Полки заняты, полок больше нет

Торговые центры Казани не имеют свободных площадей на случай возвращения ушедших брендов

Фото: Максим Платонов

Крупнейшие торговые центры Казани к настоящему времени полностью заместили ушедшие с началом СВО мировые бренды. Об этом «Реальному времени» сообщили в руководстве KazanMall и «МЕГА Казань», заверив, что свободных торговых площадей у них нет. Да и в целом обеспеченность качественными ТЦ в Казани ниже среднероссийской на 21%. В связи с этим трудно предположить, где будут размещаться Zara, Bershka, Pull & Bear, Uniqlo, H&M, если они вдруг откликнутся на предложение Союза торговых центров и вернутся в Россию. Подробнее — в материале «Реального времени».

Операция по замещению

Из «МЕГА Казань» после начала СВО ушла почти половина арендаторов. В торговом центре «Реальному времени» рассказали, что к настоящему времени их «успешно заместили» и сейчас там вакантно не более 1% площадей.

— На смену ушедшим международным брендам пришли быстрорастущие российские игроки, а также турецкие ретейлеры, — говорит Лиана Сиразетдинова, управляющая торговым центром «МЕГА Казань» — вторым по площади в Казани.

В качестве примера она привела открытие флагманского магазина Lime в 2023 году и единственного в Татарстане магазина «Стокманн» в октябре прошлого года. Из пришедших иностранных игроков Лиана Сиразетдинова выделила турецкий магазин товаров для дома English Home, а также кофейню Carmela Coffee.

— Некоторые арендаторы воспользовались благоприятной возможностью, чтобы переформатировать и расширить свое присутствие в «МЕГА Казань». Хорошим примером такого расширения стал магазин «Спортмастер», который открылся в формате PRO, — отмечает руководитель ТЦ «МЕГА Казань».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в 2025 году в «МЕГА Казань» заработают магазины «Все Смарт», «Пеплос», Putin team, VR-пространство Top Racing, рестораны «Тюбетей» и Not only poke. Также в этом году здесь запланировано открытие детского развлекательного центра, фитнес-центра и большого магазина мебели и аксессуаров для дома.

Лиана Сиразетдинова утверждает, что в ТЦ «МЕГА Казань», несмотря на смену брендов, покупки и трафик не стали меньше. Средний чек в последнем квартале прошлого года, по ее словам, вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Посещаемость торгового цента во втором полугодии прошлого года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Крупнейший торговый центр Казани — КazanMall — сразу после начала СВО, в феврале 2022 года, потерял арендаторов 15% площадей. Однако уже к июню того же года здесь было свободно не больше 5%.

— В течение двух месяцев площади, занимаемые магазинами ушедшей польской группы LPP, были замещены магазинами одного из крупнейших fashion-ретейлеров — компании FES Retail, владеющей брендами RE, MO, CR, XC и СИН. В 23 году на месте ушедших Adidas, Hally Hansen и Levi’s открылись магазины российских компаний: Demix, Prosport, Move, Emka. McDonald’s и KFC переименованы во «Вкусно и точка» и «Ростикс» соответственно, — рассказывает управляющий ТРЦ KazanMall Алена Волчкова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, сейчас «все площади в ТРЦ замещены, доля свободных площадей стремится к нулю». В ближайшее время в ТЦ откроется салон оптики «Корд» на увеличенной площади в обновленном формате и магазин российского бренда из Казани Wish by you.

— Условно свободны три небольших помещения. По ним ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Это точечная ротация арендаторов проводится для улучшения концепции и привлекательности ТРЦ, — отмечает Алена Волчкова.

По ее словам, средний чек в KazanMall с 2022 года вырос на размер инфляции. При этом трафик увеличился значительно — посещаемость по итогам 2024 года превысила посещаемость 2022 года на 30%.

Кто же пришел

По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, на рынок РФ в 2024 году пришли 38 новых брендов: 15 — отечественных и 23 — международных. Из российских, в частности, в конце прошлого года в ТЦ появились салон «Хохлома», бренд верхней одежды BJØRN LARSEN, fashion-бренд Nice&Easy от Zolla, сеть ювелирных украшений Panacea jewelry lab, fashion-бренд Zimaletto от Küchenland Home, ретейлер товаров для дома «Уютности».

В числе новых иностранных брендов основная часть (52%) — представители Азии: восемь брендов из Китая и четыре — из Южной Кореи. Кроме того, в России открылись первые магазины двух турецких брендов. Так, среди новичков российского рынка — Kennel&Schmenger, Lee Cooper, LifeWork, Panier des Sens. В прошлом году иностранные бренды открыли 73 магазина, из которых более 60% (или 45 магазинов) — в Москве и Санкт-Петербурге, остальные — в регионах. 16 из 23 новых брендов — fashion-ретейлеры. Еще пять брендов специализируются на технике и электронике, один — на товарах для дома, еще один — на косметике и парфюмерии.

