Защита от ВИЧ, сбежавший коронавирус и алмазный накопитель данных

Новости науки за неделю с 2 по 8 декабря

Фото: коллаж "Реального времени"

Церера не импортирует органические вещества, а производит их сама

На Церере — карликовой планете между Марсом и Юпитером — еще 9 лет назад было доказано наличие сложной органики. Органические вещества нашли по спектру в одном из кратеров, и тогда астрономы выдвинули гипотезу о том, что они «прилетели» на Цереру с другим небесным телом. Но на этой неделе подтверждение получила другая теория: органика на планете — собственного производства.

Церера устроена так: твердое каменное ядро, а сверху — толстенный слой льда. Под ним, возможно, есть соленый океан, но пока это не доказано. В 2014 году астрономы с помощью инфракрасного телескопа «Гершель» засекли облака в атмосфере карликовой планеты, а в 2015-м зонд Dawn увидел с орбиты четырехкилометровый криовулкан на поверхности Цереры. Но главное, что нашел Dawn, — органические вещества алифатической группы в кратере Эрнутет. Их определили по спектру отраженного света.

Сначала решили, что органические вещества на поверхности карликовой планеты появились после ее столкновения с астероидом или даже с кометой — в результате этого столкновения появился кратер, а небесный гость содержал в своем составе органику, которая и осталась на поверхности Цереры. Но была и вторая версия: о том, что органические вещества у Цереры свои, просто они скрыты в более глубоких слоях планеты, и снаружи их не видно. Удар астероида привел к тому, что они оказались на поверхности.

И вот теперь данные от зонда Dawn показали, что органические вещества есть еще в 11 местах на Церере — тоже преимущественно в кратерах. Похоже, на Церере действительно работает небольшая «фабрика по производству органики», которая находится под ледяной поверхностью планеты.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как крысы помогут разобраться в природе алкоголизма и наркомании

Биологи из Техасского университета (Эль-Пасо, США) изучают природу формирования зависимостей. Они задались вопросом: что будет, если с самого начала, еще до возникновения зависимости, прием психоактивных веществ сопровождать неприятными ощущениями? Аверсивные сигналы — физически неприятные ощущения, которые сопровождают прием наркотиков или алкоголя. Например, это может быть боль от укола или чувство тошноты. И уже известно: от того, как организм первоначально реагирует на аверсивные сигналы, во многом зависит, появится зависимость или нет.

Техасские биологи провели серию экспериментов на крысах: три десятка зверьков получали кокаин параллельно с хинином. Вводить себе кокаин через заранее установленный катетер крысы могли самостоятельно — для этого нужно было просунуть морду в специальное отверстие. Но вместе с кокаином крыса получала дозу ужасно горького хинина в рот. А ученые оценивали, как крысы реагируют на такое вероломство и может ли ненависть к хинину повлиять на формирование любви к кокаину.

Выяснилось, что одни крысы полностью прекратили прием кокаина — слишком горьким для них был хинин, слишком негативный опыт. Кстати, и люди так же себя могут вести — если первое употребление наркотика было связано с негативным опытом, больше они не пробуют. Но такими «сознательными» оказались не все крысы (как и не все люди): целая группа особей не только проигнорировали хинин, но еще и дозы кокаина нарастили.

Ученые комментируют: это исследование, возможно, поможет объяснить, почему одни люди становятся зависимыми, а другие — нет. Впоследствии работа будет продолжена — ученые поищут генетические или нейронные различия между организмами крыс, показавших разную реакцию на аверсивные сигналы.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Алмазный «терабитник» сохранит данные на миллионы лет

В последние годы накопление и сохранение данных — одна из серьезных задач ученых и инженеров. Количество данных множится в геометрической прогрессии, а значит, важное требование к накопителям — большая емкость. Однако не менее важна и долговечность носителя: HDD и SSD-диски, флешки и оптические диски — все это со временем теряет функциональность, выходит из строя из-за деградации материала. Именно поэтому мы регулярно перезаписываем и копируем данные, чтобы их не потерять.

