Рустам Минниханов: «Особое место — налоговые споры и процессы взыскания»
Раис Татарстана призвал арбитражных судей продолжить работу по снижению налоговой недоимки
Второй год в республике наблюдается тенденция к снижению задолженности по налогам. «Мы вообще достигали цифры в 15,3 млрд рублей недоимки, сейчас, конечно, около 11 млрд. Просим продолжить работу», — поручил раис Татарстана на расширенном совещании по итогам работы Арбитражного суда РТ. Отдельно остановился на поддержке участников СВО и их семей, которые тоже могут быть вовлечены в судебные процессы. Подробнее о возросшем количестве дел в татарстанском арбитраже, включая банкротство граждан, и все еще высокой нагрузке на судей — в материале «Реального времени».
Число граждан-банкротов выросло на треть
В Татарстане стабильно растет количество дел о банкротстве граждан. Так, в прошлом году поступило 12 649 заявлений о признании физлиц несостоятельными, или 92,8% от общего числа поступивших заявлений о банкротстве. Судьи рассмотрели 8 659 дел.
— Рост поступивших заявлений, по сравнению с 2023 годом, составил 30%. Необходимо отметить, что свыше 8 тысяч граждан, в отношении которых была завершена процедура реализации имущества, или 98,9%, были освобождены от дальнейшего исполнения, что свидетельствует о достижении поставленной законодателем социально значимой цели потребительского банкротства, — сообщил председатель Арбитражного суда РТ Виталий Гильмутдинов.
В свою очередь, количество поданных заявлений о банкротстве юридических лиц на 27% снизилось по сравнению с 2023 годом и составило 934 заявления. В целом же татарстанский арбитраж в прошлом году принял 40 834 заявления, или на 8,62% больше, чем годом ранее, и еще больше, чем два года назад (+13,7%). Судьи рассмотрели 34 112 дел, из них около трети — в порядке упрощенного производства и одну десятую — в порядке приказного.
Средняя нагрузка на судей немного снизилась и составила 160 дел в месяц. Но по-прежнему остается высокой у судей административных и банкротных составов — 185 дел в месяц. Виталий Гильмутдинов выразил надежду, что изменения в законодательстве помогут оптимизировать процесс.
Налоговых споров наполовину меньше
Половина рассмотренных дел — гражданские споры, около трети — дела о банкротстве, далее идут споры из административных правоотношений и дела об административных правонарушениях. По сравнению с прошлым годом больше всего возросло количество дел по следующим категориям:
- договоры перевозки — на 27%,
- договоры подряда — на 23,2%,
- защита права собственности — на 23%,
- оспаривание ненормативных правовых актов — на 20,5%,
- договоры страхования — на 19%,
- привлечение к административной ответственности — на 17,8%,
- земельные споры — на 12,6%,
- договоры купли-продажи — на 7%.
В то же время по ряду категорий количество дел значительно снизилось: с применением налогового законодательства (-55,4%), с оспариванием решений административных органов о привлечении к административной ответственности (-26,8%), по спорам о защите интеллектуальных прав (-26,2%), по договорам возмездного оказания услуг (-13,5%), по заявлениям Социального фонда России (-7%).
Привели и статистику обжалованных судебных актов АС РТ. Всего было обжаловано 8 672, из них решения отменили по 1 217.
Взыскать свыше 44 млрд рублей
По результатам рассмотрения дел в бюджет были перечислены госпошлины в сумме свыше 319 млн рублей, предстоит взыскать 55 млн. В отчетном году Арбитражный суд республики выдал 21 564 исполнительных листа, в том числе на взыскание общей суммы свыше 44 млрд рублей.
— В свою очередь, службой судебных приставов и банками в связи с исполнением было возвращено всего 398 исполнительных документов на сумму 50,5 млн рублей. Хотелось бы отметить, что в данном случае статистика не учитывает процент добровольного исполнения судебных актов, а также те исполнительные листы, которые трансформируются в требования кредиторов в делах о несостоятельности, — указал Виталий Гильмутдинов.
Вместе с тем, по его словам, проблема исполняемости судебных актов по-прежнему остается актуальной. В прошлом году в суд поступило 129 жалоб на действия судей и работников аппарата суда, по существу рассмотрено 98 жалоб, из которых 21 жалоба признана обоснованной.
Выступивший следом председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Виктор Романов сообщил, что по жалобам на судебные акты в прошлом году было рассмотрено 6 794 дела, по которым отменили или изменили 943 судебных акта (13,9%).
— За 2023 год данный показатель был несколько лучше — 13,6%. При этом, к сожалению, наибольшее число отмен по процессуальным основаниям имело место именно по судебным актам Арбитражного суда РТ, а именно 22,7% — сообщил он. — Это говорит, во-первых, о высокой нагрузке на судей АС РТ, во-вторых, о качестве их работы в этих условиях.
О нагрузке на судей говорил и следующий спикер — Игорь Смоленский, заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа. В эту инстанцию в прошлом году поступила 113 641 жалоба, что на 12,5% меньше, чем годом ранее. «В целом нагрузка по судам снизилась примерно на 10 дел на судью в сравнении с показателем 2023 года», — заметил Смоленский.
«Мы вообще достигали 15,3 млрд недоимки, сейчас — 11 млрд»
Раис Татарстана привел социально-экономические показатели республики, которая продолжила устойчивое развитие. «В целом мы уже научились работать в условиях действующих ограничений и санкций», — сообщил он. По его словам, меры господдержки позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий малого и среднего бизнеса и сохранить экономический рост. Переходя к работе Арбитражного суда РТ, Рустам Минниханов обратил внимание на дела по банкротству.
— Мы наблюдаем ежегодный рост количества рассмотренных споров о несостоятельности, в особенности в отношении граждан. В этих процессах мы имеем дело с уязвимыми экономическими интересами как организаций, так и физических лиц. На первый план выходит необходимость баланса между строгим соблюдением законодательства и разумным подходом к каждой конкретной ситуации, — отметил он.
Раис напомнил о внесудебном разрешении конфликтов как инструменте, который позволяет урегулировать спор эффективно и оперативно снизить напряжение между сторонами, минимизировать как материальные, так и временные затраты. Он отметил важность работы по развитию альтернативных способов разрешения споров, которые способствуют восстановлению, поддержке конструктивных отношений между участниками процесса. «Ну и сборы, которые увеличились, тоже приводят в чувство тех людей, которые хотят на пустом месте терять время нашего судейского сообщества», — заметил он.
— Особое место в работе занимают налоговые споры и процессы взыскания налогов. Справедливое разрешение этих дел способствует не только пополнению бюджетов, но и укреплению правовой культуры в обществе. В республике второй год наблюдается тенденция к сокращению задолженности по налогам. Мы вообще достигали цифры в 15,3 млрд рублей недоимки. Сейчас, конечно, около 11 млрд недоимки, — уточнил Рустам Минниханов.
Количество рассматриваемых налоговых споров сократилось более чем в 2 раза. Также снизилось количество оспариваемых решений налоговых органов. Раис поручил продолжить работу в этом направлении.
— Отдельно остановлюсь на участниках специальной военной операции, которые также могут быть вовлечены в арбитражные процессы. Прошу внимательно отнестись к данной категории дел и применять все предусмотренные законодательством меры в отношении лиц с таким статусом, — указал он.
По его словам, оказание поддержки участникам СВО и их семьям — приоритет в работе. Это приобретает особое значение в рамках объявленного в стране и республике Года защитника Отечества.
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