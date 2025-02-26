Водители могут оспорить штрафы за разметку, если она заметена снегом

Эксперты разъяснили, в каких случаях пересечение сплошной на дороге не считается нарушением

Фото: Максим Платонов

Татарстан в тройке лидеров регионов России по числу нарушений правил дорожного движения и штрафов, что свидетельствует об эффективных мерах контроля. Но некоторые санкции можно оспорить, если автовладельцы докажут, что нарушили ПДД непреднамеренно — например, в условиях ненадлежащего зимнего содержания дорог. Законно ли штрафовать водителей, если не видно разметку из-за плохо убранного снега, что делать в такой ситуации и как доказать, что виноваты коммунальщики, а не водитель, в авторской колонке для «Реального времени» рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Невидимая разметка

Зимой нередко возникают ситуации, когда водители становятся непреднамеренными нарушителями ПДД. Одна из причин — слабо различимая разметка из-за несвоевременной уборки автодорог во время снегопадов. В результате водитель может получить штраф, а в худшем случае — стать участником ДТП со всеми возможными последствиями.

Необходимость установки специальных знаков на участке проезжей части, где определяющая режим дорожного движения разметка плохо различима, в том числе из-за снега, четко прописана в ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».



Из этого можно сделать вывод, что водителя нельзя признать виновным в пересечении разметки, если она заметена снегом и рядом нет дублирующего разметку знака.

Водителя нельзя признать виновным в пересечении разметки, если она заметена снегом и рядом нет дублирующего разметку знака. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Немаловажным фактором в такой ситуации, по моему мнению, является адекватность и профессионализм инспектора ДПС, прибывшего на место происшествия. Именно его следует уведомить о ненамеренном пересечении плохо различимой разметки и об отсутствии на дороге предусмотренного законодательством дорожного знака.

Однако бывают ситуации, когда водитель вынужденно нарушает ПДД. За них также не последует наказания. К таким ситуациям относятся:

Препятствие на дороге , мешающее нормальному движению транспортных средств по полосе. К ним можно отнести ДТП, дорожные аварии, ямы и выбоины, наличие посторонних предметов.

Временная разметка . В этом случае водитель при проезде делает упор на установленные знаки. Они могут быть временными или постоянными. Если знаки противоречат друг другу, то основным ориентиром считается временный знак.

Несоответствие цвета . По ГОСТ, горизонтальная разметка должна обозначаться белым цветом, а вертикальная — черным и белым в полоску. При несоответствии цветов разметки действующему регламенту нарушение ее пересечения не может считаться правомерным.

Немаловажным фактором в такой ситуации является адекватность и профессионализм инспектора ДПС, прибывшего на место происшествия. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Во всех перечисленных ситуациях водитель, несомненно, оценивает ситуацию, ориентируясь на хорошо различимую разметку. Обязательства меняются, когда ее не видно. Она может отсутствовать, быть заметена снегом, покрыта лужами или занесена грязью. Причины разные, но факт в том, что водитель разметку не видит.

По статистике ГИБДД, каждая вторая авария зимой в российских городах происходит из-за гололеда или колеи. Поэтому водителю из соображений безопасности в целом не стоит нарушать ПДД.

Куда жаловаться

Уборкой снега занимаются муниципальные организации (ГБУ, ФКУ или иной формы собственности), либо заказчик проводит конкурсы и заключает контракты на уборку с частными компаниями. Также может использоваться комбинированный метод — часть улиц убирает собственная организация, а часть — частная.

Жалобы на некачественную уборку можно отправлять в местную администрацию района, мэрию и прокуратуру.

Для начала стоит обратиться к местным органам управления. Если ответ от них не был получен или же вы не согласны с их ответом — смело пишите в вышестоящие организации.

Уборкой снега занимаются муниципальные организации, либо заказчик проводит конкурсы и заключает контракты на уборку с частными компаниями. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Если сотрудник ДПС обвиняет водителя в нарушении правил и настаивает на составлении протокола за пересечение плохо различимой разметки, то автомобилист должен сфотографировать ту самую разметку, которую не видно под снегом, для доказательства своей правоты.

В протоколе обязательно должно быть указано: «С нарушением не согласен». Если у водителя был включен видеорегистратор — еще лучше. Он сразу зафиксирует «невидимость» разметки на дороге.

Постановление можно затем обжаловать в суде, добавив к материалам дела фотографии, сделанные на месте пересечения сплошной линии. Суд может встать на сторону водителя и отменить вынесенное постановление. Но если разметка хоть чуть-чуть была видна, наказания почти гарантированно не удастся избежать.

Автомобилист должен сфотографировать ту самую разметку, которую не видно под снегом, для доказательства своей правоты. Инна Серова / realnoevremya.ru

Как должно быть по ГОСТ

Вообще же, в соответствии с ГОСТ 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» дороги (1—3 категории с интенсивностью движения более 3 000 автомобилей в сутки) должны очищаться до «черного» асфальта с четко видимой на нем разметкой. Достигнуть данного уровня содержания в населенном пункте можно только при использовании реагентов, обладающих плавящей способностью. Но наиболее эффективным методом для обеспечения безопасности дорожного движения является превентивное использование многокомпонентных реагентов. Предпочтение нужно отдавать противогололедным материалам с наименьшим воздействием на металлические и бетонные конструкции.

В соответствии с ГОСТ дороги 1—3 категории с интенсивностью движения более 3000 автомобилей в сутки должны очищаться до «черного» асфальта с четко видимой на нем разметкой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время снегопада высота снежного покрова на проезжей части не может превышать 5 см. После прекращения осадков рекомендованная для дорог продолжительность уборки составляет 3—6 часов. По прошествии этого времени не допускается наличие снежного наката, колеи, рыхлого или талого снега на дорожном полотне.

Несомненно, помимо качества противогололедных материалов, на скорость уборки влияет и количество спецтехники: ведь после обработки дорог талый снег обязательно нужно очищать с помощью машин, независимо от вида используемых противогололедных средств. Но оперативно вывозить снег, имея три машины, невозможно. К сожалению, сегодня во многих городах недостаточный и изношенный автопарк, который не может выполнить полный комплекс работ по зимнему содержанию вовремя, а также высокий дефицит кадров — до 45%.