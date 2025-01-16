К концу 2028 года в Казани появятся три новых объекта, посвященных истории татар

Основатель проекта «Тамырлар» надеется возвести их в Старо-Татарской слободе, где уже открылась древнетюркская юрта

Фото: предоставлено проектом "Тамырлар"

Сегодня в тюркской юрте, новом туристическом объекте Казани, который открылся летом прошлого года, прошел первый пресс-показ этнического шоу «Зов предков. Мгновение Ашины». Его зрителями стали 30 учеников полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» и татаро-английской гимназии №16. «Мы хотели бы, чтобы не только туристы знали татарскую историю, но и сами ученики», — заявил режиссер шоу, актер театра им. Камала, заслуженный артист Татарстана Артур Шайдуллин. О том, в чем особенности объекта и с какими еще эпохами татарской истории познакомят казанцев, — в материале «Реального времени».

«Как на машине времени: раз — и вы оказались в исторической эпохе»

Древнетюркская юрта появилась в рамках проекта «Тамырлар» («Корни»), который основал экс-директор школы при Университете Иннополис Марат Рамазанов. Идея в том, чтобы знакомить гостей Казани и самих горожан с прошлым татарского народа, объяснил он. Сегодня во время экскурсии школьникам подробно рассказали об устройстве юрты, особенностях жилища тюрков и их быте, в частности, познакомили с древними музыкальными инструментами: бубном, кыл-кубызом, кубызом. Юные гости особенно были рады возможности подержать в руках лук и стрелы.

Марат Рамазанов не планирует останавливаться лишь на одном периоде национальной истории.

— До включения в состав Русского государства у нас были Казанское ханство, Золотая Орда, Волжская Булгария, древний тюркский период. Наша история очень богатая, многослойная, у каждого слоя свое ярко выраженное лицо. Мне кажется, всем гостям, да и нам самим надо погружаться в это. И вот мы задумали создать четыре туристических объекта, каждый из которых погрузит гостей в конкретный исторический период времени. Знаете, вот как на машине времени: раз — и вы оказались в какой-то конкретной исторической эпохе, — сообщил он «Реальному времени».

предоставлено проектом "Тамырлар"

По словам основателя «Тамырлар», новые объекты планируется создать до конца 2028 года. Согласно задумке, они должны быть расположены в Старо-Татарской слободе. Облик каждого здания, как и в случае с юртой, будет отражать эпоху, которой оно посвящено.



«Пусть один урок истории у школьников пройдет там, где они могут увидеть прошлое воочию»

Этой же цели — максимально погрузить гостей в мир тюрков — служит и спектакль «Зов предков. Мгновение Ашины». В подготовке постановки участвовали не только деятели культуры, но и специалисты Института истории им. Марджани. Как рассказал «Реальному времени» замдиректора по научной работе Марат Гиматдинов, сложность заключается в том, что от этого исторического периода осталось очень немного источников. Ученые изучали материалы, сохранившиеся и у других тюркских народов. «Анализируя весь комплекс материалов, мы можем воссоздать [среду], приближенную к той, которая была у предков татар», — подчеркнул он.

«Анализируя весь комплекс материалов, мы можем воссоздать [среду], приближенную к той, которая была у предков татар», — подчеркнул Гиматдинов. Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

В роли сценариста и режиссера выступил актер театра им. Камала, заслуженный артист РТ Артур Шайдуллин. Композитором стал Ислам Валеев, известный как Malsi Music. Костюмы подготовило ателье Buro Banu, известное моделями в татарском национальном стиле. Как рассказала в разговоре с «Реальным временем» его основательница Элара Шайхи, чтобы создать аутентичные наряды, она изучала архивные источники и даже захоронения.

— Стояла задача не показать красивый костюм, а приблизиться к тому времени, [в том числе] по тканям, расположению орнаментов, — поделилась она.

В 30-минутном спектакле участвуют три артиста. Главным героем стал персонаж тюркских легенд Ашина. По сюжету ему предстоит спасти возлюбленную Алтынай, похищенную Аждахой. В обмен на девушку злой дух, живущий в XXI веке, требует помочь ему остаться в славном прошлом.

предоставлено проектом "Тамырлар"

В небольшом пространстве юрты действие максимально приближено к зрителю. Впрочем, пространство расширяется за счет технологий: на экране появляется то озеро, на берегу которого восседает су анасы (водяная), то пещера, в которой заточена Алтынай.

— Мне очень понравилась постановка, она такая необычная. Было много таинственного: пещера, красный свет, джинны. Тема с джиннами мне сначала не очень понравилась, конечно, но все закончилось хорошо. Впечатлила игра артистов. Актриса, исполнявшая роль Алтынай, очень красиво пела. Музыка в целом атмосферная, — поделилась своими впечатлениями ученица 7-го класса комплекса «Адымнар» Чулпан Муралеева.

По словам режиссера, сегодня прошел не последний благотворительный показ для школьников:

— Мы хотели бы, чтобы не только туристы знали татарскую историю, но и сами ученики. Наша программа длится один час. Пусть один урок истории у школьников пройдет именно там, где они могут ощутить [свое прошлое] всеми органами чувств, увидеть его воочию. Лучше увидеть, чем прочитать. Визуальная картинка, мне кажется, интереснее для ребят.

