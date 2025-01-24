Смотрим последний чемпионат Европы без россиян

В Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

Без российских одиночниц на Евро будет невесело. Фото: Руслан Ишмухаметов

На новой неделе, 28 января, в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен стать последним ЧЕ без участия россиян. Как известно, Международная федерация первой из зимних спортивных дисциплин объявила о восстановлении в правах наших спортсменов, которые ожидают возвращения на лед перед началом следующего сезона. «Реальное время» изучает потенциальных соперников российских фигуристов.

Кандидаты на шестерку лучших

Зимний сезон стартовал с Универсиады в Турине, которая завершится 26 января. Хозяев катка порадовало серебро Даниэля Грассля, который разбавил на пьедестале почета азиатский дуэт чемпиона Юму Кагияма из Японии и Чжа Джунхвана из Южной Кореи. В принципе, вся шестерка лучших представляла Азию, а на чемпионате Европы мы сможем увидеть из фигуристов-студентов Арлета Леванди, сына известной в прошлом советской фигуристки Анны Кондрашовой и советского двоеборца Аллара Леванди. Когда страна была единой, москвичка вышла замуж за эстонца и впоследствии осталась здесь жить, став видным тренером, в том числе воспитав сына, члена сборной страны.

На Арлета Леванди стоит обратить внимание в том числе и из-за статуса хозяина льда, с немалой толикой судебной благосклонности. Правда, скорее всего, всю свою благосклонность судьи направят на Александра Селевко, прошлогоднего вице-чемпиона Европы. Именно 23-летний Александр вместе с младшим братом, 22-летним Михаилом, стоят в заявке Эстонии на турнир, если не последует замены.

Эстония делегирует на домашний чемпионат двоих, так же, как и Франция с действующим чемпионом Европы Адамом Сяо Хим Фа и вечным фаворитом Кевином Эймозом. Списывать со счетов фигуриста, который в этом году попал в финал Гран-при, а некогда становился четвертым не только в Европе, но и на чемпионате мира, никак нельзя, хотя его в последние годы преследуют неудачи и опережают конкуренты. К примеру, из Италии, где помимо Грассля есть бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы Маттео Риццо. Или из Прибалтики, где помимо Селевко есть Денис Васильевс, становившийся призером Евро еще в 2022 году, то есть с участием россиян. Один из них — Марк Кондратюк — тогда стал чемпионом, но еще двоих Васильевс опередил, а это уже показатель знака качества.

Швейцарец Лукас Бричги также поднимался на пьедестал почета, но уже во времена, когда россияне были отстранены от международных стартов. Тем не менее он может войти в число топов, где по два француза, итальянца, прибалта.

Мужская одиночка — самый интересный старт предстоящего чемпионата. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Бронза Самоделкиной за Казахстан

Как обычно, на старте будет много экс-россиян, точнее, воспитанников российской школы фигурного катания, поменявших спортивное гражданство до момента, когда они успели выступить за сборную России. Это и дальнее зарубежье — Венгрия, Германия, Израиль, Польша, Финляндия, Чехия. И ближнее — Азербайджан, Армения и Грузия. На Нику Эгадзе нужно будет обратить особое внимание. Во-первых, на прошлогоднем чемпионате Европы он занял седьмое место, практически вслед за всеми фигуристами, причисленными к топам предстоящего старта. Во-вторых, дважды финишировал четвертым на «Скейт Америка» и Кубке Китая в рамках розыгрыша Гран-при. Это место в десятке сильнейших Гран-при и четвертое среди всех участников, представляющих Европу.

Если говорить о российских воспитанниках, то москвичка Софья Самоделкина была третьей на Универсиаде, разбавив трех японок, одной из которых пришлось остаться без медалей.

Из европейских фигуристок в финальную шестерку Гран-при не пробился никто. Итог напомнил одну из лыжных гонок чемпионата мира, когда Александр Большунов ехал впереди квинтета норвежцев, от начала до финиша. Для того чтобы завоевать золото, ему никак нельзя было отдавать лидерство, иначе конкуренты бы его «сожрали». Так и здесь американка Эмбер Гленн опередила квинтет японок.

