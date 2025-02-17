«Попрощался с народом, вынес вещи из кабинета»: в КАИ ждут сменщика Тимура Алибаева

В ректоры прочат Кирилла Охоткина, но ему еще надо передать дела в Москве, предупреждают в вузе

Фото: Олег Тихонов

Сегодня стало известно об уходе Тимура Алибаева с поста ректора КНИТУ им. Туполева. Сотрудников вуза предупредили о скором выходе нового руководителя. По данным источников, им будет замглавы АО «Решетнев» (входит в «Роскосмос») и директор космических программ МФТИ Кирилл Охоткин. Сам он пока воздерживается от комментариев о своем назначении, а в Казани его ждут не скоро. Подробности — в материале «Реального времени».

«С 18.02 выйдет на работу новый ректор»

О последних днях работы Тимура Алибаева на посту ректора КАИ преподавательский состав вуза предупредили еще в конце прошлой недели. Сотрудников призвали поторопиться закрыть все оргвопросы до понедельника включительно:

— Уважаемые коллеги, сообщаю, что 17.02 — последний рабочий день Алибаева Т.Л. на должности ректора нашего университета, в связи с этим, если есть процессы, в которых должен был подписать Алибаев Т.Л., прошу ускорить. С 18.02 выйдет на работу новый ректор. Приказы подписаны.

О последних днях работы Тимура Алибаева на посту ректора КАИ преподавательский состав вуза предупредили еще в конце прошлой недели. скриншот с сайта 2ГИС

Кроме того, коллективу КАИ сообщили о том, что 25 февраля 2025 года запланировано проведение конференции работников и обучающихся университета.

«Традиционно в преддверии конференции проводится встреча работников университета с администрацией, на которой вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. Ждем всех желающих принять участие в данном мероприятии 20 февраля (четверг), в 15 часов, в зале заседания Ученого совета 1-го учебного здания. Для конструктивного диалога просим вас заранее присылать свои вопросы и пожелания», — говорится в сообщении.

«Алибаев попрощался с народом на прошлой неделе»

Официально в КАИ «Реальному времени» не подтвердили и не опровергли информацию об отставке Тимура Алибаева и выходе нового ректора во вторник:

— Всю подробную информацию мы дадим завтра, — сообщили в пресс-службе вуза нашему изданию.

Тимур Алибаев возглавил КАИ в 2021 году, сначала с приставкой и. о., а после выборов — в должности ректора. Этот пост он занял после того, как 11 лет руководил Авиастроительным и Ново-Савиновским районами Казани. Несмотря на его уход из вуза в эти дни, коллектив КАИ официально об этом не уведомили.

Официально в КАИ «Реальному времени» не подтвердили и не опровергли информацию об отставке Тимура Алибаева и выходе нового ректора во вторник. скрин с сайта КНИТУ-КАИ им. Туполева

— Нам, сотрудникам вуза, пока ничего не подтверждают. Но я знаю об этом, причем еще с четверга, когда об этом только стало известно, — рассказал изданию на условиях анонимности один из преподавателей вуза. — Официально ничего не объявляли, но я это знаю достоверно от разных людей. Алибаев попрощался с народом на прошлой неделе, забрал вещи из кабинета, все там вынес — как мне сказали, по крайней мере. Еще несколько человек сказало, что есть приказ Минобрнауки РФ о прекращении его полномочий.

Уход ректора проходит на фоне его судебного процесса по иску прокуратуры, которая добивается обращения в доход государства трех квартир и взыскания 24 млн рублей с семьи Тимура Алибаева.

Охоткин: «Обращайтесь в пресс-службу университета»

Если отставку Тимура Алибаева прогнозировали давно, то кандидата на его смену источники издания назвали впервые. Новым ректором КАИ называют Кирилла Охоткина, заместителя гендиректора по науке АО «Решетнев» (входит в «Роскосмос») из г. Железногорска Красноярского края, который также работает директором космических программ в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

«Реальному времени» удалось связаться с Кириллом Германовичем по телефону, однако от комментариев о своем назначении в КАИ он воздержался: «Не могу подтвердить, обращайтесь в пресс-службу университета», — сообщил Кирилл Охоткин нашему изданию.

Сотрудники КНИТУ им. Туполева неофициально подтверждают его кандидатуру. Но предупреждают, что приступить к своим обязанностям тот сможет еще не скоро, так что между уходом Алибаева и приходом Охоткина пройдет время:

— Единственное — о его сменщике Кирилле Германовиче, он должен еще как-то передать свои дела в МФТИ, то есть какое-то время ему еще, видимо, придется там поработать. Я не знаю, кто в КАИ пока будет. Охоткин будет исполнять обязанности ректора — это точно, но когда начнет — непонятно.

«Единственное — о его сменщике Кирилле Германовиче, он должен еще как-то передать свои дела в МФТИ» (на фото слева). Евгений Биятов/Фотохост Конгресса молодых учёных

Доктор технических наук, профессор кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КАИ Геннадий Глебов также подтвердил изданию информацию об уходе Алибаева: «Говорят, что попрощался. Уже есть объявление о выходе нового ректора. Придет человек, доктор физматнаук, был проректором по научной работе в институте в Железногорске, потом стал заместителем гендиректора АО «Решетнев» — известная фирма. Сейчас его уговорили к нам прийти. Пока никто и ничего о нем не знает».

По словам собеседника издания, в КАИ надеются, что новый ректор сумеет организовать работу. При этом многим хотелось бы видеть в руководстве университета больше людей с соответствующим образованием и опытом: «вуз-то технический, авиационный, а у нас тут настоящих каистов и людей с техническим авиационным образованием практически не осталось».