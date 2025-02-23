В Москве и Санкт-Петербурге чаще интересовались нейросетями, в Татарстане — «Аутсорсом» и Масленицей

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы жителей Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга за последние 7 дней

Фото: Реальное время

Поисковые запросы жителей трех российских столиц разделились на два направления. В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего искали информацию о новой нейросети от Илона Маска Grok-3. В Казани же в лидеры вырвался сериал «Аутсорс», главную роль в котором исполнил Иван Янковский. Что еще интересовало жителей крупнейших городов России на минувшей неделе — в обзоре «Реального времени».

Что в топах

Поисковые запросы жителей трех российских столиц на минувшей неделе не блещут разнообразностью. Первые пятерки в основном состоят из футбольных матчей. В Татарстане второе место досталось хоккейному «татарстанскому дерби» — матчу между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». В Новосибирской области с большим отрывом лидирует алтайское землетрясение, толчки которого зафиксировали в регионе. Самые популярные запросы в пятерке крупнейших городов России выглядят следующим образом:

Регион Запрос Прирост популярности, % Россия Осасуна — Реал Мадрид 1 300 Москва grok 3 1 400 Санкт-Петербург grok 3 1 350 Новосибирск землетрясение в Новосибирске 3 100 Екатеринбург Осасуна — Реал Мадрид 1 200 Казань Осасуна — Реал Мадрид 1 250

В России в целом, как и в двух из пяти крупнейших городов, лидером стала встреча «Осасуны» и мадридского «Реала». В Новосибирске она оказалась на втором месте, в Москве — на третьем, а в Санкт-Петербурге даже не попала в топ. Матч прошел 15 февраля и завершился ничьей: обе команды забили по голу. Если убрать спортивные матчи и землетрясение, то топ будет следующим:

Регион Запрос Прирост популярности, % Россия grok 3 1 000 Москва grok 3 1 400 Санкт-Петербург grok 3 1 350 Новосибирск Сретение Господне 500 Екатеринбург Ущелье 350 Казань Аутсорс 250

Сейчас регионы можно разделить на три группы:

Москва и Санкт-Петербург, в которых лидирует нейросеть от Илона Маска Grok 3; Новосибирск со Сретением Господним, которое было в топе еще и на прошлой неделе; Екатеринбург и Казань, в которых лидерами оказались произведения кинематографа: фильм «Ущелье» и сериал «Аутсорс».

Grok 3

Можно сказать, что нейросеть Grok 3 оказалась на минувшей неделе единственным «реальным» трендом. У остальных запросов в топе, за исключением традиционно популярных футбольных матчей, прирост популярности оказался ниже 1000%. Это больше говорит о том, что темой интересовались чуть больше обычного, а в топе она оказалась из-за отсутствия по-настоящему вызвавших общественный интерес тем. Исключение — землетрясение в Новосибирске.

Grok 3 — новая языковая модель, которую разработала компания xAI Илона Маска. Официально третье поколение нейросети стало доступно 18 февраля, презентация состоялась на день раньше. За несколько дней до запуска Маск назвал Grok-3 «самым умным ИИ на земле». Разработчик утверждает, что модель в 10-15 раз мощнее предыдущего поколения.

За этими заявлениями стоят и реальные цифры. Так, рейтинг LMSYS Chatbot Arena разместил Grok-3 на первом месте со значительным отрывом. Разработка xAI набрала 1403 балла. Gemini 2.0-Flash-Thinking от Google, которая оказалась второй, оценена в 1385 баллов. В первой пятерке разница более чем в 10 баллов есть только у ChatGPT 4o (4-е место) и DeepSeek-R1 (5-е место). Сам топ выглядит следующим образом:

Место Модель Разработчик Баллы 1 chocolate (Early Grok-3) xAI 1 403 2 Gemini-2.0-Flash-Thinking-Exp-01-21 Google 1 385 3 Gemini-2.0-Pro-Exp-02-05 Google 1 380 4 ChatGPT-4o-latest (2025-01-29) OpenAI 1 377 5 DeepSeek-R1 DeepSeek 1 362 6 Gemini-2.0-Flash-001 Google 1 358 7 o1-2024-12-17 OpenAI 1 352 8 o1-preview OpenAI 1 335 9 Qwen2.5-Max Alibaba 1 334 10 o3-mini-high OpenAI 1 332

Самыми технологически продвинутыми на минувшей неделе оказались Москва и Санкт-Петербург, в которых Grok-3 занял первое место в топе самых популярных запросов. В общероссийском рейтинге нейросеть оказалась на третьем месте. А в Новосибирске, Екатеринбурге и Казани вовсе не попала в топ.

«Ущелье» и «Аутсорс»

Сериал «Аутсорс», оказавшийся самым популярным в Татарстане, — российская драма сербско-российского режиссера Душана Глигорова. Он снят по мотивам повести писателя и журналиста Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Сам Драгунский же — прототип главного героя «Денискиных рассказов», которые написал его отец Виктор.

«Аутсорс» впервые показали на экранах в сентябре 2024 года на фестивале «Новый сезон». Картина получила премию в номинации «Самый ожидаемый сериал». Светская премьера состоялась 11 февраля 2025 года в московском кинотеатре «Октябрь», с 13 февраля сериал доступен на онлайн-платформах.

Действие картины происходит на Камчатке в 1996 году, еще до отказа применять в России смертную казнь. В местную тюрьму из Тверской области переводят надзирателя Костю Волкова (Иван Янковский). Он убежден, что у родственников осужденных есть право самим приводить смертный приговор в исполнение. С этой идеей герой со своими коллегами создают нелегальный бизнес, отдавая смертную казнь на «аутсорс».

кадр из 2 серии 1 сезона сериала «Аутсорс»

Премьера уже американского фильма «Ущелье» состоялась на день позже «Аутсорса» — 14 февраля этого года. Режиссером выступил Скотт Дерриксон. Он был режиссером и сценаристом первой части «Доктора Стрэнджа» (2016). Он же снял первую часть «Синистера» (2012), писал сценарий для продолжения (2015).

Фильм «Ущелье» рассказывает о двух снайперах, американце Ливае и литовке Драсе, которых нанимает неназванная организация для выполнения особого задания. Задача наемников — патрулировать границы ущелья и останавливать некие силы, скрывающиеся в тумане на дне пропасти. Срок задания — 1 год.

В роли Драсы Аня Тейлор-Джой. Зрителям она хорошо знакома по сериалу «Ход королевы». Помимо этого актриса сыграла в фильмах «Сплит», «Новые мутанты», «Меню», «Дюна: Часть вторая» и других. Ливая исполнил Майлз Теллер, сыгравший Питера в трех частях «Дивергента».