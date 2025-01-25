Бизнес-обзор: нижнекамский «Химтраст» и казанский Emex перешли в одни руки

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 45-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На текущей неделе января ряд татарстанских компаний перешли в единоличное владение. Спустя годы после затяжного судебного спора отца и сына за владение акциями нижнекамского «Химтраста» именно Еганов-младший сосредоточил в своих руках это крупное промышленное предприятие в Нижнекамске. Один из крупных казанских автосервисов теперь также контролируется единолично — второй совладелец вышел из капитала. Кроме того, в эти дни сменилось руководство управляющей компании крупного российского холдинга — ГК «Миррико».

У автоцентра Emex остался один собственник

Известный казанский автосервис Emex лишился одного из учредителей. С момента основания в 2017 году компанией «Емех-Тотем» на равных владели два бизнесмена Алексей Анимподистов и Вячеслав Учаев. Однако последний вышел из капитала в этот вторник, его доля в 50% записана на саму фирму. Другая половина по-прежнему принадлежит второму предпринимателю.

У компании был второй филиал — на ул. Чуйкова, но более года назад его закрыли. Сейчас автоцентр работает только по одному адресу в городе — на ул. Энгельса. На своем сайте компания сообщает, что выполняет любые виды ремонта автомобилей, как отечественных, так и зарубежных марок, а также располагает собственным складом запчастей и комплектующих.

У компании был второй филиал — на ул. Чуйкова, но более года назад его закрыли. Сейчас автоцентр работает только по одному адресу в городе — на ул. Энгельса. скриншот с сайта 2ГИС

Учаев остается совладельцем другой казанской автосервисной компании — ООО «ОАГ», зарегистрированной на ул. П. Лумумбы. Этой фирмой он по-прежнему владеет вместе с Анимподистовым. Что касается «Емех-Тотем», в 2023 году ее оборот составил 242,6 млн, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.

«Химтраст» достался Денису Еганову

В среду нижнекамское АО «Химтраст» — крупный российский производитель компонентов и добавок для изготовления пенополиуретанов — раскрыло новые данные об учредителях. Это Денис Еганов, к которому с 22 января 2025 года перешли все 100% акций предприятия.

Между тем ранее, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», у него было лишь 2% долей общества. Кроме него фирмой владели еще пять человек, включая отца и брата предпринимателя: Владимира и Руслана Егановых. Однако на старте развития бизнеса их пути разошлись. Семейный спор перерос в корпоративный и дошел до суда и раздела бизнеса. Вот как эти события описывает один из сыновей — Денис Еганов:

— Когда меня спрашивают, как мое отчество, я отвечаю — Безродный, отказался от нас с братом отец. Люди делают изумленные глаза и извиняются. Но потом возвращаются к этой теме, так как в голове не укладывается. Да и у меня не укладывалось, но, перебирая в памяти детство, я осознал, что у отца болезнь власти, которая убивает в нем разум и душу. Вы спросите, а какое отношение эта история имеет к опыту в бизнесе? Я собрал большую часть наших корпоративных споров с отцом-акционером и какие решения вынес суд.

Ранее компанией Дениса Еганова (на фото слева) владели еще отец Владимир и брат предпринимателя Руслан (на фото справа). скриншот delo.modulbank.ru

Далее бизнесмен делится опытом своих многолетних судебных тяжб с отцом. Рассказал, как его брат Руслан после выпуска из университета в 2011 году занялся технологиями пенополиуретанов. Денису удалось убедить отца передать 20% акций брату и назначить его директором. Владимир Еганов остался исполнительным директором. Вскоре он выступил против строительства нового цеха и развития компании, поэтому братья решили его уволить. С этого момента, по их словам, и начался конфликт, который стороны решали в арбитраже.

Младший брат Руслан Еганов руководил предприятием до 2015 года, затем директора менялись трижды. Сейчас компанией управляет Оксана Хусаинова, Руслан в других коммерческих обществах не задействован. Выручка «Химтраста», согласно последним данным, составила свыше 2 млрд рублей, чистая прибыль — 113 млн рублей.

Бенефициар «Миррико» сам встал у руля УК

В среду в управляющую компанию группы «Миррико» был назначен новый директор. Прежнего руководителя ООО «Миррико менеджмент» Камиля Сайдашева сменил на этом посту бенефициар холдинга Игорь Малыхин.

Группа развивает 27 направлений деятельности, работает на территории России и СНГ. скриншот с сайта mirrico.ru

Группа на рынке 25 лет, объединяет производственно-сервисные компании с опытом работы в нефте— и газодобыче, нефтепереработке, металлургии, энергетике, химической и угольной промышленности. В общей сложности развивает 27 направлений деятельности, работает на территории России и СНГ. Выпускает более 50 тысяч тонн химреагентов в год. В портфель заказчиков входит свыше 250 клиентов, в их числе «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть» и другие компании. В штате компаний группы трудится 1300 сотрудников.

Игорь Малыхин уже в третий раз сам встает у руля УК, ранее он руководил компанией с 2009 по 2012 год, затем с 2014 по 2022 год. Последний директор Сайдашев проработал чуть более двух лет. В 2023 году (данных за 2024-й пока нет) компания показала выручку в 1,4 млрд, чистую прибыль в 2,6 млн рублей.