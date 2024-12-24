11 млрд рублей на технологический суверенитет

200 станций охватили 37 регионов России

Фото: Михаил Захаров

«Еще 5 лет назад в России не было базовых станций. Мы ничего не производили, а теперь они выпускаются серийно и работают на территории страны», — рассказывал журналистам генеральный директор ООО «Иртея» Дмитрий Лаконцев. Речь идет о первых в России одноименных базовых станциях LTE отечественного производства, которых в Татарстане на данный момент насчитывается восемь. В планах — до конца года запустить большинство из 200 площадок в 37 регионах страны. Подробнее о том, как телеком справляется с импортозамещением, — в репортаже «Реального времени».

11 млрд рублей на три года

В России впервые запустили 200 отечественных базовых станций LTE «Иртея». Производителем выступила одноименная компания, 50% которой принадлежат МТС. На сетях этого оператора и произошел запуск.

— Мы планируем использовать или уже используем базовые станции LTE в 37 регионах России. Это диапазоны 800 МГц и 1,8 тыс. МГц. Строительство первых 200 базовых станций мы планируем завершить на своей сети связи, — рассказал вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Рего.

В России впервые запустили 200 отечественных базовых станций LTE «Иртея». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Проект, по его словам, реализуется в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи». До 2026 года «Иртея» и партнеры планируют инвестировать в производство не менее 5 млрд рублей. Еще 4,7 млрд рублей предусмотрены в виде субсидий государства.

— Можно ли оценить серию в 200 штук как большую? Наверное, нет. Но для предприятия эта сигнальная серия — это перестройка всей линии производства, перестройка парка тестового оборудования, подготовка людей на предприятии. Это все удалось пройти в этом году, — поделился генеральный директор ООО «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Как добавил директор по стратегическим коммуникациям компании Александр Сиволобов, за 2023—2026 годы на проект по производству базовых станций направят 11 млрд рублей.

Цель — реестр отечественного оборудования

— Существует психологический барьер: якобы в России нельзя ничего разработать и произвести. Это неправда! — эмоционально отреагировал Лаконцев.

Базовые станции LTE стали практически полностью отечественными — в них включены лишь некоторые иностранные комплектующие. Как поясняют эксперты, одномоментно перейти на российские элементы не удастся, ведь все компоненты мобильной сети крепко связаны друг с другом. Поэтому полное замещение будет происходить плавно и поэтапно.

— Еще 5 лет назад в России не было базовых станций. Мы ничего не производили, а теперь они выпускаются серийно. Раньше страна их только закупала, — рассказал Лаконцев. — Это означает, что за разумный отрезок времени мы можем сделать настоящую сложную технику.

Базовые станции LTE стали практически полностью отечественными — в них включены лишь некоторые иностранные комплектующие. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Команда проекта ожидает следующего большого шага — внесения базовых станций в реестр отечественного оборудования. На данный момент пройдены все экспертные проверки, осталось лишь «формальное решение» Минпромторга.

Также в планах — увеличение производства до тысячи станций в год в 2025 году. Позднее это число необходимо увеличить до 10 тыс., озвучил Лаконцев:

— Мы хотим, чтобы наша работа по серии перешла на других операторов. От всех мы получили требования, сейчас ведется активная работа по согласованию технических требований и выравниванию дорожных карт по тому, какая функция должна включаться первой, второй и так далее.

Больше всего станций в Татарстане

В Татарстане в этом году открыли восемь базовых станций LTE — больше, чем в других регионах России. Оборудование запустили в Высокогорском, Тукаевском, Апастовском, Актанышском, Нурлатском районах, а также в Нижнекамске, Альметьевске и Менделеевске. Площадки стали одними из первых в стране, где ввели новшество.

— Казань и Татарстан — наибольшее число базовых станций, которые используются для тестирования и апробации нового оборудования. Компания планирует использовать базовые станции не только в центральной части, но и в Приморском крае, в Сибири, в районе Крайнего Севера, в ЮФО, — пояснил Андрей Рего.

Андрей Рего, Дмитрий Лаконцев, Дмитрий Савенков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как уточнил технический директор МТС в Татарстане Дмитрий Савенков, жители поселков теперь могут воспользоваться быстрым интернетом, который раньше здесь не поддерживался.

— Базовые станции LTE действительно являются прорывной разработкой для телеком-отрасли. Построена она по принципу открытых стандартов Open RAN, когда часть функций станций обрабатывается удаленно через дата-центр. В отличие от традиционного оборудования, когда операторам требуется закупать дополнительные лицензии при модернизации, при этом они ограничены в использовании определенного типа оборудования, базовые станции LTE имеют открытую архитектуру, — рассказал Савенков.

1 / 25 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров