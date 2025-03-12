Айрат Кашаев: «Культурные памятники создаются живыми людьми»

Дирижер Большого театра — о номинации на премию Тукая, особенностях биографического балета и национальных проектах

Фото: предоставлено Айратом Кашаевым

В Казани назвали имена номинантов на государственную премию имени Габдуллы Тукая в 2025 году. В списке — отдельные кандидаты, а также группы и творческие коллективы. На главную награду республики в области литературы и искусства претендуют писатель и драматург Мансур Гилязов, певец Георгий Ибушев, хореограф Чулпан Закирова, оператор Юрий Гвоздь и другие. Среди избранных и авторский коллектив, включая Айрата Кашаева, Александра Полубенцева и Ильнура Гайфуллина, — за постановку балета «Иакинф». О том, каковы особенности работы над национальным балетом, насколько искушена казанская публика и почему в Казани нужен еще один музыкальный театр, в интервью «Реальному времени» рассказал музыкальный руководитель постановки и дирижер-постановщик Айрат Кашаев.

«Я испытываю гордость за наш спектакль»



— Айрат Рустемович, как вы узнали о том, что номинированы на госпремию Тукая?

— Для меня это была полная неожиданность. Я узнал об этом буквально на днях. Несколько друзей прислали мне ссылки на информацию о номинантах. Я был абсолютно шокирован в самом лучшем смысле этого слова. Безусловно, номинация на государственную премию имени Габдуллы Тукая — высокая оценка работы нашего творческого коллектива и большая честь. К этому я отношусь именно так. Это большой совместный труд. Я испытываю гордость за наш спектакль.

— Как начиналась ваша работа над балетом «Иакинф»?

— Помню, тогда я был как раз в Казани, дирижировал балетом «Ромео и Джульетта». Меня пригласил к себе Рауфаль Сабирович Мухаметзянов и предложил принять участие в постановке «Иакинфа». К этому времени хореограф Александр Полубенцев уже провел большую работу. Это был июль, а премьера состоялась в сентябре. Артисты начинают учить материал сильно заранее, так как надо выучить каждое движение с нуля. Дирижер подключается на более позднем этапе, это обычная практика.

предоставлено Айратом Кашаевым

— Получается, что надо подстроиться под танец, который уже готов?

— Хореограф, работая с ныне здравствующим композитором, так или иначе общается с ним, излагает свою концепцию, высказывает какие-то пожелания, например, видит в одном месте парный танец, а в другом массовую сцену. И как правило, композитор учитывает пожелания постановщика. Это живой процесс, так они и создают спектакль вместе. То же самое происходит и с дирижером.

Наша работа с хореографом и композитором выстраивалась, основываясь на дружбе, взаимопонимании и уважении. Мне это было очень приятно, потому что к моменту моего появления в работе над балетом Резеда Ахиярова и Александр Полубенцев уже очень долго работали и у них была налажена крепкая связь. И я старался претворить в жизнь пожелания хореографа и автора, помочь им воплотиться. Хореограф сначала ставил балет под рояль и мне предстояло сделать так, чтобы оркестровая партитура начала звучать. И здесь хочется отметить, что Резеда Закиевна присутствовала на всех репетициях, прислушивалась к пожеланиям исполнителей, и в ходе репетиционного процесса мы совместно редактировали партитуру и делали так, чтобы она звучала интереснее, более выпукло и выигрышно.

«Каждый раз специально на спектакль приезжает девушка из Китая»

— В чем особенность работы над балетом?

— В балете дирижеру нужно быть очень контактным и понимать, что хочет хореограф. Потому что любой танец изначально ставят на конкретного человека и дирижеру нужно учитывать его особенности. Условно говоря, мы можем с десятью разными балеринами станцевать Щелкунчика, и это будет десять разных вариаций Феи Драже. Музыка одна, а ее темп, паузы и остановки могут быть разными. В балете это очень ярко выражено. Артисты на сцене показывают свое видение через движения и пластику. Танцовщик может выделять какие-то дополнительные линии, вносить дополнительные смыслы. Если исполнитель в опере поет про любовь, мы все понимаем, что он поет про любовь. А если танцор танцует про любовь, здесь может быть очень много разных прочтений. Если Ленский поет «Я люблю вас...», то он поет это только Ольге. А «танцевать» о любви можно кому угодно. В этом и особенность.

предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

— Балет «Иакинф» еще и необычен в звучании. Как удалось сохранить аутентичность произведения?

