«КОС-Синтез» проиграв, повысил градус интриги в чемпионате России

Казань продолжает лидировать в ватерпольном чемпионате страны

Евгений Ярощук на тренерском мостике . Фото: предоставлено СК «Синтез»

Два напряженнейших матча провели в родном бассейне ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» с принципиальным соперником — волгоградским «Спартаком». «Реальное время» наблюдало, как казанцы сыграли два непохожих друг на друга поединка.

Спортивный генералитет на игре принципиальных соперников

Стартовый период первого из двух матчей казанского «КОС-Синтеза» и «Спартака» из Волгограда был проведен красиво, по всем атрибутам, необходимым для будущей победы. Хозяева воды открыли счет в первой же атаке, когда отличился Арслан Закиров, а затем увеличили счет. К чести волгоградцев они сравняли счет 3:3, но синтезовцы успели вернуть себе преимущество, умудрившись провести гол в раздевалку, когда Адель Латыпов установил окончательный счет в периоде 5:3, забросив за шесть секунд до сирены.

Психологически такие голы подбадривают одного из соперников и морально придавливают другого. Не исключено, что волгоградцы особо настраивались на игры в преддверии Дня защитника Отечества, поскольку их родной город решением Городской думы переименовывают в Сталинград. Негоже в такие дни уступать кому-либо.

С другой стороны и настрой казанцев не уступал волгоградскому, поскольку на игру в гости к генеральному директору «Казаньоргсинтеза» Айрату Сафину пришли руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, руководитель спорткомитета Линар Гарипов и по-хозяйски заглянул министр спорта республики Владимир Леонов. Говорить о воспитаннике «Синтеза», что он зашел в гости в родной бассейн, язык не поворачивается.

Артем Одинцов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гол Игоря Чиркова как украшение всего чемпионата

Они не пожалели о потраченном времени, не только из-за победы казанцев. Гол Игоря Чиркова, голкипера казанцев, в ворота волгоградского коллеги Петра Федотова, заброшенный от ворот до ворот, может стать украшением всего сезона. Федотов, несколькими секундами до этого, позволил мячу заплыть за линию своих ворот, поскольку игра была остановлена, но по неписанным вратарским приметам, этого делать категорически нельзя. Тот же Гафаров, блестящий вратарь мини-футбольной и футбольной команд исполкома Казани знает о существовании подобной приметы не понаслышке.

Правда, Федотов реабилитировался в начале заключительного периода, когда потащил пенальти, оставив счет не изменившимся 9:7 в пользу казанцев. Затем он же потащил удар, отразив мяч головой. Борьба нервов, сопротивление характеров — это то, что отличает матчи встречавшихся в казанском бассейне команд. Исход поединка решали нюансы: отсутствие в игре капитана волгоградцев Михаила Рудая и относительная слабость гостей на позиции столпа. Казанцы Никита Деревянкин и Сергей Лисунов не только отличились, забросив по мячу, как, кстати, и Артем Одинцов, заплывший на ватерпольный пятачок, но и не дали забить с этой позиции соперникам. В итоге эти три гола, а также блестящий мяч Чиркова стали той самой каплей, перевесившей чашу весов на сторону «КОС-Синтеза» 11:7.



Голкипер-бомбардир Игорь Чирков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Карточки тренерам команд

Вторую игру в противостоянии казанцы проигрывали по пенальти, но спасли ее в концовке, сравняв счет 9:9. Увы, открыв счет и забив гол в раздевалку, казанцы проиграли стартовый период со счетом 2:4, поскольку все остальное время только и делали, что пропускали.

Затем каждый период волгоградцы как зеницу ока сохраняли голевое преимущество 5:4, 6:5, и только заключительный период выдался результативным. По его ходу Волгоград потерял четырех удаленных ватерполистов и второго наставника — Николая Козлова, зато вел в два мяча 9:7. У Казани желтую карточку получил наставник Евгений Ярощук, но зато его команда отыграла это отставание. Однако послематчевые пенальти его подопечные выполнили похуже соперников.

В сухом остатке казанцы из четырех подряд матчей четвертого круга проиграли в трех. Это принесло им пять очков, но отрыв от Астрахани сократился до трех очков.

Бросок исполняет Иван Васильев . Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Распределение медалей по итогам плей-офф, а также тот факт, что в водном поло нет премиальной практики за победы, не позволяет впадать в панику. Вполне вероятно, что казанцы сейчас находятся под нагрузкой, чтобы выйти на пик формы по весне и выиграть чемпионат. Ради чего они сейчас уступили команде, которая порадовала своих болельщиков перед очередным запланированным переименованием Волгограда.

Российский игрок перешел в дубль «Нови Београда»

Тем временем европейский ватерпол подошел к экватору очередного сезона. Есть любопытные наблюдения, начнем с самого важного. В Черногории появилась еще одна команда — это представитель столицы государства «Будучность» из Подгорицы. Если учесть, что в стране было всего четыре команды, то это увеличение на 20 процентов. Среди трансферных изменений, которые заинтересовали бы российских болельщиков, возвращение российского голкипера Сергея Некредина в сербский чемпионат, команда «Вукови», дубль местного суперклуба «Нови Београд». Астраханец Анатолий Евдокушин, в прошлом сезоне поигравший в чемпионате Черногории, сейчас выступает за «Корчулу» из Хорватии, а минчанин Никита Вечорка стал игроком команды «Эрфурт», Германия.



Кстати, в чемпионате Германии произошла потеря среди команд Бундеслиги, когда местный «Людвигсбург» снялся с чемпионата, не пережив безденежья. В Бундеслиге осталось всего семь команд, в два раза меньше, чем в российском водном поло. С другой стороны, это на одну больше, чем в нашей Суперлиге, при том что немцы располагают еще тремя лигами уровнем пониже.

С мячом Эмиль Зиннуров. Перед ним Никита Дереявянкин . Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самый массовый трансфер произошел между командами словацкого Кошице и чешского Пшерова. Семь ватерполистов с украинскими паспортами — Боднар, Гуржий, Зотов, Комлик, Пинчук, Самофал и Соловьев. С одной стороны, ватерполистов-украинцев в Словакии еще хватает, и в Саморине, и в различных командах из Кошице, том же «Хорнетсе», только в других командах, поскольку Словакия охотно собирала ватерполистов из этой страны. Но подобный исход — сразу семерых — о многом говорит, тем более что чемпионат Чехии на порядок слабее. С другой стороны — подобные переходы это демонстрация передвижения украинских беженцев по Европе, поскольку ватерполисты зачастую контрактами не связаны, тот же чемпионат Чехии, по сути, вообще любительский. Там есть даже два ватерполиста, которые совмещали этот вид спорта с хоккеем, играя в командах низших дивизионов. Михал Волощук в ХК «Двур» из Кралове и Арсений Пашковский в ХК «Летчи» из Летняны.

Столь пристальный интерес ко второму и даже третьему дивизиону европейского водного поло обусловлен мыслью, что может быть российским командам стоит присмотреться к ним повнимательнее. Не за горами возвращение в международный спорт, после трехлетнего перерыва. Но за это время сильнейшие команды, участники Лиги чемпионов, ушли вперед, а россияне уже в начале двадцатых годов перестали попадать в основную часть сильнейшего еврокубка. Последний наш турнир датируется 2020 годом, когда «Синтез» не смог завершить групповой этап Лиги чемпионов из-за коронавируса. Вот и сейчас следовало бы подумать о возвращении через Челленджер Кап или Кубок Европы, который, кстати, «Синтез» и выигрывал в 2007-м под эгидой «ЛЕН Трофи».