Экзистенциальный ренессанс

«Жажда подлинности» Скай Клири — это путешествие по идеям Симоны де Бовуар в поисках собственной аутентичности

Фото: Екатерина Петрова

Как жить осмысленно? Что значит быть свободным человеком? Как найти подлинность в мире, полном условностей? Эти вопросы остаются актуальными и сегодня, а книга Скай Клири «Жажда подлинности» предлагает обратиться к философии Симоны де Бовуар, чтобы разобраться в них. Автор соединяет экзистенциалистские идеи с повседневной жизнью и помогает понять, как философия де Бовуар может стать инструментом самопознания.

Экзистенциализм, который работает

В мире, где маски стали нормой, а подлинность — редкостью, вопрос «Кто я?» звучит особенно остро. Социальные сети диктуют стандарты, сравнение с другими порождает комплексы. Книга Скай Клири «Жажда подлинности. Как идеи Симоны де Бовуар помогают стать собой» — это не просто чтение, это вызов. Вызов самому себе, своим убеждениям и привычному образу жизни. Она предлагает читателю взглянуть на мир глазами одной из самых влиятельных философов XX века и найти ответы на вопросы, которые мучают каждого, кто стремится к осмысленной жизни.

Скай Клири — писательница и философ, которая специализируется на экзистенциализме. В своей книге она смело берет наследие Симоны де Бовуар и адаптирует его для современного мира. Никаких запыленных томов и оторванных от жизни теорий! Клири показывает, как идеи де Бовуар можно применить здесь и сейчас, чтобы сделать каждый день более осознанным и наполненным. В отличие от многих академических исследований, «Жажда подлинности» написана живо и увлекательно, с обилием примеров и историй из жизни самой Клири, ее знакомых, а также общественных деятелей и мыслителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Многие представляют экзистенциализм как нечто мрачное и пессимистичное. В голове сразу возникает образ профессора философии, который рассуждает о бессмысленности бытия. Но Клири доказывает обратное: экзистенциализм — это не про отчаяние, а про свободу выбора и личную ответственность. Это про то, что мы сами создаем свою сущность, а не рождаемся с ней.

«Сперва мы появляемся на свет, а потом всю жизнь создаем себя (свою сущность)», — Клири цитирует де Бовуар, подчеркивая, что человек сам творит свою судьбу.

«Существование предшествует сущности»

Основная идея книги — стремление к подлинности. По мнению Клири, подлинность — это не врожденное качество, а результат осознанного выбора и постоянной работы над собой. Мы должны учиться принимать свою свободу и нести за нее ответственность. Здесь Клири опирается на концепцию де Бовуар о том, что «существование предшествует сущности». То есть о том, что личность формируется не раз и навсегда, а постоянно развивается.

Один из ключевых аспектов экзистенциализма — свобода. Де Бовуар утверждала, что человек обречен быть свободным, но эта свобода сопровождается тревогой. Мы не можем переложить ответственность за свои решения на общество, семью или культурные нормы. Мы сами выбираем, кем быть и как жить. Клири показывает, как эта идея работает на практике. Она анализирует примеры из истории и современной культуры, чтобы продемонстрировать, как люди либо принимают свою свободу, либо уклоняются от нее. Например, автор рассказывает о женщинах, которые боролись за равноправие, и о тех, кто выбирает следовать традиционным ролям, потому что так «проще».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Де Бовуар писала, что женщины часто воспитываются так, чтобы быть «Другими». То есть существовать через призму взглядов мужчин и социума в целом. Клири дополняет этот тезис примерами из современных исследований психологии и социологии. Автор предлагает методы борьбы с этим: осознанное рефлексирование, отказ от автоматических ролей, смелость в признании собственных желаний. Она подчеркивает, что экзистенциализм учит не следовать готовым сценариям, а находить собственный путь.

Де Бовуар и Сартр: урок подлинности или роковая ошибка?

Отношения Симоны де Бовуар и Жан-Поля Сартра всегда вызывали интерес и споры. Их открытый брак стал символом свободы и нетрадиционности, но Клири предлагает взглянуть на эту историю под другим углом. Да, их союз был уникальным и, возможно, по-своему аутентичным, но не был ли он построен на эксплуатации других людей?

Клири отмечает, что «основные» отношения де Бовуар и Сартра не позволяли «случайным» отношениям за пределами их партнерства достичь подлинности. В этих «случайных» связях всегда присутствовал дисбаланс сил, который уходил корнями в «основную» связь де Бовуар и Сартра. И трагические последствия не заставили себя ждать. Одна из любовниц покончила с собой, другая пережила нервный срыв. Каждый ли готов к такой свободе? Не становится ли она бременем для тех, кто оказывается вовлечен в подобные отношения?