— Балет «Иакинф» имеет три музыкальных пласта, которые представлены в трех актах. Это так называемый татарский пласт музыки, потому что все действие начинается в Казани, здесь мы слышим татарские мотивы. Второй акт посвящен Китаю, и третий акт — это уже возвращение Иакинфа в Россию и поздний период его жизни. Резеда Ахиярова использовала разные музыкальные инструменты для придания колорита, и, например, в китайском акте используются гусли, альтовая и сопрановая домры, цимбалы и настоящий китайский инструмент гучжен. Каждый раз специально на спектакль приезжает девушка из Китая, чтобы играть на нем. Он придает фантастическое звучание, слышишь переливы этого чудесного инструмента, и сразу представляется Китай, Восток. Этот номер очень красиво смотрится: солистка в национальном костюме сидит на сцене и исполняет соло на гучжене под аккомпанемент оркестра, тем самым становясь частью спектакля. В «Иакинфе» невероятно органично переплетается музыкальный язык разных культур.

«История творится здесь и сейчас»

— Почему, по вашему мнению, балет «Иакинф» номинировали на премию?

— Думаю, в первую очередь, потому что это национальный балет. Кроме того, он биографический. Главный герой — наш выдающийся земляк Никита Бичурин. Здесь же и прекрасная музыка нашего композитора Резеды Ахияровой и либретто поэта, драматурга Рената Хариса, замечательная хореография, великолепные декорации и костюмы.

Биографический балет — очень и очень большая редкость. Если мы и видим в качестве героя реальных персонажей, то, как правило, это что-то далекое и полумифическое, как, например, в балете «Спартак». Здесь же история о жизни реального человека, и создавать произведение искусства, основанное на биографии, особенно в таком сложном жанре, как балет, очень непросто.

предоставлено Айратом Кашаевым

Тем, что это национальный балет, на самом деле нужно гордиться. Часто нам кажется, что все шедевры уже были созданы и нам до них никогда не дотянуться… Почему? Кто так сказал? История творится здесь и сейчас, и культурные памятники создаются живыми людьми, которые живут рядом с нами. Это все простые люди, как вы и я, как любой из нас. Они создают шедевры или не создают. Нам же, современникам, нужно уметь их разглядеть. Для этого нужно иметь открытые глаза и открытое сердце. К счастью, в Татарстане любят и ценят свою культуру.

— Как часто вам приходится работать с национальным материалом?

— Я считаю, что довольно часто. Особенно в последние годы, и я этому безумно рад. Началось все с того, что в 2022 году я продирижировал оперу «Сююмбике» Резеды Ахияровой, а в начале 2023 года мы поставили оперу «Кави-Сарвар» Миляуши Хайруллиной.

Летом того же года я начал работу над Иакинфом. И последняя моя работа с казанским театром оперы и балета была совсем недавно — мы возобновили балет «Заколдованный мальчик». Он шел в казанском театре в 2 редакциях в 1961 и 1974 годах. И вот сейчас получилась как бы третья редакция этого балета. Постановка была под запись, потому что оркестр в этот момент ездил в Китай с гастролями. Мы сделали в сентябре запись музыки, и потом Александр Полубенцев под нее ставил спектакль. Он сейчас идет в театре, премьера состоялась в конце прошлого года и прошла очень успешно. Я сам его не видел, но, по отзывам моих друзей, это очень красивый балет.

Получается, на сегодня есть 4 национальных проекта, над которыми я работал. Надеюсь, впереди будет еще много всего интересного.

«Это одно из лучших музыкальных произведений, которое я когда-либо дирижировал»

— В одном из интервью вы говорили о том, что мечтаете о полноценной постановке оперы «Кави-Сарвар». На каких сценах вы ее видите?

— «Кави-Сарвар» — универсальный материал для сцен театров любых городов, несмотря на то что на 98% она идет на татарском языке. Но ведь нам ничто не мешает слушать оперы на итальянском, немецком или французском языках. Это история людей и история страны. Она может быть показана в Якутске, Хабаровске, Москве, Питере — где угодно, и она везде найдет свой отклик, потому что эта история живая, про живых людей.

