Пока «Ак Барс» отдыхал, казанский «Татсиб» выиграл первое золото в году

Первая победа татарстанской команды по следж-хоккею в новом сезоне

«Татсиб» у тренерской скамейки. Фото: Михаил Захаров

Уверенной победой казанской команды «Татсиб» завершилось первенство России по следж-хоккею, которое стартовало в татарстанской столице 28 января и завершилось накануне, 3 февраля. В завершающем матче казанцы обыграли сборную Челябинской области — 14:1, после чего оказались недосягаемыми для сборной Санкт-Петербурга. «Реальное время» рассказывает о первом чемпионстве команды из Казани в наступившем году.

Главным было обыграть Питер



Казанский «Татсиб» начал с победы над «Локо-Следж» из Ярославля, в котором выступают три кандидата в молодежную сборную России, — 6:0. Еще крупнее казанцы обыграли СХК «Торнадо» из Екатеринбурга, в котором также выступают трое сборников, — 9:0. «Уральские волки» из Ревды Свердловской области были обыграны со счетом 11:1. Сборная Москвы была просто разгромлена — 22:0, потеряв перед турниром двух представителей молодежной сборной. Один из них, Андрей Худов, перешел в «Татсиб».

За чемпионство казанцы боролись с командой Санкт-Петербурга, ранее носившей название «СКА-Стрела». Соперников тренирует главный тренер молодежной сборной страны Андрей Иванов. Победа нашей команды была достигнута в овертайме — 5:4. Тут, кстати, стоит отметить работу казанцев в селекции, поскольку они пригласили питерца Аркадия Аксенова, тем самым не только усилившись, но и ослабив конкурента.

Впрочем, Питер не остался внакладе. За него бились Ярослав Жовтенко, переехавший из Эстонии и уже получивший российское гражданство (это позволяет приглашать его в молодежную сборную нашей страны), а также сразу три игрока, выступающие во взрослом чемпионате страны. Плюс Вероника Москалева, сестра-двойняшка еще одного сборника — Владислава Москалева. Если знать, что у Питера в воротах голкипер молодежки, а также Александр Акимов, считающийся будущим российского следж-хоккея, то неудивительно, что борьба в противостоянии держала в напряжении до последних минут.



Казанский «Татсиб» начал с победы над «Локо-Следж» из Ярославля. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В содружестве с Новосибирском

«Татсиб» может отмечать сразу несколько дней рождения. Поначалу это была команда «Барс-следж», которая 31 января отметила свой пятилетний юбилей. Ее создали по инициативе Тимура и Ангелины Садриевых на базе АНО «Центр развития адаптивного спорта РТ». К вопросам селекции относится и их работа по приглашению в команду воспитанника азнакаевского хоккея Карима Хасанова. Его жизнь коренным образом изменилась 11 мая 2021 года, когда на его школу в Казани был совершен теракт. Хасанов потерял ногу, упав с большой высоты, но поначалу руководство «Ак Барса» взяло шефство над парнем, а затем и Садриевы затянули его в свое детище.

Первый официальный матч состоялся в 2022 году, когда казанцы на своей площадке с минимальным счетом уступили в товарищеской игре «Локо-Следж» — 4:5. И уже на базе «Барс-следжа» и новосибирской «Сибирь-slegde» возник «Татсиб». Из Новосибирска в нынешнем составе: голкипер Андрей Гончаров, Егор Зайцев и ассистент капитана команды Артур Варданян. Он, собственно, как и капитан Карим Хасанов, а также экс-альметьевец Сергей Лазарев и Муйин Ходжиев с Султаном Кошматбековым, входят в состав молодежной сборной страны.



Кстати, подобные объединения, как у татарстанцев, в следж-хоккее вполне привычная история. В прошлом году на первенстве России казанцы победили, опередив в финале хозяев соревнования из Санкт-Петербурга, а на третьем месте был «Уралсиб», представлявший Свердловскую область и Красноярский край. Всего в турнире принимало участие шесть команд, а с нынешнего сезона добавилась команда Челябинска. Молодежные команды созданы в Балаково Саратовской области, Нижнем Новгороде, они уже подготовили кандидатов в российскую молодежку.

За чемпионство казанцы боролись с командой Санкт-Петербурга, ранее носившей название «СКА-Стрела». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В следже есть и девушки

Есть в молодежных командах и девушки. Помимо названной Вероники Москалевой из команды Питера, в команде выступала еще и Ксения Богачева. Стоит отдельно отметить Викторию Тимофееву, выступающую за Челябинскую область, чей гол был единственным у уральской команды в ее противостоянии с «Татсибом».



Если говорить о мужском следж-хоккее, то россияне до своего отстранения входили в число ведущих в мире. Команда уже через четыре года после создания подобралась к лидерам. В 2013-м россияне были третьими на чемпионате мира, а через год — вторыми на домашней Паралимпиаде. В 2015-м наши снова взяли бронзу на ЧМ, а в 2016-м выиграли ЧЕ. В этом нет ничего удивительного, поскольку лидеры в следж-хоккее — это канадцы и американцы. Увы, это была последняя победа под руководством наставника команды Сергея Самойлова. Он умер в 2017-м в корейском городе Каннын, когда там проходил чемпионат мира, на котором россиянам не довелось выступать из-за отстранения. Увы, 2017-й стал последним и в жизни 31-летнего Андрея Двинянинова. Племянник олимпийского чемпиона по биатлону Валерия Медведцева играл за ижевскую «Удмуртию», потерявшую одного из ведущих игроков.

