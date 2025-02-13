Рустам Минниханов: «Особое место — налоговые споры и процессы взыскания»

Раис Татарстана призвал арбитражных судей продолжить работу по снижению налоговой недоимки

Фото: Михаил Захаров

Второй год в республике наблюдается тенденция к снижению задолженности по налогам. «Мы вообще достигали цифры в 15,3 млрд рублей недоимки, сейчас, конечно, около 11 млрд. Просим продолжить работу», — поручил раис Татарстана на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ. Отдельно остановился на поддержке участников СВО и их семей, которые тоже могут быть вовлечены в судебные процессы. Подробнее о возросшем количестве дел в татарстанском арбитраже, включая банкротство граждан, и все еще высокой нагрузке на судей — в материале «Реального времени».

Число граждан-банкротов выросло на треть

В Татарстане стабильно растет количество дел о банкротстве граждан. Так, в прошлом году поступило 12 649 заявлений о признании физлиц несостоятельными, или 92,8% от общего числа поступивших заявлений о банкротстве. Судьи рассмотрели 8 659 дел.

— Рост поступивших заявлений, по сравнению с 2023 годом, составил 30%. Необходимо отметить, что свыше 8 тысяч граждан, в отношении которых была завершена процедура реализации имущества, или 98,9%, были освобождены от дальнейшего исполнения, что свидетельствует о достижении поставленной законодателем социально значимой цели потребительского банкротства, — сообщил председатель Арбитражного суда РТ Виталий Гильмутдинов.

В Татарстане стабильно растет количество дел о банкротстве граждан, сообщил Виталий Гильмутдинов. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В свою очередь, количество поданных заявлений о банкротстве юридических лиц на 27% снизилось по сравнению с 2023 годом и составило 934 заявления. В целом же татарстанский арбитраж в прошлом году принял 40 834 заявления, или на 8,62% больше, чем годом ранее, и еще больше, чем два года назад (+13,7%). Судьи рассмотрели 34 112 дел, из них около трети — в порядке упрощенного производства и одну десятую — в порядке приказного.

Средняя нагрузка на судей немного снизилась и составила 160 дел в месяц. Но по-прежнему остается высокой у судей административных и банкротных составов — 185 дел в месяц. Виталий Гильмутдинов выразил надежду, что изменения в законодательстве помогут оптимизировать процесс.

Налоговых споров наполовину меньше

Половина рассмотренных дел — гражданские споры, около трети — дела о банкротстве, далее идут споры из административных правоотношений и дела об административных правонарушениях. По сравнению с прошлым годом больше всего возросло количество дел по следующим категориям:

договоры перевозки — на 27%,

договоры подряда — на 23,2%,

защита права собственности — на 23%,

оспаривание ненормативных правовых актов — на 20,5%,

договоры страхования — на 19%,

привлечение к административной ответственности — на 17,8%,

земельные споры — на 12,6%,

договоры купли-продажи — на 7%.

Половина рассмотренных дел — гражданские споры, около трети — дела о банкротстве. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В то же время по ряду категорий количество дел значительно снизилось: с применением налогового законодательства (-55,4%), с оспариванием решений административных органов о привлечении к административной ответственности (-26,8%), по спорам о защите интеллектуальных прав (-26,2%), по договорам возмездного оказания услуг (-13,5%), по заявлениям Социального фонда России (-7%).

Привели и статистику обжалованных судебных актов АС РТ. Всего было обжаловано 8 672, из них решения отменили по 1 217.

Взыскать свыше 44 млрд рублей

По результатам рассмотрения дел в бюджет были перечислены госпошлины в сумме свыше 319 млн рублей, предстоит взыскать 55 млн. В отчетном году Арбитражный суд республики выдал 21 564 исполнительных листа, в том числе на взыскание общей суммы свыше 44 млрд рублей.

— В свою очередь, службой судебных приставов и банками в связи с исполнением было возвращено всего 398 исполнительных документов на сумму 50,5 млн рублей. Хотелось бы отметить, что в данном случае статистика не учитывает процент добровольного исполнения судебных актов, а также те исполнительные листы, которые трансформируются в требования кредиторов в делах о несостоятельности, — указал Виталий Гильмутдинов.

