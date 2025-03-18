«Снимут? Оставят? Усилят?»: Путин ответил, к чему готовиться бизнесу

Что будет дальше с санкциями против России, кому из иностранцев разрешат вернуться, как пережить охлаждение в экономике

«Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит», — призвал избавляться от иллюзий Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства приехал в московский Дом музыки во второй половине дня, когда на съезде уже прозвучали речи членов правительства и бизнеса об охлаждении экономики. Путин внес ясность: санкции разом не снимут, разрешат вернуться не всем иностранным компаниям, а разворот в сторону БРИКС — надолго. Подробнее — в материале «Реального времени».

Возвращение иностранных инвесторов 2.0?

Главная тема сегодняшнего съезда РСПП была напрямую связана с геополитикой — чего ждать бизнесу в свете переговоров президентов РФ и США. Как раз сегодня вечером лидеры двух стран обсуждают отношения РФ и США и урегулирование конфликта на Украине, так что у бизнеса остается немало вопросов. Что дальше? Как быть? Куда двигаться дальше? Впрочем, надежды на сохранение нынешнего статус-кво не оправдались.

На пленарном заседании съезда высокопоставленные чиновники четко дали понять, что возвращение неизбежно. Разница лишь в том, на каких условиях это произойдет. «Возможность возврата иностранных инвесторов на российский рынок не должна табуироваться, но РФ необходим единый подход к условиям такого возвращения», — заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В качестве таких условий он назвал сохранение за российскими компаниями контрольных пакетов и прав на технологии в активах с иностранным капиталом. При этом «открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», — сказал первый замглавы правительства. Он подчеркнул, что «сами принципы привлечения иностранных инвестиций и локализации должны изменяться».

«У вас разговор должен до 18 часов состояться с Трампом»

Поэтому стоило Владимиру Путину войти в зал и усесться в кресло, как глава РСПП Александр Шохин с ходу напомнил ему о вечернем разговоре с лидером США Дональдом Трампом. «Судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом», — начал модератор встречи. «Не слушайте его, у него работа такая», — ответил Шохину Путин и перешел к делу.

Глава государства подтвердил, что возвращение иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году, возможно. «Те, кто ушли, собираются вернуться, и власти знают об этом», — сказал он.

Но в приоритете у властей интересы отечественных компаний. «Российский бизнес воспользовался возможностью, вложил средства, создал рабочие места. Мы не имеем права подорвать их планы, свести к нулю вложенные силы и средства. С этих позиций власти будут рассматривать возможность возвращения на рынок зарубежных компаний», — отметил президент России.

При этом «возвращенцев» делят на две категории и пустят только тех, кто достоин уважения. «Есть те, кто сохранил персонал и технологии, передал в управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работу, но под другим брендом. Они рисковали, но сделали ответственный выбор», — отметил Путин. Но были и те, кто ушел, хлопнув дверью.

«Запад штампует санкции одни за другими: сами счет потеряли»

Глава государства похвалил бизнес за то, что смогли адаптироваться во время мощного санкционного давления и ограничений на международные расчеты и операции на внешних рынках. Два года подряд ВВП России растет с темпом 4,1%, что выше, чем в еврозоне. По словам президента, санкции стали дополнительным катализатором для структурных изменений в экономике.

— Что будет дальше с нелегитимными санкциями против России? Снимут? Оставят? Усилят? — коснулся чувствительной темы Владимир Путин.

Он не дал прямого ответа, но изложил свое видение. «Санкции — это не временные или точечные меры, а механизм системного стратегического давления на нашу страну. Как бы ни складывалась обстановка, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать страну, ослабить экономические и технологические возможности», — уверен президент России.

По этой причине Запад штампует их одни за другими. «Складывается впечатление, что они сами потеряли счет, сколько ограничений ввели. Но Минфин подсчитал: 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц», — иронично отметил Путин, заметно повысив голос.

Глава государства не испытывает иллюзий по поводу скорого их снятия. И привел пример из практики СССР и США, когда отношения были на подъеме, а поправка Джексона — Вэника действовала. «Как прежде уже не будет. На полную свободу торговли и перетоков капитала надеяться не стоит», — заверил Владимир Путин.

Без излишнего охлаждения

Экономика продолжает расти, но ее темпы замедляются, сокращается объем заказов у бизнеса. «Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий «ключ» ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — жаловался утром министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он подчеркнул, что сейчас задача номер один — поддержать инвестиционный ритм. Путин предупредил, что при охлаждении экономики надо действовать аккуратно. «Вроде правильно, и ЦБ договорились, теперь нужно на практике, чтобы не было, надо потихоньку. У ЦБ одни цифры, у Минэкономразвития — другие, но важно сделать так, чтобы излишней заморозки не случилось», — заметил Путин.

До этого бизнес высказывал свои пожелания. Так, член правления РСПП Дмитрий Шишкин выразил опасение, что возвращение зарубежных брендов поставит крест на усилиях легкой промышленности. «Несмотря на высокую стоимость денег, компании активно инвестировали в модернизацию производства и расширение каналов сбыта. Однако большинство видит большие риски в дальнейшем развитии отрасли в связи с вероятностью возвращения крупных международных брендов. Нашим производителям ограничен доступ к материалам и оборудованию, и так сложно конкурировать со странами с низкой себестоимостью продукции», — жаловался он.

Он предложил три защитные меры: повышение узнаваемости и популяризации брендов, предоставление доступа к торговым площадям, льготное финансирование инвестиционных проектов. А первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов выступил с предложением отложить штрафы при исчислении НДС.

— Количество новых плательщиков НДС вырастет на несколько сотен тысяч хозяйствующих субъектов, преимущественно субъектов малого предпринимательства. Просим рассмотреть возможность хотя бы на год, а лучше на 2025—2026 годы, ввести мораторий на применение налоговой службой штрафных санкций за неправильное определение налоговой базы, несвоевременную подачу декларации и другие нарушения, — попросил он.

Все предложения рассмотрит правительство РФ.