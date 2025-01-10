В Габишево ищут покупателя на витражи культурно-спортивного центра

Новые здания для проведения концертов и занятий спортом в селе сдали в канун Нового года

Витраж: девушки на Сабантуе. Фото: Радиф Кашапов

В конце 2024 года в селе Габишево Лаишевского района достроили многофункциональный центр и универсальный спортивный зал. Параллельно здесь начали решать судьбу старого культурно-спортивного центра, который последние несколько лет не работал. Новые владельцы здания надеются узнать автора уникальных витражей и продать их заинтересованным лицам. Корреспондент «Реального времени» съездил на объект советско-российской эпохи.

Зимний сад с космонавтами

Село Габишево под Казанью возникло в 1978 году, первые дома здесь построили для работников птицефабрики «Юбилейная». В 1986 году поселение назвали в честь революционера Ивана Габишева, а в 1995-м, к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, здесь открылся культурно-спортивный центр.

Гигантское здание можно условно разделить на четыре части: фойе, концертный зал, зимний сад и спортивная площадка. Основные объемы сооружения делят огромные витражи, на которых изображены танцующие девушки и парни, гармонист, женщины, собирающие урожай, а также ученый и космонавты.



Сюжеты явно навеяны советской эпохой. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Это отнюдь не тонкое стекло, а литой витраж. Каждую часть картины либо отливали вручную, либо выдували, а толщина может достигать 30 мм. Кроме того, у стекла есть фактура, преломляющая свет. Несмотря на массивность, витражи можно разобрать на относительно небольшие фрагменты и перевезти. Вопрос — кому, куда и за сколько. Такие работы стоят дорого, говорит Оксана Сорокина из мастерской «Витражный мир»:

— Для запроса на такую технику — о ней, в первую очередь, должны знать, этого нет. Нужен смелый дизайнер и понимающий заказчик.

Сейчас в здании срезали все батареи отопления, но и сами стены напоминают обычный профиль, который не удерживает тепло. Об этом пишет специалист по проблемам городской среды Вячеслав Глазычев в книге «Глубинная Россия: 2000—2002»: «Габишево — один из последних всплесков так называемой комплексной застройки эпохи позднего социализма, весьма симпатичный поселок, в котором район скромных коттеджей имеет явственно европейский оттенок, а универсальный спортивно-развлекательный комплекс с зимним садом в центре (очень дорогой в содержании) превосходен, хотя и чрезмерен по габаритам».



При этом зимний сад, судя по фотографиям, выглядел занимательно, здесь родители ждали детей после тренировок и репетиций. Новые владельцы здания предполагают, что как минимум витражи спроектировали еще в советское время, просто полностью здание достроили уже к середине 1990-х.

Витражи делят центр на несколько частей. За зимним садом находится спортивная зона. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Обращались к Путину

В 2018 году жительница села певица Мария Яковлева обратилась в режиме видео-конференц-связи в приемную президента России. После этого Татарстан попросили принять меры по капитальному ремонту здания культурно-спортивного центра, обеспечив безопасные условия пребывания граждан до завершения работ.

В том же году эскизный проект реконструкции КСК представило ООО «СМ-СтройИнвест». В одной из комнат центра обнаружили эскизы, которые делала ныне не существующая Научно-производственная лаборатория «Татинвестгражданпроекта». Стоимость работ оценивалась по ценам того времени в 115 148 000 рублей. К слову, на эскизах не видно каких-либо витражей.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов доложил о том, что, исходя из того, что ремонт здания культурно-спортивного центра обойдется очень дорого, принято решение о строительстве многофункционального центра и универсального спортивного зала.

Новые сооружения начали возводить в начале 2024 года, а закончили к 20 декабря. Теперь концертный зал вмещает 350 человек, спорткомплекс рассчитан на 43 человека, есть малый зал для обучения тренеров, а также тренажерный зал.

Новый многофункциональный центр в селе Габишево. Рядом построен универсальный спортивный зал. Предоставлено пресс-службой ГИСУ РТ

Федоров? Нет! Прибалтика? Возможно!

Представитель владельцев бывшего здания КСЦ Павел Кошкин отмечает, что в его организации немало компаний, но старый комплекс выкупило ООО «Ф1 Девелопмент» за 40 млн рублей. Его директор — Людмила Куляшова, а учредители — Лилия Ермакова и Владимир Куляшов. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.



По словам Кошкина, центр купили в начале лета, причем на торгах компания выступила единственным покупателем. У ее руководства есть несколько вариантов приспособления КСЦ после реконструкции. Один из них — создать здесь оздоровительный детский лагерь.

Необходимый опыт есть, Куляшов — директор отеля «Санта Регина» (сеть отелей «Регина», основатель которой — Михаил Скоблионок). В гостинице в Боровом Матюшино работают детские лагеря. Кошкин 27 декабря прошлого года стал учредителем ООО «Санта Регина». Но у варианта с лагерем есть проблема — в сезонности работы. Поэтому другой вариант использования здания — предоставить его площади под распределительный центр. Впрочем, и у него есть свои минусы — отсутствие больших дорог.

К слову, в «Санте» тоже есть витражи, их авторы — Николай и Илья Артамоновы, отец и сын. Илья Николаевич как раз сейчас занимается архивами отца.

В одной из комнат обнаружился проект реконструкции. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что касается витража, поначалу у краеведа Вячеслава Кириллина возникла версия, что автор витражей в Габишево — художник-монументалист Виктор Федоров. Ее сначала подтвердил, а потом опроверг один из его учеников. При этом, как указывает заведующая Центром искусствоведения ИЯЛИ Рауза Султанова, работы, действительно, похожи на те, что создавал Виктор Федоров — к примеру, такие хранят сейчас в музее Горького и Шаляпина.

— Литые витражи были сделаны в Прибалтике, как и проекты типовых домов — там же, — утверждает художник Ильнур Сиразиев. — В Советской Прибалтике, в частности, в Рижской художественной академии учились многие наши земляки. Автора, увы, не знаю.

Некоторые советские витражи переходят в частные руки, причем порой по-тихому: к примеру, неизвестно, где сейчас находится федоровский витраж «Наука», украшавший главное здание КФУ. По словам представителя «Ф1 Девелопмента», и на габишевские витражи уже есть потенциальные покупатели, но необходимо провести экспертизу, которая, если и не укажет на конкретного автора, то хотя бы весомо определит возможного.

