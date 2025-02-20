Рост промышленности Татарстана превзошел ожидания

В 2024 году в республике было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 5,7 трлн рублей

Фото: Реальное время

Промышленность Татарстана, несмотря на санкции и высокую ключевую ставку, показала неплохие результаты по итогам 2024 года — индекс промышленного производства (ИПП) достиг 105%. По итогам прошлого года он был 103%, но превзойти результаты 2022 года — 106,5% — республиканской индустрии так и не удалось. По данным Росстата, индекс промышленного производства в России в 2024 году составил 104,6%. Так что результаты республики оказались несколько лучше, чем в среднем по стране. Татарстан больше не на самых плохих позициях в ПФО — ниже, чем у республики, ИПП у Нижегородской области (103,3%), а в Оренбургской области зафиксировано падение промышленного производства (96,7%). Как будет развиваться промышленность в нынешнем году и стоит ли ожидать здесь дальнейший рост — в материале аналитической службы «Реального времени».

Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 2024 года составил 105%, говорится в материалах Татарстанстата. При этом индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях достиг 109,7%. А в сфере добычи полезных ископаемых по-прежнему наблюдается падение производства (96,8%).

В 2024 году в Татарстане было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 5,7 трлн рублей: 4,1 трлн рублей — в обрабатывающих производствах и 1,3 трлн рублей — в сфере добычи полезных ископаемых.

В 2024 году в Татарстане было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 5,7 трлн рублей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основной вклад в экономический рост внесли производство кокса и нефтепродуктов (1,2 трлн рублей), химических продуктов и веществ (533 млрд рублей) и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (517 млрд рублей). Также Татарстан демонстрирует хорошие обороты в производстве пищевых продуктов (340 млрд рублей), резиновых и пластмассовых изделий (243 млрд рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий (130 млрд рублей) и электрического оборудования (108 млрд рублей).

Первую половину 2024 года промышленность Татарстана показывала более слабые показатели, а в мае 2024 года было зафиксировано падение промпроизводства к соответствующему месяцу прошлого года. Но с осени ситуация неожиданно (несмотря на рост ключевой ставки) изменилась — и в сентябре промышленность Татарстана выросла на 13,1% к аналогичному периоду 2023 года, в октябре — на 14,1%, в декабре — на 12,5%. В совокупности это позволило значительно улучшить показатели по итогам года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для сравнения, в декабре 2024 года по отношению к ноябрю был зафиксирован рост 18,6%, а в декабре 2023-го по сравнению с ноябрем он был значительно ниже — 8,4%. И судя по графику, промышленность Татарстана от месяца к месяцу росла скачкообразно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Быстрее всего в прошлом году росли производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производство компьютеров, электронных и оптических изделий и производство прочих готовых изделий.

Быстрее всего в прошлом году росли производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топ-10 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана по итогам 2024 года

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 138 2 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 118,5 3 Производство прочих готовых изделий 112 4 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 109,8 5 Производство металлургическое 108,8 6 Производство мебели 108,4 7 Производство резиновых и пластмассовых изделий 107,4 8 Производство кокса и нефтепродуктов 106,6 9 Производство бумаги и бумажных изделий 106,5 10 Производство пищевых продуктов 106

Сократилось производство одежды, текстиля и обработка древесины. Также упало производство прочих готовых изделий.



По итогам 2024 года сократилось производство одежды, текстиля. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение по итогам 2024 года

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 83,3 2 Производство текстильных изделий 84,8 3 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 92,5 4 Добыча полезных ископаемых 96,8 5 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 98,5

По данным Татарстанстата

По данным Росстата, индекс промышленного производства в стране в 2024 году составил 104,6% по сравнению с 2023 годом. Индекс производства обрабатывающих отраслей в стране составил 108,5%, — отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

— Промышленность страны в 2025 году продолжит развиваться, это обусловлено несколькими факторами, в первую очередь — внутренним спросом на товары и услуги в стране. Также это связано с увеличением спроса на российскую продукцию во многих странах, переориентацией РФ на торговлю с ними и расширение сотрудничества, — комментирует Баранов.

Задача по увеличению поступлений от экспорта высокотехнологичной продукции также скажется на работе промышленности, будет способствовать увеличению производства как в количественном, так и в стоимостном отношении. Будет оказывать влияние на рост и наличие у страны значительных сырьевых ресурсов, развитие технологий, создание все более сложных продуктов. «Возможное улучшение конъюнктуры в ряде отраслей в 2025 году также скажется на промышленности и позволит увеличить производство многих товаров», — прогнозирует аналитик.

Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года в среднем по стране промышленность РФ продемонстрировала положительную динамику, индекс промышленного производства составил 104,6% г\г, то есть выше динамики 2023 года (104,3%) и 2022 года (100,7%), отметила ведущий аналитик по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

— По итогам 2024 года положительная динамика наблюдалась в 64 регионах нашей страны, из них в 23 регионах динамика роста производства была выше, чем в 2023 году, в число которых входит и Республика Татарстан, — отметила она.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах по стране по итогам 2024 года составил 108,5% г/г. Позитивная динамика наблюдается в 69 регионах страны. В целом по стране положительная динамика наблюдалась по большинству отраслей обрабатывающей промышленности.

Наиболее динамичный рост продемонстрировали такие отрасли, как производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (ИПП — 135,7%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (130,5%), производство прочих транспортных средств и оборудования (126,6%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (118,1%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (117,1%).

«По прогнозам «Эксперт РА», в 2025 году ожидается замедление темпов развития экономики. ВВП прогнозируется с ростом на 1,4% г/г в сопоставимых ценах, в 2024 году было 4,1%, в том числе замедлится рост и в промышленности. Основными причинами, на наш взгляд, будут выступать дефицитная обстановка на рынке труда, высокая инфляция, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России», — резюмировала Исхакова.