Дилерам Татарстана заморозили продажи самосвалов из КНР на 18 миллиардов рублей

Продавцы китайских грузовиков Shacman рассчитывают вскоре возобновить реализацию, но в НАМИ сомневаются

Около 2 тысяч новых китайских самосвалов Shacman SX3258 с аннулированными электронными паспортами (ЭПТС) скопилось на складах у татарстанских дилеров после внезапной блокировки продаж автомобилей этого бренда в России. Росстандарт обнаружил в их конструкции несоответствие обязательным требованиям российского Техрегламента, после чего принял беспрецедентное решение — приостановить действие одобрения типа (ОТТС), после чего продажи встали. Татарстанские дилеры ожидают снятия ограничений в ближайшие дни, но вряд ли это случится, отмечают источники НАМИ. «Европейцы ушли, китайцев выгоним, а на чем сами будем ездить?», — опасается руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников.

«Отобраны ли грузовики Shacman для проведения испытаний — вопрос»

Разгоревшееся противостояние вокруг введения временного запрета на продажи китайских грузовиков Shacman SX3258 в России набирает обороты. Как утверждают источники «Реального времени», ожидать скорой нормализации отношений дистрибьютора с сертификационными органами пока не приходится. Причина — «отзывную программу» по устранению недостатков (т. е. план с корректирующими мероприятиями, — прим. ред.) дистрибьютор еще не представил на рассмотрение, и, возможно, она не готова.

Реальное время / realnoevremya.ru

По крайней мере, эксперты НАМИ, готовившие заключение о несоответствии конструкции Shacman SX3258 требованиям российского Техрегламента, не уведомлены о предстоящих испытаниях техники, получившей немало претензий от контролирующих органов.

— Сделали ли они (дистрибьютор ООО «Шакман Моторс», занимающийся ввозом техники из КНР, — прим. ред.) отзывную программу, не знаю, — рассказал «Реальному времени» эксперт центра НАМИ. — Отобраны ли грузовики Shacman для проведения испытаний — вопрос. Лично не видели документов о проведении испытаний в нашем испытательном центре. И соответствующих писем по этому поводу к нам не поступало.

При этом в центре подчеркнули, что дистрибьютор обязан представить «отзывную программу» напрямую лишь Росстандарту, а тот вправе по своему усмотрению решать привлекать ли экспертизу НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт). Хотя его специалисты хотели бы принять участие в живых испытаниях по проверке качеств конструктивных особенностей китайских грузовиков этой марки. «Согласно предписанию, дистрибьютор должен отправлять программу в Росстандарт. Будем ли мы участвовать в испытаниях — не знаю», — отметил спикер.



— Если Росстандарт примет решение о вынесении предписания в наш адрес, значит будем участвовать. Но пока подобного документа не видели. Поэтому нельзя сказать конкретно, что будет дальше, — рассуждают в НАМИ.

В пресс-службе Росстандарта не смогли уточнить, поступила ли на текущий момент «отзывная программа». Оставили без ответа запрос издания и в самом ООО «Шакман Моторс». Обе организации воздержались от прогнозов по поводу дальнейшего развития событий. Таким образом, говорить о скором возобновлении продаж популярных китайских самосвалов не приходится.

Зачем тормознули Shacman SX3258

Массовая реализация грузовиков из КНР была приостановлена после вмешательства Росстандарта. 10 февраля главный сертификационный орган объявил о временном отзыве одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на самосвал Shacman SX3258, без которого невозможен импорт этой марки в страну. Росстандарт выявил «несоответствия в части задней противоподкатной защиты (или так называемого противоподкатного бруса) и боковых защитных устройств, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения», говорится в опубликованном сообщении ведомства. Другое несоответствие касалось шума, который неизбежно вызывает усталость у водителя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Выявленные недостатки требуют кардинального изменения, а не просто ремонта», — уверены источники «Реального времени». По их словам, недостатков было обнаружено больше, включая вопросы с оформлением документов, но их не стали предавать огласке.

По версии дистрибьютора, продажи были остановлены после внеплановой выездной проверки ЦМТУ Росстандарта в отношении ООО «Шакман Моторс» (представителя изготовителя Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.), проведенной 6 февраля. Днем позже «Шакман Моторс» самостоятельно приостановило реализацию до подтверждения результатов проверки. «В тот же день Росстандарт приостановил действие одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель», — говорится в официальном сообщении компании.

В Татарстане заморожен парк китайской техники на 18 млрд рублей

В результате приостановки ОТТС стала невозможна продажа всей завезенной в страну техники этой модификации. Им аннулировали электронные паспорта (ЭПТС) в базах данных ГИБДД. Речь идет о самосвалах с колесными формулами 6Х4 и 6Х6.

К этому моменту на складах у татарстанских дилеров скопилось около 2 тысяч новых китайских самосвалов Shacman SX3258, рассказал представитель казанского дилера. А всего в страну завезено 15 тысяч грузовиков, говорится в материалах Росстандарта. Общая стоимость приобретенной дилерами техники оценивается в 18 млрд рублей.

«Дистрибутор ООО «Шакман Моторс» пообещал, что восстановит статус ЭПТС к 21 февраля», — рассказал он в разговоре с «Реальным временем». По его словам, дилеры рассчитывают на быстрое урегулирование этой ситуации, так как марка востребована в Татарстане. По его словам, самосвалы Shacman SX3258 активно покупались при строительстве трассы М-12 и других крупных объектов, поэтому дилерская сеть выросла. Сейчас в ней насчитывается около 10 игроков.

— Вряд ли такое чудо случится, — отмечают источники НАМИ, по их мнению, на устранение выявленных недостатков необходимо гораздо больше времени, а пока об «отзывной программе» ничего неизвестно.

Руководство ООО «Шакман Моторс», напротив, убеждено, что аннулирование ЭПТС было преждевременным, а сама «отзывная программа» может быть представлена, когда есть подтверждения проверки. При этом импорт китайской техники подпадает под регулирование Евразийской экономической комиссии, а не только под федеральное законодательство. «Решением Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 №122 не предусмотрено присвоение статуса электронного паспорта «аннулированный» при ограничении (приостановлении) документа ОТТС. По мнению юристов (нашей) компании, коллеги из АО «Электронный паспорт» поторопились с аннулированием электронных паспортов», — приводят аргументы Вадима Федотова. Иначе говоря, дистрибутор намерен отстаивать права в юридической плоскости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ситуация достаточно мутная, потому что ОТТС и ЭППС аннулировали задним числом. Поэтому напрашиваются вопросы к тем, кто сначала выдавал разрешения, а потом отобрал, — прокомментировал руководитель комитета по грузоперевозкам ТПП РТ Сергей Сотников. — Если ОТТП выданы вопреки закону, тогда назовите виновного, накажите. Почему должен страдать бизнес?

При этом собеседник издания допускает, что ограничительные меры могли быть связаны с интересами КАМАЗа. «Шакман — серьезный конкурент КАМАЗу. Мое частное мнение: у бизнеса есть выбор покупать российские, европейские или китайские грузовики. В какой-то момент люди стали брать «китайцев». Если бы техника оказалась ужасной, то ее давно перестали бы покупать. Это коммерческий транспорт, не просто красивая игрушка. Европейцы ушли, ну теперь давайте выгоним «китайцев». А на чем будем ездить? На КАМАЗах? А он справится с теми объемами, которые вывозят «китайцы»?», — сомневается эксперт.