборной республики бронзу в дуэтах. Проигрыш в полуфинале Владе Ворониной (Нижний Новгород) и Марии Панфиловой (Москва) остановил их на уровне полуфинала. А более удачливые конкурентки завоевали золото будучи сильнее в финале дуэта Валерий: Коцюр и Щербатых из сборной Свердловской области.



В личном разряде Абаимова, Зиронова и Кудряшова вылетели в 1/8. Самый сильный конкурент был у Зироновой, ее партнерша по парному разряду Абраамян, которой Екатерина уступила ранее в финале командных соревнований. Сейчас она проиграла Абраамян еще и в личке, что внушало опасения. Дело в том, что единственная оставшаяся представительница Татарстана Тайлакова должна была встречаться в четвертьфинале с Валерией Щербатых из Свердловской области, которой она проиграла в полуфинале командных соревнований.

Победу в командном турнире Татарстан завоевал впервые после 2017 года. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Параллели с лыжным чемпионатом

К счастью, наши страхи не оправдались, 4:2 и Тайлакова отправилась готовиться к полуфиналу с Владой Ворониной из Нижнего Новгорода, гарантировав себе вторую бронзу и третью для Татарстана.

В мужском турнире местные болельщики краем глаза посмотрели на Айнура Сабирова из сборной Татарстана, который в паре с Савелием Кизимовым из Оренбурга в противостоянии с Кацманом и Максимом Гребневым набрали в трех сетах всего 16 очков. А золотые медали у молодого дуэта москвичей Дмитрия Виноградова и Евгения Тихонова. Они в финале обыграли более опытный тандем Кирилла Скачкова и Владимира Сидоренко, ранее проигравшего в паре с Тайлаковой.

Но не этот эпизод стал запоминающимся в предпоследний день соревнований. Он как начался с неприятного, когда Саъди Исмаилов был дисквалифицирован в поединке с Алексеем Жуковым из Московской области, так и заканчивался дисквалификацией. В этот раз наказан был Сидоренко, на доигравший свой личный поединок с Максимом Гребневым. Уже после дисквала в личке Сидоренко и вышел на финал в парном разряде, проиграв и довольствовавшись серебром. Честное слово, если проводить аналогии с недавно завершившимся чемпионатом России по лыжным гонкам, то сразу вспомнится, как закусились на лыжне Александр Большунов с Сергеем Устюговым, а также комментатор Дмитрий Губерниев со всем руководством Федерации лыжных гонок России.



На мужских стартах представитель Татарстана провел только один матч. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Третья бронза Татарстана

Кстати, в нынешние выходные прошла вторая часть чемпионата России, двумя забегами на 50 километров, которые состоялись в Сыктывкаре. Если в первый день у женщин лыжницы Татарстана остались без медалей, то розыгрыш медалей в забеге у мужчин происходил прямо во время полуфинала Тайлаковой с Ворониной.

В Сыктывкаре татарстанцы Сергей Ардашев и Савелий Коростелев уже к полудню воскресенья завоевали золото и серебро, позволяя татарстанским болельщикам полностью переключить внимание на настольный теннис. Но тут в бочку меда пришлось плеснуть ковшик дегтя. Тайлакова проиграла свой полуфинал практически стремительно. За полтора часа, со счетом 1:4 и с отсутствием серьезной борьбы внутри сетов. Второе подряд поражение Тайлаковой от Ворониной, которой она ранее уступила в парном разряде, и вторая бронза Татарстана, завоеванная теннисистками республики.

Резюмируем завершившийся старт как возможность проанализировать общее состояние дел в настольном теннисе республики, динамику его развития. Сравнивать мы будем, конечно же, не с лыжными гонками, которые часто упоминаем благодаря срокам проведения, а с ракетными видами спорта, как это предлагал делать бадминтонист Сергей Шахрай.