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но Клири не обесценивает идею подлинности в отношениях. Она подчеркивает, что любые отношения, будь они платонические или романтические, начинаются с дисбаланса сил. Однако через искреннюю связь и взаимное уважение, можно преодолеть этот дисбаланс и достичь подлинности. Дружба — яркий тому пример.

Подлинные друзья не навязывают себя, уважают взгляды друг друга и спокойно относятся к разногласиям. Именно так они преодолевают порочную гегелевскую диалектику господина и раба. Люди часто ждут от друзей тождественности, поскольку так они чувствуют себя увереннее и им живется спокойнее. Однако подлинная дружба заключается не в том, чтобы стать похожими или с чем-то смириться. Подлинная дружба побуждает открывать сердце, не ограждать разум от бросаемых ему вызовов и задаваться вопросами о собственном бытии.

«Диванный активизм»: как не потеряться в погоне за трендами

В главе «Бунт» Клири поднимает важную тему — «слактивизм» или «диванный активизм». Это когда люди делают ровно столько, чтобы соответствовать трендам, но недостаточно, чтобы реально что-то изменить. Пример с хештегом #blacklivesmatter в соцсетях — типичная ситуация. Человек постит его, чтобы почувствовать себя причастным к борьбе за справедливость, но не идет на митинг, не жертвует деньги, не делает ничего, чтобы реально помочь.

В конечном итоге все эти хэштеги работают только на саморекламу. Они позволяют человеку почувствовать себя героем, борцом за равенство полов (или другой вариант равноправия и справедливости), но главной для него остается собственная репутация. И все же эти движения дают людям возможность привлекать внимание к тем или иным событиям и явлениям и обозначать собственную позицию. Но чтобы превратить диванный активизм в подлинный, нужно сделать решительный шаг и от привлечения внимания перейти к реальной правозащите.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но как отличить истинный бунт от поверхностного позерства? Как не застрять в «зоне комфорта», имитируя активную жизненную позицию? Клири не дает готовых ответов, но предлагает задуматься о мотивах своих действий. Действительно ли я хочу что-то изменить или просто ищу одобрения в социальных сетях?

Материнство как экзистенциальный кризис

Книга Клири откровенна и лична. Она не боится говорить о собственных переживаниях, о сомнениях и ошибках, которые сопровождают ее путь к подлинности. Одна из самых трогательных историй — это рассказ о послеродовой депрессии. Клири честно признается, как материнство изменило ее жизнь и как трудно ей было совмещать роль матери с работой. Эта история показывает, что даже самые сильные и умные женщины могут столкнуться с трудностями. И нет ничего стыдного в том, чтобы просить о помощи и признавать свои слабости. Это и есть подлинность — быть честной с собой и с другими, не бояться быть уязвимой.

Скай Клири не обходит стороной и актуальные социальные проблемы. Она пишет о феминизме, расизме, гендерном неравенстве, изменении климата, пандемии. Автор анализирует эти проблемы через призму философии де Бовуар и предлагает свои решения, опираясь на работы писательницы и социальной активистки Белл Хукс, писательницы и поэтессы Одри Лорд и многих других.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Клири отмечает, что феминизм де Бовуар подвергался критике со стороны цветных женщин. Автор задается вопросом, может ли она, как белая женщина среднего класса, говорить об этих проблемах, не «перекрывая моральный кислород». Этот вопрос важен и актуален. Как говорить о проблемах, которые тебя напрямую не касаются? Как быть союзником, не присваивая чужой опыт? Клири находит ответ в идее пересечения идентичностей. Она создает повествование, в котором де Бовуар применила экзистенциализм к феминизму, а Хукс, Лорд и другие добавили феминизм к антирасизму, чтобы сосредоточиться на пересечении идентичностей. Важно учитывать, что опыт каждой женщины уникален и определяется множеством факторов, включая расу, класс и т. д.

«Жажда подлинности» — книга, которая дает не только теоретическое понимание экзистенциализма, но и практические инструменты для работы над собой. Она заставляет задуматься: действительно ли мы живем так, как хотим, или следуем чужим сценариям? Скай Клири сумела сделать философию Симоны де Бовуар доступной и актуальной. Она показывает, что экзистенциализм — это не абстрактные размышления, а философия жизни, способная помочь каждому найти свой путь.

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Перевод: Мария Десятова

Количество страниц: 398

Год: 2025

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».