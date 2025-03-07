В Казани показали пилот сериала о грабителях и студентах «Криминальные делишки»

Самый напряженный момент фильма: она кормит крысу, а он замышляет недоброе. Фото: предоставлено Ильей Мазуниным

Вместо стандартной для независимых команд короткометражки два казанца — студент ВГИКа и выпусник КазГИКа — решили снять пилот сериала. Картина «Криминальные делишки» (16+) рассказывает о девочке-боксерше, ее ухажере и грабителе. Авторы показали свою работу в кинотеатре «Мир», а теперь надеются на фестивальную историю и поддержку на питчингах.

Он злодея победил и злодея позабыл

Презентация пилота «Криминальных делишек» заняла всего 45 минут — столько, сколько длится перерыв до показа следующего фильма в кинотеатре «Мир». Так что хватает времени на сам показ и обсуждение картины — спасибо «Татаркино», предоставившему зал. Эпизод, созданный в прошлом году, длится 17 минут, и авторы предполагают, что примерно столько и будут длиться серии.

Действие начинается со звонка: грабитель Боря (Александр Банников) пытается выяснить у шефа код от сейфа (Роман Смирнов). Он его записал на чеке из магазина, положил в шорты, а жена их постирала… Соединение криминального и комедийного сразу цепляет, хотя диалог поначалу идет достаточно неспешный.

Между тем к дому подъезжает дочь владельцев Таня (Анна Данилова). Ее подвозит друг Костя (Руслан Суворов), у молодых людей период неопределенности, никто не решается сделать первый шаг. А Тане надо у родителей покормить крысу, которую она, боксерша, боится.

Боязнь грызунов на руку Боре, так что молчаливая драка грабителя и Татьяны длится долго, пока Костя придумывает диалог, чтобы попасть внутрь квартиры, где его ожидает героическая короткая битва. Но избыток эндорфинов и дофаминов во время внезапно подробной любовной сцены дает возможность Боре улизнуть. А шефу он скажет, что деньги забрать не сумел...

Несмотря на то что порой действие притормаживает и в паре смешных моментов как будто не хватает динамики, чтобы они рассмешили зрителя раньше, чем он поймет шутку, у авторов получилось увлекательное кино, из которого можно сделать что-то большее.

Анна Данилова и Руслан Суворов. Видео с канала «Видеограф Андрей Белов»

Чем ценны сценарные мастерские

Режиссером фильма стал Илья Мазунин, выпускник института культуры, где он учился режиссуре анимации и компьютерной графики.

— Идея фильма зародилась в рамках сценарной мастерской, которую Андрей Белов организовал больше года назад в Национальной библиотеке РТ, — говорит Мазунин. — По первоначальному замыслу это должен был быть короткометражный фильм. Со временем идея «коротыша» развилась, персонажи зажили своей жизнью, и захотелось увидеть какое-то продолжение. И поэтому мы решили переделать короткометражный фильм в пилот сериала, и начали писать еще и дополнительно поэпизодник к сериалу (краткое содержание каждого эпизода, — прим. ред.).

«Когда пишешь сценарий, начинаешь просто проникаться персонажами, и тебе очень не хочется с ними расставаться», — добавляет Белов, студент пятого курса ВГИКа (он учится на сценарном факультете), и признается, что клиффхэнгер с обманом шефа они придумали в последний момент.

— Мы очень долго собирали короткий метр, а потом почувствовали, что эта история может быть чуть больше, и сделали историю про ограбление, — говорит Белов. — Может быть, это была немножко и ошибочная стратегия, время покажет.

Роман Смирнов в роли босса. Видео с канала «Видеограф Андрей Белов»

«Видимо, мы просто отключили мозги»

Снимал фильм опытный оператор-постановщик Никита Горошков. Весь съемочный процесс в частном доме занял две затяжные смены в 16 часов.

— Самая сложная сцена — любовная, потому что мы снимали ее в 6 утра, — вспоминает Белов. — Мы устали, у нас уже не работали мозги, мы не могли придумать решение, кто сверху, кто снизу. При этом она такая чувственная, снятая в каком-то бессознательном ключе. Видимо, мы просто отключили мозги.

— Действие происходит ночью, — говорит Горошков, — а мы снимали в начале июля, когда ночи не было от слова совсем. Очень трудно было выстроить график съемок, чтобы кадры, где у нас видны окна, мы снимали в вечернее время. Сцена, когда вор засовывает крысу в банку, снималась, когда 80% команды просто отключилось. Я ходил как зомби. И в этот момент солнце начало наваливать из всех окон.

Зрители поинтересовались, есть ли у серии мораль?

— Я занимаюсь сценариями уже восемь лет, — ответил Белов. — И я довольно долго сидел в парадигме, что надо доносить какую-то мораль. А потом перешел на принцип, который озвучил Тарантино: я никакой морали не закладываю, я рассказываю историю.

Дальше у пилота будет фестивальная история (все-таки он выглядит как законченная короткометражка), его будут отправлять на стриминг-платформу и подавать на питчинги. При этом, кстати, сценарий авторы расписали так хитро, что он описывает уже пятый эпизод истории, а идет первым.