Средняя нагрузка на судей немного снизилась и составила 160 дел в месяц. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вместе с тем, по его словам, проблема исполняемости судебных актов по-прежнему остается актуальной. В прошлом году в суд поступило 129 жалоб на действия судей и работников аппарата суда, по существу рассмотрено 98 жалоб, из которых 21 жалоба признана обоснованной.

Выступивший следом председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Виктор Романов сообщил, что по жалобам на судебные акты в прошлом году было рассмотрено 6 794 дела, по которым отменили или изменили 943 судебных акта (13,9%).

— За 2023 год данный показатель был несколько лучше — 13,6%. При этом, к сожалению, наибольшее число отмен по процессуальным основаниям имело место именно по судебным актам Арбитражного суда РТ, а именно 22,7% — сообщил он. — Это говорит, во-первых, о высокой нагрузке на судей АС РТ, во-вторых, о качестве их работы в этих условиях.

О нагрузке на судей говорил и следующий спикер — Игорь Смоленский, заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа. В эту инстанцию в прошлом году поступила 113 641 жалоба, что на 12,5% меньше, чем годом ранее. «В целом нагрузка по судам снизилась примерно на 10 дел на судью в сравнении с показателем 2023 года», — заметил Смоленский.

Виктор Романов сообщил, что по жалобам на судебные акты было рассмотрено 6 794 дела, по которым отменили или изменили 943 судебных акта. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мы вообще достигали 15,3 млрд недоимки, сейчас — 11 млрд»

Раис Татарстана привел социально-экономические показатели республики, которая продолжила устойчивое развитие. «В целом мы уже научились работать в условиях действующих ограничений и санкций», — сообщил он. По его словам, меры господдержки позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий малого и среднего бизнеса и сохранить экономический рост. Переходя к работе Арбитражного суда РТ, Рустам Минниханов обратил внимание на дела по банкротству.

— Мы наблюдаем ежегодный рост количества рассмотренных споров о несостоятельности, в особенности в отношении граждан. В этих процессах мы имеем дело с уязвимыми экономическими интересами как организаций, так и физических лиц. На первый план выходит необходимость баланса между строгим соблюдением законодательства и разумным подходом к каждой конкретной ситуации, — отметил он.

Раис напомнил о внесудебном разрешении конфликтов как инструменте, который позволяет урегулировать спор эффективно и оперативно снизить напряжение между сторонами, минимизировать как материальные, так и временные затраты. Он отметил важность работы по развитию альтернативных способов разрешения споров, которые способствуют восстановлению, поддержке конструктивных отношений между участниками процесса. «Ну и сборы, которые увеличились, тоже приводят в чувство тех людей, которые хотят на пустом месте терять время нашего судейского сообщества», — заметил он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Особое место в работе занимают налоговые споры и процессы взыскания налогов. Справедливое разрешение этих дел способствует не только пополнению бюджетов, но и укреплению правовой культуры в обществе. В республике второй год наблюдается тенденция к сокращению задолженности по налогам. Мы вообще достигали цифры в 15,3 млрд рублей недоимки. Сейчас, конечно, около 11 млрд недоимки, — уточнил Рустам Минниханов.

Количество рассматриваемых налоговых споров сократилось более чем в 2 раза. Также снизилось количество оспариваемых решений налоговых органов. Раис поручил продолжить работу в этом направлении.

— Отдельно остановлюсь на участниках специальной военной операции, которые также могут быть вовлечены в арбитражные процессы. Прошу внимательно отнестись к данной категории дел и применять все предусмотренные законодательством меры в отношении лиц с таким статусом, — указал он.

По его словам, оказание поддержки участникам СВО и их семьям — приоритет в работе. Это приобретает особое значение в рамках объявленного в стране и республике Года защитника Отечества.

1 / 23 realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров

realnoevremya.ru Михаил Захаров