«Лыжня России» теперь — одна из спортивных гордостей Татарстана

Массовость – отличительная черта «Лыжни России». Фото: Динар Фатыхов

В России состоялась «Лыжня России» — традиционное всероссийское спортивное мероприятие, которое берет начало с 1982 года. В этом году массовый старт организовали в поддержку национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Казани соревнования прошли на нескольких площадках, в том числе в Горкинско-Ометьевском лесу.

Казань отдала под лыжи четыре стадиона

В России в массовом старте «Лыжня России» приняли участие свыше 500 тысяч человек из 70 с лишним субъектов страны. Ранее Казань с некоторой завистью смотрела на другие регионы, которые в равной мере развивали профессиональный и любительский лыжный спорт. Сейчас сама встала с ними в один ряд. В январе татарстанская столица организовала этап Кубка России с участием лучших лыжников страны, которые стартовали на территории лыжно-биатлонного комплекса. А для забегов любителей отвели три локации: березовую рощу в поселке «Дербышки», юдинский стадион «Локомотив» и трассы Горкинско-Ометьевского леса, где собрались жители Вахитовского и Приволжского районов Казани.

На «Локомотиве» участников «Лыжни России» приветствовал заместитель министра спорта Ильдар Садриев: «В этот день вся Россия встала на лыжи, за исключением тех регионов, где погода внесла свои коррективы и им пришлось перенести свои старты. Но Казань смогла подготовиться, и мы собрались в том числе для того, чтобы показать, что Казань — спортивная столица нашей страны. Мы рады, что в Год защитника Отечества будет дан старт для тех, кто защищал рубежи нашей родины».

Сдвоенный старт профессионалов и лыжников ожидает Казань и в следующем месяце. С 1 по 9 марта город примет чемпионат страны на новой трассе лыжно-биатлонного комплекса, а 15 марта всех ждут на традиционный «Казанский марафон» в Юдино. Комплексно три первых месяца 2025 года отданы на откуп любителям лыжных гонок.

Улыбки перед стартом . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эстафета из двух этапов

Количество участников старта определяется не сразу. Первыми собрались члены семей участников СВО, за ними дети с различными проблемами со здоровьем. У первых дистанция составляла 2025 метров, у вторых круг в 400 метров, и именно их старты напоминали, что сегодня праздник лыж, где главное — массовость.

Зато потом эстафета участников образовательной сферы, тренеров, преподавателей напомнила, что лыжные гонки — это спорт. Сама эстафета состояла из двух этапов, когда женщины передавали эстафетную палочку мужчинам, но в результате коридор для передачи эстафеты напоминал поле боя. Падения при передаче, столкновения уже приехавших с уезжавшими вызывали невольное опасение, что создастся опасная куча-мала. Но как-то все выруливалось, и на финише один из тех, кто свой забег начинал с падения, поделился впечатлениями:



— Получается, что упал на передаче эстафеты, — сожалел Вячеслав Корнетов, преподаватель школы №136 Приволжского района. — Пока поднимался, выбирался из общей группы, уже дистанция подошла к концу. Чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в тройку призеров. Финишировал четвертым. Если на крупных международных соревнованиях этого хватает для попадания на цветочную церемонию, где награждают шестерку сильнейших, то как будет у нас — не знаю. Пока еще ничего не вручили, те же медали были положены только всем членам семей СВО, участникам своего забега. Уважение им!

Вячеслав рассказал, что не только личным примером поддерживает у своих подопечных интерес к лыжным гонкам и спорту в целом. Несмотря на не самую снежную зиму в нынешнем году, его ученики постоянно бегают на лыжах. Это доказывает, что не отсутствие снега, инвентаря или чего-то подобного является препятствием, а желание и заряженность преподавателя. К тому же ученикам школы, в которой преподает Корнетов, повезло в спортивном плане, поскольку территориально она находится рядом с Центром по хоккею на траве и Гребным центром. В итоге часть подопечных осваивает травяной хоккей, зимой используя стадион под тренировки лыжников, а часть — под академическую греблю, причем на уровне, приближенном к профессиональному.

— Пока я работаю в этой школе, там будут занятия лыжами, — пообещал Корнетов.

Вячеслав Корнетов: «Пока я работаю в этой школе, там будут занятия лыжами». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Меня проверяют на крепость»

Кстати, как бы предвосхищая возможные падения, на свободном пятачке один из тренеров-преподавателей показывал группе молодых людей, возможно, что студентов, как необходимо держать баланс. В это самое время мимо них неторопливо проехал какой-то школьник. Скорость была невысока, но с балансом было все в полном порядке. Подумалось, что это будет один из самых юных участников забегов «Лыжни России», но на старте для представителей членов семей участников СВО в двухкилометровый путь отправился мальчик, который либо еще завершает детсад, либо уже учится в младших классах. Шел он абсолютно спокойно, не нервничая, замыкая колонну участников, из которых не все верили в свои силы.

— Дистанция будет составлять 2025 метров. По всей трассе стоят волонтеры. Ну вы не заблудитесь, — уверял ведущий.

— Я заблужусь, — отвечала ему и убеждала себя одна из стартующих.

— Готовы к старту? — спрашивал главный судья.

— Не-ет, — в некоторой панике кричала та же самая женщина.

Одна из лыжниц, взволнованная финишем супруга в медальной зоне, которого она яростно поддерживала на последних метрах дистанции, тут же стала помогать прикрепить нагрудный номер кому-то из старших членов семейства, проткнув его живот булавкой. «Меня проверяют на крепость», — пришел к выводу уколотый.

