В Казани выпустили сборник революционера татарской музыки Гилязетдина Сайфуллина

Мастер подарил татарам музыку на металлических пластинках

Музыкальный ящик.. Фото: Радиф Кашапов

В казанском Музее Сайдашева, который в последние годы работает в формате лектория и концертной площадки, открылась выставка, приуроченная к презентации книги «Народные жемчужины: мир механической музыки Гилязетдина Сайфуллина». В конце XIX века уроженец Высокогорского района с одним классом образования произвел революцию в искусстве, начав выпускать металлические пластинки для музыкальных ящиков с татарскими мелодиями.

Создатель «металлических» мелодий

Гилязетдин Сайфуллин (1873—1946) родился в деревне Малая Рясь Высокогорского района. Отец, став вдовцом, переехал с детьми в Казань и поначалу отдавал сына на выучку к портным и сапожникам. А потом Сайфуллин оказался в часовой мастерской Гарифа Минкина, у которого было много музыкальных инструментов.



Минкину привозили ставшие популярными механические проигрывающие аппараты, а один из клиентов признался, чтобы было бы интересно услышать на этих металлических пластинках и татарские мелодии. Сайфуллин выучился нотной грамоте, освоил мандолину, курай, тромбон, другие инструменты и стал самостоятельно делать пластинки.

Гилязетдин Сайфуллин. предоставлено ИЯЛИ

У каждого состоятельного татарина в те времена был музыкальный ящик Stella, Muller, Ariston. В них вставляли пластинки диаметром 15—60 см со множеством дырочек. Сайфуллин, додумавшись до станка по их производству, произвел для 25 механизмов 400 татарских мелодий.



Есть мнение, что их общий тираж составил миллион, к тому же Сайфуллин записывал и другую музыку по заказу: русскую, арабскую, узбекскую, композиторскую. Готовя пластинки, мастер делал нотные записи. Также сохранились его трафареты, их можно увидеть в фондах Национального музея РТ.

Пока что артефакты, связанные с работой Сайфуллина, можно увидеть в Музее Сайдашева — выставка будет работать до 15 апреля. Экспозицию собирали силами его сотрудников совместно с Музеем Назиба Жиганова.

Станок по изготовлению пластинок. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Есть компакт-диск, когда стриминг?

Как напомнила заведующая кафедрой этномузыкологии Казанской консерватории Лилия Сарварова, проект по выведению архива Сайфуллина в широкий доступ начала композитор и музыковед Айгуль Софийская — она вместе с Ильгамом Гумеровым и Азатом Ахуновым смогла добиться условий для качественной записи пластинок. Воспроизводили их музыкальными ящиками из фондов ИЯЛИ, есть сведения, что несколько таких аппаратов хранится в Национальном музее РТ, но они уже не работают.

Главный подвиг совершила научный сотрудник Центра искусствоведения Института языка, литературы и искусства им. Ибрагимова АН РТ Гузель Юнусова, которая превратила архивы в книгу с 276 произведениями в современной нотной транскрипции. Проект реализован благодаря государственной программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

Гузель Юнусова. предоставлено ИЯЛИ

В книге — не только «короткие песни», как можно ожидать, здесь есть и протяжные напевы, и мунаджаты. Словом, это большое подспорье для тех, кто хотел бы использовать старинные мелодии в своем творчестве. Практически все нотное наследие Сайфуллина не было опубликовано при его жизни. В качестве рабочего материала Юнусова отбирала архивные рукописи из Центра письменного наследия ИЯЛИ «Мирасханэ» и Национального музея РТ.

— Все было бы быстрее, много времени ушло на переписывание, — рассказала она о своей работе, — к тому же в читальном зале Нацмузея есть только два дня для тех, кто приходит со стороны.

К книге прилагается компакт-диск, но в интернете эти материалы тоже обещают выложить. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Юнусова отмечает, что в архиве хранились нотные записи не только этого мастера, но и скрипачей Гали Зайпина, Хабибуллы Ахмадуллина, гармониста Файзуллы Туишева, словом, первых татарских именитых музыкантов.

На студии были записаны озвученные ящиками 138 композиций, которые представлены на прилагающемся к книге компакт-диске, причем здесь есть и песни советского периода. На открытии выставки у Юнусовой спросили, будут ли «металлические» записи доступны в интернете. Она пообещала этим заняться в скором времени.

Фрагмент выставки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Включи радио, послушай Сайфуллина

Интересно, что Сайфуллин прекратил изготавливать пластинки в 1914 году, но потом возобновил их выпуск в связи с открытием в 1927 году в Казани радио, его записи «компенсировали» недостаток исполнителей.

Также интересно читать комментарии об этих композициях, поскольку Сайфуллин не только нотировал песни, но и фиксировал их истории. Оказывается, знаменитая песня «Җизнәкәй», посвященная Гарифу Минкину, который, женившись, влюбился в сестру своей супруги. В итоге он развелся со старшей, женился на молодой, так они и зажили втроем. А песня «Алмагачлары», оказывается, была посвящена бедовой женщине по кличке Коза Махи, особой популярностью она пользовалась у жен мулл — абыстай.

Юнусова рассказала, что сейчас она готовит монографию о Сайфуллине. Несмотря на значимый статус, о нем мало что написано в интернете, а ведь известно, что он активно общался с татарским музыкальным миром первой половины XX века. Кроме того, Юнусова загадочно сообщила, что готовит работу о курае, в которой ответит на многие вопросы, в частности на самый сакраментальный — чей же этот инструмент?