Бизнес-обзор: нижнекамский «Химтраст» и казанский Emex перешли в одни руки
Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 45-я
На текущей неделе января ряд татарстанских компаний перешли в единоличное владение. Спустя годы после затяжного судебного спора отца и сына за владение акциями нижнекамского «Химтраста» именно Еганов-младший сосредоточил в своих руках это крупное промышленное предприятие в Нижнекамске. Один из крупных казанских автосервисов теперь также контролируется единолично — второй совладелец вышел из капитала. Кроме того, в эти дни сменилось руководство управляющей компании крупного российского холдинга — ГК «Миррико».
У автоцентра Emex остался один собственник
Известный казанский автосервис Emex лишился одного из учредителей. С момента основания в 2017 году компанией «Емех-Тотем» на равных владели два бизнесмена Алексей Анимподистов и Вячеслав Учаев. Однако последний вышел из капитала в этот вторник, его доля в 50% записана на саму фирму. Другая половина по-прежнему принадлежит второму предпринимателю.
У компании был второй филиал — на ул. Чуйкова, но более года назад его закрыли. Сейчас автоцентр работает только по одному адресу в городе — на ул. Энгельса. На своем сайте компания сообщает, что выполняет любые виды ремонта автомобилей, как отечественных, так и зарубежных марок, а также располагает собственным складом запчастей и комплектующих.
Учаев остается совладельцем другой казанской автосервисной компании — ООО «ОАГ», зарегистрированной на ул. П. Лумумбы. Этой фирмой он по-прежнему владеет вместе с Анимподистовым. Что касается «Емех-Тотем», в 2023 году ее оборот составил 242,6 млн, чистая прибыль — 1,3 млн рублей.
«Химтраст» достался Денису Еганову
В среду нижнекамское АО «Химтраст» — крупный российский производитель компонентов и добавок для изготовления пенополиуретанов — раскрыло новые данные об учредителях. Это Денис Еганов, к которому с 22 января 2025 года перешли все 100% акций предприятия.
Между тем ранее, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», у него было лишь 2% долей общества. Кроме него фирмой владели еще пять человек, включая отца и брата предпринимателя: Владимира и Руслана Егановых. Однако на старте развития бизнеса их пути разошлись. Семейный спор перерос в корпоративный и дошел до суда и раздела бизнеса. Вот как эти события описывает один из сыновей — Денис Еганов:
— Когда меня спрашивают, как мое отчество, я отвечаю — Безродный, отказался от нас с братом отец. Люди делают изумленные глаза и извиняются. Но потом возвращаются к этой теме, так как в голове не укладывается. Да и у меня не укладывалось, но, перебирая в памяти детство, я осознал, что у отца болезнь власти, которая убивает в нем разум и душу. Вы спросите, а какое отношение эта история имеет к опыту в бизнесе? Я собрал большую часть наших корпоративных споров с отцом-акционером и какие решения вынес суд.
Далее бизнесмен делится опытом своих многолетних судебных тяжб с отцом. Рассказал, как его брат Руслан после выпуска из университета в 2011 году занялся технологиями пенополиуретанов. Денису удалось убедить отца передать 20% акций брату и назначить его директором. Владимир Еганов остался исполнительным директором. Вскоре он выступил против строительства нового цеха и развития компании, поэтому братья решили его уволить. С этого момента, по их словам, и начался конфликт, который стороны решали в арбитраже.
Младший брат Руслан Еганов руководил предприятием до 2015 года, затем директора менялись трижды. Сейчас компанией управляет Оксана Хусаинова, Руслан в других коммерческих обществах не задействован. Выручка «Химтраста», согласно последним данным, составила свыше 2 млрд рублей, чистая прибыль — 113 млн рублей.
Бенефициар «Миррико» сам встал у руля УК
В среду в управляющую компанию группы «Миррико» был назначен новый директор. Прежнего руководителя ООО «Миррико менеджмент» Камиля Сайдашева сменил на этом посту бенефициар холдинга Игорь Малыхин.
Группа на рынке 25 лет, объединяет производственно-сервисные компании с опытом работы в нефте— и газодобыче, нефтепереработке, металлургии, энергетике, химической и угольной промышленности. В общей сложности развивает 27 направлений деятельности, работает на территории России и СНГ. Выпускает более 50 тысяч тонн химреагентов в год. В портфель заказчиков входит свыше 250 клиентов, в их числе «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Роснефть» и другие компании. В штате компаний группы трудится 1300 сотрудников.
Игорь Малыхин уже в третий раз сам встает у руля УК, ранее он руководил компанией с 2009 по 2012 год, затем с 2014 по 2022 год. Последний директор Сайдашев проработал чуть более двух лет. В 2023 году (данных за 2024-й пока нет) компания показала выручку в 1,4 млрд, чистую прибыль в 2,6 млн рублей.
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