«Кави-Сарвар» универсальный материал для сцен театров любых городов, несмотря на то что на 98% она идет на татарском языке. предоставлено Миляушой Хайруллиной

«Кави-Сарвар» без преувеличения одно из лучших музыкальных произведений, которое я когда-либо дирижировал. Это абсолютно гениальная музыка. Мы показали эту оперу всего 3 раза. В первый раз на премьере и 2 раза в прошлом апреле. Я, конечно, мечтаю поставить эту оперу. Чтобы было не полуконцертное исполнение, а полноценная театральная постановка.

— И все же почему она не может быть поставлена в Казани?

— Кто сказал, что не может. Если что-то не делается сейчас, это не означает, что это не произойдет в будущем. Сейчас 2025 год. Опера «Кави-Сарвар» была в первый раз поставлена всего 2 года назад. Что такое 2 года для такого крупного произведения? Возьмем Иоганна Себастьяна Баха, одного из самых известных композиторов. Давайте не будем забывать, что человек умер в 1750 году, а известность к нему пришла, по сути, только после того, как Феликс Мендельсон в середине 19 века отыскал его рукописи. 100 лет прошло.

«Культура в Казани на высочайшем уровне»

— Вы живете в Москве, работаете дирижером Большого театра, вам есть с чем сравнивать. Как вы оцениваете культурный уровень нашего города?

— Культура в Казани на высочайшем уровне, и публика тоже. В этом есть безусловная заслуга двух крупнейших коллективов — Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Если говорить о театре, это один из ведущих театров страны. Репертуар и исполнение на очень высоком уровне. А какие программы, какие гастроли и какие солисты у нашего государственного оркестра! Натан Рахлин, который создал его, Фуат Мансуров, который долгие годы возглавлял, и сейчас Александр Сладковский — это три титана, благодаря которым этот коллектив находится в фантастической форме. И, естественно, казанская публика растет вместе с этими двумя прекрасными коллективами. И понятно, что она сейчас уже очень требовательная и искушенная, а это замечательно. Я безумно рад за Казань.

предоставлено Айратом Кашаевым

— Сейчас активно обсуждают создание музыкального театра в Казани. Как вы сами относитесь к этой идее?

— Как мне кажется, в таком богатом, красивом и развитом во всех отношениях городе театров может быть больше, и это абсолютно нормально и правильно. В казанском театре оперы и балета слушатели имеют возможность познакомиться с основными шедеврами оперного и балетного жанра, и выбранная репертуарная политика как нельзя лучше соответствует статусу главного театра всего региона. Но есть, например, жанр камерной оперы, которая на сцене крупного театра не будет звучать так, как хотелось бы. Есть творческие, композиторские лаборатории, которые должны иметь возможность быть показанными широкой публике. Это необходимо. В той же Москве много оперных театров, и, конечно же, спектакли там показывают самые разные. И если в Казани появится еще один музыкальный театр, а я надеюсь, что это случится, будет просто замечательно.

— Говорили, что для создания музыкального театра сейчас не хватает массива репертуара. Вы согласны с этим?

— Вот об этом точно переживать не нужно. Существует огромное количество замечательных произведений русских и наших татарских композиторов. Я уже не говорю про западную музыку — сколько всего там есть. Это вообще не повод для переживаний. Я думаю, что музыкальный театр в Казани не должен ограничиваться только татарскими произведениями. Иначе получится, что музыкальная культура замкнется сама на себе.

предоставлено Айратом Кашаевым

— Над какими проектами вы сейчас работаете? Что вас увлекает?

— У меня было бурное начало 2025 года. Много спектаклей в театре. В феврале я был в составе жюри в 3 конкурсах, в 2 из них был председателем. Кстати говоря, в одном из этих конкурсов Дина Венедиктова, руководитель хора Казанского музыкального училища, заняла первое место. Это для меня очень радостно, мы с Диной вместе учились в музыкальном училище и в консерватории. Мы дружим. И очень приятно, что решение о присуждении первого места было принято всеми членами жюри единогласно. А буквально неделю назад прошел конкурс хоров, куда съехались коллективы со всей страны. И наш казанский хор MiR под управлением Ольги Ершовой получил звание лауреата II степени. Тоже большая победа.

Весь февраль меня увлекали эти события. Сейчас у меня сложный март — 18 спектаклей в Москве и еще поездки, а в начале апреля я приеду в Казань дирижировать балет «Иакинф». Есть еще один интересный проект. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Сергея Есенина, и в Чувашском государственном театре оперы и балета мы с моим дорогим другом режиссером Андреем Цветковым-Толбиным будем ставить оперу Владислава Агафонникова «Сергей Есенин».