Всего за время СВО на российский рынок пришли 59 иностранных брендов, следует из данных IBC Real Estate.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году в российском ретейле могут появиться еще 20-23 иностранных бренда. В девелоперской NF GROUP полагают, что турецкие и южнокорейские компании будут ориентироваться преимущественно на премиальный сегмент, а китайские сосредоточатся на среднем ценовом сегменте, делая ставку на доступность и широкий выбор.

— В ближайшие годы российский рынок будет находиться в динамичном балансе между развитием отечественных брендов, появлением новых международных игроков и ротацией арендаторов. В 2025 году о намерении выйти на российский рынок заявили 23 бренда, однако их фактическое открытие будет зависеть от ряда факторов, включая экономическую ситуацию, доступность торговых площадей и стратегические решения самих ретейлеров, — рассуждает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP.

Негде товар разложить

Эксперты отмечают нехватку качественных торговых площадей в Казани — обеспеченность ими в столице Татарстана на 21% ниже, чем в среднем по стране.

— По состоянию на конец 2024 года общий объем торговых площадей Казани составляет 384 тыс. кв. м. По обеспеченности торговыми центрами город находится на 11-м месте из 15 — показатель составляет 384 тыс. кв. м/1 тыс. жителей. Это меньше среднероссийского значения на 21%, — сказала «Реальному времени» Евгения Хакбердиева.

Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. По данным IBC Real Estate, в Казани в текущем году не ожидается открытий новых ТЦ, а в 2024 году был введен только «Комьюнити-центр АРТ» на 15,7 тыс. кв. м. Всего в РФ в прошлом году запустили 28 качественных торговых объектов суммарной арендопригодной площадью 306 тыс. кв. м. В 2025 году к вводу заявлено лишь около 280 тыс. кв. м.

— В 2025 году запуска новых ТЦ в Казани не ожидается, однако планируется реконструкция с последующей реконцепцией пространств в нескольких местных ТЦ. И на конец 2024 года — начало 2025 года несколько ТЦ Казани ушли на реконструкцию, — говорит Евгения Хакбердиева.

Ниже приведем реализуемые на торговых площадях Казани проекты.

ТРЦ «Кольцо» Реконцепция с акцентом на фуд-корты и новые развлекательные зоны ТЦ «Сувар Плаза» Создание торгово-офисного комплекса арендопригодной площадью 5 тыс. кв. м и офисными помещениями площадью 11 тыс. кв. м Чеховский рынок Реконструкция с расширением с 9 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м ТЦ «Республика» Смена приоритетов на семейные развлечения и шоппинг

Как быть с возвращенцами

По сведениям Евгении Хакбердиевой, в Казани свободно около 10% площадей на рынке качественной торговой недвижимости.

Между тем Союз торговых центров сообщил, что обратился к компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) с предложением рассмотреть вопрос о возвращении в Россию. В организации сослались на «возможные изменения в текущем политическом ландшафте и их последствия для возвращения ваших брендов на российский рынок».

Согласно сообщению РИА «Недвижимость», Союз опросил более 100 крупнейших торговых центров России и более половины из них подтвердили готовность возобновить сотрудничество с Uniqlo, Inditex и H&M и в срочном порядке предоставить им помещения. Многие из ТЦ подчеркнули свою заинтересованность, признавая ценность указанных марок в генерации покупательского трафика.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Союз пообещал возвращенцам «решать логистические проблемы и поддерживать беспрепятственную реинтеграцию на рынке», включая «индивидуальные условия аренды, предпочтения по местоположению».

— Несмотря на то что сейчас во многих местах произошло замещение на другие бренды, в том числе Melon Fashion (Zarina, BeFree), Gloria Jeans, LIME, не все они работают успешно, например мимикрировавший под Uniqlo бренд Just Clothes закрывает точки. Видимо, поэтому больше половины опрошенных СТЦ представителей торговых центров ожидают возвращения и готовы предоставить площадки для размещения магазинов бренда, — сказал вице-президент Союза Павел Люлин.

В крупнейших ТЦ Казани, несмотря на заявленный дефицит свободных площадей, дали понять, что заинтересованы в привлекательных арендаторах с целью «улучшения концепции и привлекательности ТРЦ».

— Мы взяли курс на качественное обновление состава арендаторов, которые способны привлечь в «МЕГУ» новый трафик и высокие обороты. Наша основная задача — выбрать лучших арендаторов с лучшими форматами, — подчеркнула Лиана Сиразетдинова.