Ученые и инженеры в поисках долговечных решений для хранения информации задумались о кристаллических накопителях, долговечность которых отвечает самым строгим требованиям — минимум тысячи лет. До сих пор ученые пытались придумать, как бы уместить на такой дорогой носитель побольше информации. На этой неделе вышла статья о крошечном алмазном накопителе длиной всего несколько миллиметров, на который физики ухитрились впихнуть данные. При этом долговечность такого кристаллического хранилища оценивается миллионами лет!

В новом методе используется лазер, удаляющий с поверхности алмаза отдельные атомы, получаются микроскопические полости. Когда на эти полости попадает свет другого лазера, они демонстрируют строго определенный и калиброванный уровень яркости. Его можно считывать — считывающий лазер определяет яркость каждого участка, по этим данным идет декодирование информации. На этом и основана «алмазная» криптография. Плотность записи составляет 14,8 терабита на кубический сантиметр.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Конечно, метод небюджетный, но исследователи надеются на то, что эта технология поможет, когда потребуется сверхнадежное хранение данных.

Американское правительство считает, что SARS-CoV-2, скорее всего, был создан человеком

На этой неделе был, наконец, опубликован доклад подкомитета Конгресса США, который расследовал причины, ход и последствия коронавирусной пандемии. В официальном пресс-релизе, опубликованном по итогам выхода этого доклада, указано, что коронавирус, скорее всего, смог вырваться в мир в результате лабораторного инцидента. Более того, эксперименты по модификации вирусов в лаборатории в Ухане частично спонсировались США — так, один из американских грантов в этой лаборатории осваивала компания EcoHealth Alliance. Ее сотрудники, по версии экспертов Конгресса, нарушили и протоколы безопасности, и условия финансирования.

Публикация этого доклада и пресс-релиза вернула в публичную плоскость активное обсуждение происхождения коронавируса. Между тем в докладе нет ни одного нового аргумента в пользу этой гипотезы. Он только подытоживает те аргументы, которые уже были озвучены. Причем все эти доказательства — косвенные, нет ни единого прямого:

вирус обладает биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе;

все случаи COVID-19 происходят от одного и того же внедрения в организм человека. «Нулевой пациент» был один. В предыдущие пандемии первичных распространителей было больше;

в Ухане находится ведущая китайская исследовательская лаборатория, в которой изучают атипичную пневмонию;

исследователи из Уханьского института вирусологии переболели чем-то очень похожим на COVID-19 осенью 2019 года;

если бы существовали «железные» доказательства естественного происхождения коронавируса, их бы уже давно опубликовали.

Однако «железных» доказательств искусственного происхождения тоже нет. Американцы не пишут, что вирус несомненно убежал из лаборатории. Они пишут «скорее всего».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

А вот действительно важного инфоповода, содержащегося в докладе, многие не заметили. А звучит он так: следующая пандемия неизбежна, и для подготовки к ней есть все инструменты.

Разработан препарат для профилактики ВИЧ, эффективный в 99% случаев

Тем временем не коронавирусом единым жива вирусология — ВИЧ, прозванный «чумой XX века», еще не побежден. Для профилактики ВИЧ уже изобретен спектр препаратов, которые защищают от заражения, но эффективность их не стопроцентна. И вот медики из университета Эмори (США) окончили третью фазу клинических испытаний нового антивирусного препарата.

По их данным, инъекция раз в полгода защищает человека от заражения в 99% случаев. Между тем таблетки другого препарата, активно использующегося сегодня, который нужно ежедневно принимать, дают осечку в 17% случаев.

В исследовании принимали участие более тысячи человек: цисгендерные мужчины и трансгендерные люди из Перу, Бразилии, Аргентины, Мексики, ЮАР, США и Таиланда. Исследование с женщинами уже показало эффективность нового препарата раньше. Авторы работы объясняют: формировали выборку, где представлены разные группы людей, больше других рискующих заразиться ВИЧ.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Результаты клинических исследований отправлены в американский минздрав, не исключено, что его продажу одобрят уже в наступающем 2025 году.