Давай, вставай, не отставай. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В тренировочной работе у меня были лыжи, сами лыжники летом стартовали в гребле»

По мнению финишировавших, их ожидала очень жесткая и скользкая трасса, больше для конькового хода, чем для классики. Но для перепадов температуры, когда все успело растаять, потом пошел снег, который подморозило, слегка припорошив свежим снежком, трасса вполне себе сносная. Корнетов отметил, что ждет старта профессиональных лыжников на чемпионате страны.

— У нас в сборной Татарстана собрался шикарный состав, и у мужчин, где Александр Большунов с молодым Савелием Коростелевым, и у женщин, с сестрами Натальей и Дарьей Непряевой. Рассчитываем в марте сходить, поболеть за них.

По спортивной специализации Корнетов гребец. Что любопытно, начинал он рулевым в экипажах, где использовались рулевые. Рулевой в лодке должен быть очень легким, чтобы партнерам по команде гребцов было легче на трассе. А когда его экипаж распался, то Корнетов пересел на место гребца, поскольку к этому времени были введены дисциплины так называемого легкого веса. Заодно выучился на тренера по академической гребле.

— У меня был ученик, который по юношам сидел в одном экипаже-двойке с нашим олимпийцем Артемом Косовым, был кандидатом в юношескую сборную России. Сейчас есть парень перспективный Артем Вдовин, который в прошлом году был вторым по итогам всероссийской Школьной гребной лиги. 12 февраля пройдет 4 этап Кубка России среди участников Школьной гребной лиги, когда юные спортсмены соревнуются на так называемых концептах — это тренажеры, на которых можно имитировать академическую греблю. Участвуют более 50 школ от Владивостока до Калининграда, Вдовин пока идет в тройке сильнейших. Среди выпускников двое ребят были на сборах взрослой команды Казани по хоккею на траве. Один из них, Филюс Юсупов, кстати, сейчас играет еще и в любительский футзал.

Монолог Корнетова еще раз доказывает, что там, где у тренера-преподавателя глаза горят, там удивительным образом и талантливые дети обнаруживаются, хотя сама школа ни разу не спортивного профиля.



Александр Плюшкин (слева) . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раз уж заговорили об академической гребле и любопытном пересечении этого вида спорта с лыжными гонками, приведем речь еще одного участника «Лыжни России», известного в прошлом олимпийца Александра Плюшкина, которую он произнес перед стартом «Лыжни России». Сам Александр Васильевич, ветеран спортивного общества «Динамо», стартовал на Олимпиаде 1976 года в Монреале, будучи членом экипажа восьмерки без рулевого и готовясь к этим стартам, в том числе и через занятия лыжными гонками.

— В тренировочной работе для меня одним из ближайших видов были лыжи, с другой стороны — сами лыжники летом стартовали в гребле, поскольку у нас достаточно схожие виды спорта, касаемо скоростной выносливости. Полвека тому назад их могли использовать и легкоатлеты. Врачи-физиологи нам говорили, что есть два вида физической активности, во время занятий которыми задействуются все группы мышц человека, — это академическая гребля и лыжные гонки. Сам я, уже будучи сборником в составе тогда еще команды РСФСР на зимних сборах, а они у нас проходили либо в Подольске, либо в Химках, ежедневно бегал по 20-25 км. После чего вечерняя тренировка состояла либо из ОФП, либо занятий со штангой, — рассказал он.

В сборной страны Плюшкин состоял семь лет, и ежегодно у команды был следующий сценарий подготовки к стартам: «Рано утром 2 января мы вылетаем из Казани в Москву, оттуда в Ереван, столицу Армении, а уже оттуда еще 120 км на зимнюю базу в Цахкадзоре. Там порядка 600 метров над уровнем моря — это высокогорная база для индивидуальных видов спорта, где были и пловцы, и тяжелоатлеты, заглядывали и игровики. Из зимних помню биатлонистов и лыжников. В 1972 году мы жили с лыжниками, которые готовились к Саппоро, а мы к Мюнхену. У них наставник Павел Константинович Колчин, наш земляк Федор Симашев, плюс Вячеслав Веденин, Иван Гаранин. И вот под их взглядом мне пришлось в первый день сборов пробежать 15 км, затем день был посвящен тренировке в зале, а на третий день побежали уже тридцатку. Все это классикой, поскольку конькового хода на тот момент еще не изобрели. У нас еще и пластиковых лыж не было, бегали на деревянных».

Лыжне все возрасты покорны . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из госпиталя — на лыжню

После этих событий прошло уже 50 лет, а Александр Плюшкин не только в строю, но и в самой гуще событий. Перед «Лыжней России» ему предстояло лечь в госпиталь, но он обещал выбраться на старт и сдержал слово, приехав в Юдино, на «Локомотив». Не стареют душой ветераны.

Тем временем в Горкинско-Ометьевском лесу они демонстрировали, что сохраняют спортивную форму. В рамках соревнований проекта «Жизнелюб» поочередно стартовали ветераны Вахитовского и Приволжского районов Казани. Тем временем приближалось время масс-старта в рамках «Лыжни России», и ручейки лыжников превратились в настоящее море. Трудно даже представить, что было бы, если бы их, по примеру легкоатлетического марафона, свели всех вместе, а не разобрали по трем локациям. Между тем в 1982 году на первый старт соревнований вышло всего лишь 300 человек, правда, ими с самого начала был задан высокий профессиональный уровень, поскольку участники бежали олимпийскую тридцатку и 60 км — нечто среднее между олимпийским марафоном в 50 км и дистанцией в 70 км, считавшейся на тот период времени супермарафоном.

Стартующие продолжали донимать главного судью, назвавшегося Алексеем Антоновичем, своими просьбами: «У нас мальчик опаздывает, разрешите заявить эстафетную команду с девочкой из другой школы. Мы же все равно из одного района». Отказа от организаторов не последовало: только стартуйте.