Турнир парников опять пройдет без элиты этой дисциплины. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Губанова завоевала вторую квоту

На сайте Международной федерации по фигурному катанию действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии значится как азербайджанка. В свою очередь, болгарка Александра Фейгин причислена к сборной Чехии, чешка Элишка Брезинова — к сборной Испании, как и эстонка Нина Петрыкина. Экс-россиянка, вице-чемпионка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, определена в сборную Великобритании.

В женской одиночке без россиянок все еще хуже, чем у мужчин. Бельгийка Нина Пиндзарроне, дуэт представительниц Швейцарии в составе Ливии Кайзер и Кимми Репонд — собственно, весь цвет женской одиночки. Но на льду не будут 15-летней воспитанницы казанского фигурного катания Инги Гургенидзе, которой можно было бы стать вторым номером сборной Грузии. Губанова завоевала такую возможность, но в стране просто нет второй одиночницы в возрасте 17 лет. Перешедшая в состав сборной Грузии Алина Урушадзе успела закончить, хотя ей в январе нынешнего года исполнился только 21 год. При этом Хендрикс снялась с чемпионата Европы за пять дней до старта.

Героини прошлых лет — 25-летняя Вивека Линдфорс из Финляндии, 23-летняя Алексия Паганини из Швейцарии, 19-летняя Анастасия Шаботова из Украины и многие другие уже успели повесить коньки на гвоздь. Во многом из-за того, что вид спорта травматичен и очень дорог. К примеру, одна из самых возрастных фигуристок стартующего турнира — это 27-летняя Юлия Саутер. Девушка, родившаяся в Германии, но выступающая за Румынию, записана швейцаркой. Она замужем за американским хоккеистом Робби Чарником, выступавшим в далеком 2008 году на чемпионате мира среди юниоров в Казани, возможно, его гонорары помогают ей оставаться на льду.

Эстония не в первый раз принимает чемпионат по фигурному катанию. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Почему надо поощрять российских фигуристов выступать за другие сборные

Международная федерация фигурного катания поддерживает интерес к парному катанию тем, что стала инициатором включения парного катания в олимпийскую программу — это является гарантией, что оно не исчезнет. Но нужны спортсмены. На помощь приходит Россия, это было и остается хорошей практикой.

На «Скейт Америка» половина участников была связана с Россией. Это и совместный проект России и Грузии — Анастасия Метелкина и Лука Берулава, бывший партнер Метелкиной Даниил Паркман, выступающий за сборную США, где также катаются Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, которых родители увезли в детстве в Финляндию и Америку соответственно. Плюс мини-команда Венгрии. На «Скейт Канада» второе место в парном катании заняли экс-россияне Екатерина Гейниш и бывший бойфренд Евгении Медведевой Дмитрий Чигирев, выступавшие за Узбекистан. Ученики Нины Мозер сходу навели шороху на своем первом Гран-при, плюс наши девушки составляли лучшую половину мини-команд Австралии, Нидерандов и Польши. Был шанс, что бывшие россияне Карина Акопова — Никита Рахманин дебютируют на чемпионате Европы за сборную Армении.

Почему это хорошо? Эксперты отмечают, ранее и российское фигурное катание активно задействовало иностранок. В парном катании — японку Кавагути, украинок Волосожар, Обертас, эстонку Забияко, ту же Ефимову. В танцах — Татьяну Навку, украинку, которая перешла в состав российской сборной из белорусской. Да и нынешнее фигурное катание в России — это наполовину англичанка Касинс (дочь Елены Бережной), сын болгарина Вячеслав Дикиджи, сын итальянца танцор Дарио Чиризано.

Есть преимущество, которое российское фигурное катание получило на длинной дистанции. Часть российских фигуристов, выступавших ранее за рубежом, возвращалась, как Елена Бережная (Латвия), Алексей Тихонов (Япония) — список можно продолжать. Еще больше возвращалось их в качестве представителей тренерского цеха. Прямо сейчас тренерством занимается упомянутая Анастасия Шаботова, катавшаяся за Украину, плюс Алексей Ситников и Юлия Злобина, а также Филипп Тарасов (выступали за Азербайджан), Вазген Азроян (Армения), казанец Константин Милюков (Белоруссия), Роман Серов (Израиль) и Этери Тутберидзе, уезжавшая в Америку.