Эта победа также стала последней для воевавшего в Чечне Вадима Селюкина из химкинского «Феникса» и для Алексея Лысова из ижевской «Удмуртии», вместе с которым казанец Владимир Старостин дебютировал в следж-хоккее. К счастью, они живы, просто завершили свои спортивные выступления. Другой партнер Старостина — Владимир Каманцев (Каманча), еще один герой чеченских событий, продолжает оставаться в адаптивном спорте. Как и Алексей Амосов, потерявший в ходе чеченской кампании ногу и начавший новую жизнь благодаря приходу в следж-хоккей.

Кстати, подобные объединения, как у татарстанцев, в следж-хоккее вполне привычная история. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В мужском следж-хоккее происходит смена лидеров

Команды этих регионов продолжают оставаться в числе лидеров российского следж-хоккея и по сей день, хотя ситуация на национальном Олимпе меняется. В прошлом году в Ханты-Мансийске финал чемпионата России состоялся в рамках комплексных спортивных состязаний «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Среди восьми команд победила местная команда «Югра», в составе которой пять вице-чемпионов Сочи-2014. В финале они обыграли «АКМ-следж» из Тулы. Третье место у СХК «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (четыре вице-чемпиона Сочи-2014 плюс квартет игроков молодежной сборной страны), а восьмикратный чемпион страны — «Феникс», в котором пять серебряных призеров Олимпиады, остался на четвертом месте.

Всего было восемь команд, в этом году к ним добавились еще три, и турнир разделили на два дивизиона. В итоге первый дивизион российского следж-хоккея выглядит после первого проведенного этапа следующим образом: Тула, Ханты-Мансийск, Оренбург, Химки, Ижевск. Столь быстрый взлет туляков, возможно, объясняется наличием Центра адаптивных видов спорта в городе Алексине Тульской области. Не секрет, что Алексин уже несколько лет принимает туры чемпионата России по баскетболу на колясках, пока не имея собственной команды. Там сосредоточились на следж-хоккее, собрав под свои ряды паралимпийцев Пекина, которых развернул международный паралимпийский комитет за пару дней до старта Пекина-2022. Станислав Барыкин, Иван Кузнецов, Алмаз Нафиков, Владимир Рычков, паралимпийцы Сочи Евгений Петров и Николай Терентьев, вратарь Андрей Касаткин, звездочка из молодежной сборной Кирилл Афонасов, главный тренер Александр Денисов, работающий в штабе молодежной сборной, — прямо сейчас это лучшая команда страны.

Уронили лидера казанцев Карима Хасанова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Башкортостан пока выше Татарстана в развитии следж-хоккея

Второй дивизион — это наши соседи по Урало-Поволжью: СХК «Башкирские пираты» из Уфы и нижегородское «Торпедо», которое делегировало в молодежный Питер сразу трех игроков — экс-москвича Артура Перевощикова, а также Даниила Карпова и Кирилла Иутина. А также — подмосковный СХК «Гвардия», ростовский «Легион», владимирский «Союз» и сборная Самарской области.



Необходимо отметить, что команды Владивостока, Ростова-на-Дону и Самарской области были созданы преимущественно из ветеранов специальной военной операции. Таковые есть и в распоряжении казанских тренеров, например Динар Нургатин и Тимур Панченко, но они пока только осваиваются в следж-хоккее. Впрочем, их ростовский коллега по СВО Алексей Школа демонстрирует, что не боги горшки обжигают, уже второй тур подряд получая приз лучшего голкипера.

В 2021 году сборная страны ненадолго вырвалась из состояния отстранения от международных стартов и стала третьей на чемпионате мира в Чехии. На тот момент из призеров сочинской Олимпиады осталось только шестеро, но уже подрастала смена, среди которых был и воспитанник татарстанского хоккея Айрат Хамзин из Альметьевска. Он третий ребенок в семье, с 2016 года в возрасте 15 лет начал заниматься следж-хоккеем. Сейчас выступает за тульский «АКМ-следж».

Тимур Садриев приветствует соперников из Ярославля. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сборную России тренирует брат экс-«барса»

Возглавлял команду Руслан Батыршин, чей младший брат Рафаэль Батыршин играл за «Ак Барс». Сам Руслан — вице-чемпион мира среди молодежных команд 1995 года, когда в состав российской молодежки входил и Анвар Гатиятулин, нынешний наставник «Ак Барса».

Это еще одна составляющая следж-хоккея — взаимодействие с хоккеем классическим. Оно есть, хотя и не такое уж плотное. В различных городах и адаптивных школах работал Олег Булычев из Пензы, который, наверное, мог бы стать известным хоккеистом хотя бы на уровне родного «Дизелиста», если бы не отправился служить не куда-нибудь, а в Группу советских войск в Германии, где спорта было достаточно, за исключением хоккея. Артем Валерко работал в Москве, Сергей Климентьев — в Московской области, а в Суперлиге следж-хоккея трудится Александр Чужанов, воспитанник удмуртского хоккея, игравший, кстати, в Набережных Челнах.

Ознакомиться с Суперлигой стоит по той причине, что в скором времени первые составы «Татсиба» и сборной Ленинградской области уже перерастут возраст, предельно допустимый для участия в молодежных соревнованиях, и им предстоит дебютировать в противостоянии со взрослыми командами. К этому моменту можно будет задуматься о возвращении Айрата Хамзина на родину, приглашении голкипера Рустама Набиева, которого считают своим и Уфа, и Казань. Но главное, конечно же, не оставить на обочине жизни тех, кто оставил здоровье на СВО.



1 / 40 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров