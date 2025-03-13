«Как собака на сене»: Нурлат ищет нового собственника для разработки глины

Владельцы недвижимости в Нурлате выходят в кеш, а инвестиции идут в сельское хозяйство

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Есть разведанные запасы бентонитовой глины, но добыча не ведется ни на одном из трех месторождений в Нурлате. Еще в советские годы здесь планировалось построить керамзитовый завод, но воз и ныне там», — сокрушался глава Нурлатского района Татарстана Дамир Ишкинеев во время «Муниципального часа» в АИР. Лицензия на разработку трех месторождений ценного сырья принадлежит оренбургскому предпринимателю — у него готовы выкупить права на недропользование, чтобы реанимировать проект. Нурлат держится на нефтедобыче, но нельзя сказать, что инвестиции бьют фонтаном — пока 14 млрд рублей в основной капитал за 2024 год. Какие точки роста видит глава, в прошлом нефтяник и гендиректор «МАКойл» Дамир Ишкинеев — в материале «Реального времени».

Девять малых нефтяных компаний и 14 млрд рублей инвестиций

Нурлатский район — один из самых крупных на юге Татарстана, чья экономика почти полностью завязана на нефтедобычу и нефтесервисное обслуживание. Ежегодно здесь добывается около 2,5—3 млн тонн, или около 7—8% от общереспубликанского уровня. Отсюда рекордный показатель валового территориального продукта: по итогам 2024 года он составил 94,6 млрд рублей, сообщил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. На территории района ведут добычу подразделение «Татнефти» и девять малых нефтяных компаний, среди которых «Татнефтепром», ЗАО «Предприятие Кара Алтын», «РИТЭК», «Карбон-Ойл», и еще более 20 нефтесервисных компаний. Пожалуй, Нурлат является для них настоящей Меккой.

Но сам прирост оказался скромным — на 1,3% к уровню 2023 года, что связано с добровольными обязательствами России на сдерживание добычи нефти. В результате Нурлат отгрузил в прошлом году продукции на 49,4 млрд рублей, а объем инвестиций в основной капитал составил 14 млрд рублей.

предоставлено пресс-службой АИР

Особой инвестиционной активности нефтяники пока не проявляют, следовало из презентации на «Муниципальном часе» в АИР. По крайней мере, о новых заявках МНК в развитие инфраструктуры города не говорили. Может, это и есть предвестник «нефтяного проклятья»?

Впрочем, Дамир Ишкинеев, сам в прошлом гендиректор малой нефтяной компании «МАКойл», считает, что нефтяники достаточно щедро пополняют казну большими отчислениями по НДФЛ. По его словам, средняя зарплата выросла за год на 16%, а значит, и больше стало доходов на решение социальных нужд жителей района.

«Могут сильно уступить»: что продают нефтяники

Инвестиционные планы Нурлата связаны с продажей недвижимости, принадлежащей владельцам бизнеса. Как сообщил Дамир Ишкинеев, на торги выставлены восемь объектов с заявленной стоимостью 600 млн рублей. Так, «Татнефть» продает санаторий-профилакторий «Лучезарный», где проходили лечение работники НГДУ «Нурлатнефть».

— Компания сооптимизировалась, теперь у них в другом месте есть база отдыха, крупный санаторий. А тут осталось здание, бассейн, процедурные кабинеты, хотя оборудование уже вывезено. Но это очень востребованный объект в городе, — рассказал Ишкинеев.

Исходная цена — 36 млн рублей. «Но могут сильно уступить», — заверил он.

предоставлено пресс-службой АИР

Еще три крупных объекта недвижимости — гостинично-ресторанный комплекс площадью 1,2 тыс. кв. м, центральный рынок на 1,5 тыс. кв. м и «Дом быта» на 1,2 тысяч кв. м — продает единоличный владелец. Его фамилию не называли. Но хозяин держит работающим лишь ресторан, а гостиницу на 77 мест заморозил.

— Очень нужна эта гостиница, она работала много лет, а сейчас простаивает из-за отсутствия времени у собственника, — сокрушался Ишкинеев.

Владелец просит за комплекс 87 млн рублей. «Цена для Нурлата может быть дороговата, но этот объект очень нужен городу», — сообщил глава.

Другой крупный владелец недвижимости в Нурлате выставил на продажу здание бывшего Нурлатского асфальтобетонного завода (ООО «НАЗ») и здание кирпичного завода в селе Караульная Гора, что рядом с карьером кирпичной глины. Владелец просит 50 млн рублей за каждый объект. В чем причина исхода двух крупных владельцев недвижимости, осталось неясным.

«Ни себе, ни людям»: как реанимировать месторождение бентонитовой глины

— Как собака на сене: сами не могут, другим не дают, — так отозвались об оренбургском владельце трех месторождений бентонитовой глины, расположенных в Нурлате.

Власти начали поиск нового собственника для их разработки с последующим строительством керамзитового завода.

— На территории района в 40—60-е годы XX века было разведано три месторождения бентонитовой глины: Верхне-Нурлатское, Тарн-Варское и Березовское. В 70—80-е годы интенсивно разрабатывалось Тарн-Варское месторождение. Бентонитовая глина применялась для приготовления буровых растворов и безводных формовочных смесей для точного литья, в производстве лаков, красок, пластмасс, для очистки питьевой и сточных вод, а также она выступает основой для керамзитового гравия, — обрисовал ценность глины глава района.

пресс-служба АИР

Но в настоящее время добыча не ведется ни на одном из месторождений. Хотя в советские годы планировалось строительство керамзитового завода. «Планируют ли собственники передать или продать лицензию?» — поинтересовалась глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. В ответ на это глава пожал плечами. Формально владелец вносит платежи за пользование лицензией, и просто так отозвать ее не получится. По всей видимости, это долгоиграющая история.

От оборудования для бурения до снегоплавильных станций

Главным инвестпроектом 2025 года оказалось строительство сварочного цеха в структуре нефтесервисной компании «Промсервис», работающей на рынке с 2003 года. В Нурлате она открыла подразделение для изготовления оборудования для текущего и капитального ремонта скважин, бурения. Основные заказчики — «Сургутнефтегаз», «Татнефть», ТАГРАС.

— В этом году планируют построить сварочный цех площадью 2,7 тыс. кв. м. Инвестиции — 100 млн рублей, — сообщил представитель компании Евгений Красавин.

пресс-служба АИРРаиса РТ

Имея в составе конструкторское бюро, компания выходит в другие ниши. В порядке эксперимента построили снегоплавильную установку.

— Сейчас проходит тестирование в Сургуте, сдали в аренду, если хорошо пройдет — запустим в производство, — сообщил Красавин.

Кроме того, у владельца есть план по созданию частного промпарка. «Если промпарк совместно сделаем, будет здорово, земли много», — радовался глава. Пока в районе нет муниципального промпарка, но есть частный — «Нурлатский край».

«Цены на молоко сейчас хорошие»

Другая важная отрасль — сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2024 года составил 4,1 млрд рублей. На сегодняшний день на территории района успешно работают 47 крестьянско-фермерских хозяйств и более 12 тыс. личных подворий, ведут деятельность перерабатывающие кооперативы. Так, кооператив «Восток» занимается сбором и переработкой молока, производит молочную продукцию, в том числе рассольные сыры. В сутки перерабатывает 10 тонн молока. Переработкой мяса в районе занимается кооператив «Заготпром», который производит более 15 видов колбасных изделий и мясных полуфабрикатов халяль.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тюрнясевский молочный комбинат закупил и установил комплекс оборудования для производства моцареллы и фасовки сыра. Мощность производства — 50 тонн в месяц, сыр реализуется сетевым предприятиям общественного питания. ООО «Люксдрай» запустил завод по переработке подсолнечника мощностью 75 тонн сырья в сутки. Объем вложенных инвестиций составил более 200 млн рублей. Увеличивает свои объемы элеватор ООО «Агропорт-Халяль». В 2024 году построен новый зерносклад на 30 тыс. тонн зерна, объем инвестиций — 70 млн рублей.

В заключение глава района попросил разработать уточненный генеральный план района. «Очень нужно, так как приходит предприниматель и просит тут землю, а я не могу отказать. Надо составить и принять его на сессии», — обратился он к главе Института пространственного развития территорий РТ Олегу Григорьеву. Тот пообещал его подготовить к 2026 году.