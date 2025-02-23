В Москве и Санкт-Петербурге чаще интересовались нейросетями, в Татарстане — «Аутсорсом» и Масленицей
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы жителей Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга за последние 7 дней
Поисковые запросы жителей трех российских столиц разделились на два направления. В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего искали информацию о новой нейросети от Илона Маска Grok-3. В Казани же в лидеры вырвался сериал «Аутсорс», главную роль в котором исполнил Иван Янковский. Что еще интересовало жителей крупнейших городов России на минувшей неделе — в обзоре «Реального времени».
Что в топах
Поисковые запросы жителей трех российских столиц на минувшей неделе не блещут разнообразностью. Первые пятерки в основном состоят из футбольных матчей. В Татарстане второе место досталось хоккейному «татарстанскому дерби» — матчу между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». В Новосибирской области с большим отрывом лидирует алтайское землетрясение, толчки которого зафиксировали в регионе. Самые популярные запросы в пятерке крупнейших городов России выглядят следующим образом:
|Регион
|Запрос
|Прирост популярности, %
|Россия
|Осасуна — Реал Мадрид
|1 300
|Москва
|grok 3
|1 400
|Санкт-Петербург
|grok 3
|1 350
|Новосибирск
|землетрясение в Новосибирске
|3 100
|Екатеринбург
|Осасуна — Реал Мадрид
|1 200
|Казань
|Осасуна — Реал Мадрид
|1 250
В России в целом, как и в двух из пяти крупнейших городов, лидером стала встреча «Осасуны» и мадридского «Реала». В Новосибирске она оказалась на втором месте, в Москве — на третьем, а в Санкт-Петербурге даже не попала в топ. Матч прошел 15 февраля и завершился ничьей: обе команды забили по голу. Если убрать спортивные матчи и землетрясение, то топ будет следующим:
|Регион
|Запрос
|Прирост популярности, %
|Россия
|grok 3
|1 000
|Москва
|grok 3
|1 400
|Санкт-Петербург
|grok 3
|1 350
|Новосибирск
|Сретение Господне
|500
|Екатеринбург
|Ущелье
|350
|Казань
|Аутсорс
|250
Сейчас регионы можно разделить на три группы:
- Москва и Санкт-Петербург, в которых лидирует нейросеть от Илона Маска Grok 3;
- Новосибирск со Сретением Господним, которое было в топе еще и на прошлой неделе;
- Екатеринбург и Казань, в которых лидерами оказались произведения кинематографа: фильм «Ущелье» и сериал «Аутсорс».
Grok 3
Можно сказать, что нейросеть Grok 3 оказалась на минувшей неделе единственным «реальным» трендом. У остальных запросов в топе, за исключением традиционно популярных футбольных матчей, прирост популярности оказался ниже 1000%. Это больше говорит о том, что темой интересовались чуть больше обычного, а в топе она оказалась из-за отсутствия по-настоящему вызвавших общественный интерес тем. Исключение — землетрясение в Новосибирске.
Grok 3 — новая языковая модель, которую разработала компания xAI Илона Маска. Официально третье поколение нейросети стало доступно 18 февраля, презентация состоялась на день раньше. За несколько дней до запуска Маск назвал Grok-3 «самым умным ИИ на земле». Разработчик утверждает, что модель в 10-15 раз мощнее предыдущего поколения.
За этими заявлениями стоят и реальные цифры. Так, рейтинг LMSYS Chatbot Arena разместил Grok-3 на первом месте со значительным отрывом. Разработка xAI набрала 1403 балла. Gemini 2.0-Flash-Thinking от Google, которая оказалась второй, оценена в 1385 баллов. В первой пятерке разница более чем в 10 баллов есть только у ChatGPT 4o (4-е место) и DeepSeek-R1 (5-е место). Сам топ выглядит следующим образом:
|Место
|Модель
|Разработчик
|Баллы
|1
|chocolate (Early Grok-3)
|xAI
|1 403
|2
|Gemini-2.0-Flash-Thinking-Exp-01-21
|1 385
|3
|Gemini-2.0-Pro-Exp-02-05
|1 380
|4
|ChatGPT-4o-latest (2025-01-29)
|OpenAI
|1 377
|5
|DeepSeek-R1
|DeepSeek
|1 362
|6
|Gemini-2.0-Flash-001
|1 358
|7
|o1-2024-12-17
|OpenAI
|1 352
|8
|o1-preview
|OpenAI
|1 335
|9
|Qwen2.5-Max
|Alibaba
|1 334
|10
|o3-mini-high
|OpenAI
|1 332
Самыми технологически продвинутыми на минувшей неделе оказались Москва и Санкт-Петербург, в которых Grok-3 занял первое место в топе самых популярных запросов. В общероссийском рейтинге нейросеть оказалась на третьем месте. А в Новосибирске, Екатеринбурге и Казани вовсе не попала в топ.
«Ущелье» и «Аутсорс»
Сериал «Аутсорс», оказавшийся самым популярным в Татарстане, — российская драма сербско-российского режиссера Душана Глигорова. Он снят по мотивам повести писателя и журналиста Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Сам Драгунский же — прототип главного героя «Денискиных рассказов», которые написал его отец Виктор.
«Аутсорс» впервые показали на экранах в сентябре 2024 года на фестивале «Новый сезон». Картина получила премию в номинации «Самый ожидаемый сериал». Светская премьера состоялась 11 февраля 2025 года в московском кинотеатре «Октябрь», с 13 февраля сериал доступен на онлайн-платформах.
Действие картины происходит на Камчатке в 1996 году, еще до отказа применять в России смертную казнь. В местную тюрьму из Тверской области переводят надзирателя Костю Волкова (Иван Янковский). Он убежден, что у родственников осужденных есть право самим приводить смертный приговор в исполнение. С этой идеей герой со своими коллегами создают нелегальный бизнес, отдавая смертную казнь на «аутсорс».
Премьера уже американского фильма «Ущелье» состоялась на день позже «Аутсорса» — 14 февраля этого года. Режиссером выступил Скотт Дерриксон. Он был режиссером и сценаристом первой части «Доктора Стрэнджа» (2016). Он же снял первую часть «Синистера» (2012), писал сценарий для продолжения (2015).
Фильм «Ущелье» рассказывает о двух снайперах, американце Ливае и литовке Драсе, которых нанимает неназванная организация для выполнения особого задания. Задача наемников — патрулировать границы ущелья и останавливать некие силы, скрывающиеся в тумане на дне пропасти. Срок задания — 1 год.
В роли Драсы Аня Тейлор-Джой. Зрителям она хорошо знакома по сериалу «Ход королевы». Помимо этого актриса сыграла в фильмах «Сплит», «Новые мутанты», «Меню», «Дюна: Часть вторая» и других. Ливая исполнил Майлз Теллер, сыгравший Питера в трех частях «Дивергента».
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