Развитие каждого из этих видов спорта на момент развала СССР лежало на плечах энтузиастов. Теннис — это Ринад Загидуллин, бадминтон — Фарид Валеев, в пинг-понге называют Юрия Бабушкина. Каждый из них, как мог, привлекал внимание власть имущих в республике к своему виду спорта, преодолевая некую конкуренцию внутри. Касаемо настольного тенниса, то усилия по его развитию последовательно приложили президенты республиканской федерации Эмир Харисов и Алемас Валеев, и в 2007-м именно настольный теннис принял самый крупный турнир в линейке ракетных видов спорта: Суперкубок Европы. С выигрышем права на проведение летней Универсиады, республика получила такого лоббиста, как Олег Матыцин (на тот момент руководитель Студенческого спортивного союза России), и последовательно провела чемпионат Европы среди студентов 2010 года и чемпионат Европы среди юниоров 2011-го. Причем последний старт переместил настольный теннис из старого «Спорт сарае» в специализированный Центр бокса и настольного тенниса.



В настольном теннисе Татарстана чувствуется определенный застой. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Чемпионат закончен. Вопросы остались

В настольном теннисе у Татарстана тогда были Марсель Валеев и Эльза Шарипова, а также мужская и женская команды, которые достаточно успешно выступали в 2008 году на домашней Универсиаде России. Для сравнения: бадминтон в 2007 году был в программе летней Спартакиады учащихся, и главный судья Фарид Валеев в стареньком спортзале КАИ с горечью рассказывал, что у него на соревнованиях нет ни одного бадминтониста, либо смежники-теннисисты, либо бадминтонисты-дачники.

Иными словами: всего лишь 17–18 лет назад у настольного тенниса было все для того, чтобы называть себя лидером среди конкурентов в республике. Своя база в лице Центра бокса и настольного тенниса... Выращенные в республике перспективные спортсмены... Узнаваемость в стране, благодаря трем подряд крупным стартам — Суперкубку, двум чемпионатам (на самом деле, там и старт на Универсиаде 2008 года получился очень значимым). Даже в таком важном, хотя и малозаметном сравнении, как интерес ВИП-персон, настольный теннис обошел классический, где начинали с турниров Казанского Кремля, розыгрыша Большой тюбетейки. В настольном теннисе едва ли не первыми из игровых видов спорта ушли в районы, и Сабинский стал ярчайшей точкой на карте проведения соревнований, проводя Мемориал Нургали Минниханова. Сейчас не только Сабы, но и Агрызский, Апастовский, Бавлинский, Ютазинский районы развивают вид спорта, который можно и нужно развивать в районах из-за совокупности обстоятельств: не дорогой и относительно демократичный, не требующий выдающейся антропометрии.

Несмотря на все перечисленное великолепие в сравнении с двумя смежными спортивными дисциплинами, настольный теннис республики сейчас далеко позади бадминтона и облюбовавшего себе второе место в этой негласной табели о рангах тенниса. По количеству чемпионов, проведенных турниров, и выращенных в республике спортсменов бадминтон далеко впереди.

Чемпионат закончен. Вопросы остались. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нынешний сиюминутный успех женской команды построен на костях развалившейся сборной Самары, откуда к нам пришли Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова. Тут снова возвращаемся к лыжникам, которые триумфально выглядели на домашней лыжне, в том числе благодаря подспорью из сборной Архангельской области. Команда Ильшата Фардиева и без них была сильнейшей в стране, просто не на две головы, как сейчас. Там за спинами лидеров целый легион спортсменов высокого класса. А в настольном теннисе новички Тайлакова, Зиронова, вернувшаяся в команду Татарстана Кудряшова спасли реноме хозяев соревнований. Трудно было бы рассчитывать на медали, если бы Татарстан представляли Абаимова, Нартова, Низамова, Степанова и Шадрина. И когда всего лишь один спортсмен республики вошел в число участников домашнего чемпионата страны, по итогу проведя там три игры.