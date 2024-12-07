Гид по улице Назарбаева в Казани: эсперантисты и казахские поэты

Прогулка по 3-й Поперечно-Большой. Часть 1-я

На Назарбаева множество памятников. Один из них — певцу Вагапову. Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает прогулки по историческому центру Казани. Скоро на перекрестке улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева откроется новое здание театра Камала. Что еще интересного есть на бывшей 3-й Поперечно-Большой, которая раньше была тихой рабочей окраиной, а теперь превратилась в оживленную магистраль в сердце города? Прежде это была территория Суконной и Архангельской слободы, но еще ранее в этих краях стояли татарские села Кульмаметово и Аметьево.

Транспорт

Новая дорожная развязка и проспект Универсиады серьезно изменили эту территорию: в советское время Жданова была двухполосной улицей. Впрочем, таких потрясений этот район пережил немало. В 1960-е годы с нечетной стороны здесь появились новые дома, контрастирующие с деревянной постройкой Суконки. При этом там, где сейчас по шоссе проносятся машины в сторону аэропорта, стояли хибары Калуги. Улица Назарбаева изменилась не в одночасье, но на первый взгляд здесь практически не осталось исторических объектов.

Расширение улицы Вишневского, строительство «Миллениума», Универсиада — все это повлияло на современный облик 3-й Поперечно-Большой. Реальное время / realnoevremya.ru

Эсперанто

До 1927 года эта улица в Казани называлась 3-й Поперечно-Большой. Большая же улица шла по современной Тихомирнова, но от Шамовской больницы (отель Kazan Palace by Tasigo) и завершалась там, где сегодня расположен съезд с проспекта Универсиады в жилой массив Калуга.

На улице находился садово-огородный техникум, при котором работал клуб любителей эсперанто. Сто лет назад этот искусственный язык был популярен в Казани. Его придумал лингвист Людвиг Лазарь Заменгоф в 1887 году, а после Первой русской революции в Казани открылся кружок под руководством журналиста Ивана Лидина (Мохова). После Октября в Казани выходила газета «Esperanto hejme»/«Эсперанто в кругу семьи». Так, в 1927-м 3-я Поперечно-Большая стала Эсперанто. В 1929-м в столице ТАССР, в нынешнем здании ТЮЗа, прошла конференция эсперантистов. Наши рабочие, изучая эсперанто, писали на нем письма товарищам за рубеж.

С одной стороны, движение в сторону мировой победы коммунизма, с другой — возникли вопросы: а что они там пишут. Лидина расстреляли в 1938-м. В 1949-м улица получила имя секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова. В 1988-м ей вернули название Эсперанто.

В 2015-м улицу вновь переименовали — в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инициировала процесс к 75-летию Елбасы национально-культурная автономия казахов Татарстана, базирующаяся в расположенном на Эсперанто Доме дружбы народов. Кампания переименования сопровождалась протестами части казанцев. Власти признали, что допустили недоработку, а председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин назвал это решение «скороспелым».

Одним из популяризаторов эсперанто в Казани был писатель Фатих Амирхан, он даже перевел его учебник на татарский. предоставлено пресс-службой НБРТ

Архангельская слобода

На картах начала XIX века нечетная сторона Эсперанто-Назарбаева — это пустыри. А вот территория по обе стороны улицы вдоль Нижнего Кабана — Архангельская слобода.

В ханское время здесь стояло село Кульмаметово — в честь имама Кульмамета. После взятия Казани земли передали воеводе Булгакову, а через три года — архиепископу Казанскому Гурию. В это время здесь официально жил всего один человек. В эти места начали переезжать жители Центральной России, территорию заселили «бобыли», крестьяне, не имеющие земельного надела. К примеру, по «ревизской сказке» 1744 года здесь жило 229 мужчин, в основном работавших в кустарных мастерских: каменщики, кожевники, кирпичники. Местные мастера собирали и чинили колеса, телеги. К слову, от местных кирпичников пошла так называемая Кирпичная слобода на современной Петербургской. В середине XVIII века село стало слободой.

Карта Казани 1884 года. предоставлено пресс-службой НБРТ

Жилой дом Минлесхоза ТАССР (Назарбаева, 15)

Первая волна массового строительства жилья на этой территории прокатилась в 1930-е, следующая — в середине 60-х. К примеру, этот дом возводили для Министерства лесного хозяйства в 1967 году.

Назарбаева, 15. скриншот с сайта Гугл.карты

Сквер по Назарбаева

Удивительно, но у местного сквера нет названия. Зато есть уже два памятника. Это бронзовый «Тайказан», подаренный городу в 2018 году акиматом Восточно-Казахстанской области. Казан весом в две тонны и высотой в полтора метра — копия казана из мечети Ахмеда Ясави в Туркестане (знакомой нам по картине «У дверей мечети» Василия Верещагина).

В 2024 году, во время проведения саммита БРИКС, у «Тайказана» появился сосед, бюст поэта Абая Кунанбаева, первого казахского классика, переводчика, музыканта, просветителя.

Оба памятника придумал скульптор Нурбол Калиев. Среди других его памятников — «Великий поэт Абай с сыновьями» в Семее, памятник «Кунанбаю» в селе Караул Абайского района, Мухтару Ауэзову в Жарминском районе, «Мать» в Алма-Атинской области и многие другие.

Памятник Абаю. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жилой дом завода «Лесхозмаш» (Назарбаева, 21)

«Лесхозмаш» вырос из предприятий в Игумновой слободе (между Адмиралтейской слободой и Старым Аракчино), до революции хозяином здесь был Михаил Орлов (Фонштейн). После возник завод «Пролетарий». А в 1950-е годы его перенесли на улицу Складскую и назвали «Лесхозмашем».

Назарбаева, 21. скриншот с сайта Гугл.карты

Сквер филармонии

Садовод Михаил Квасников, построивший магазин на углу современных Дзержинского и Лобачевского, то есть на Черном озере, выращивал свою продукцию здесь, в оранжерее. Сквер появился в 1955 году, когда на улице Павлюхина построили дворец культуры имени Кирова для работников завода синтетического каучука СК-4.

В августе 2022 года в сквере открыли памятник певцу Рашиду Вагапову. На церемонии, помимо главы Татарстана Рустама Минниханова и заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича (Вагапов родился в Сергачском уезде), был, к примеру, глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Вагапов после татарского педагогического техникума работал в сельских школах. Когда волостной комитет партии отстранил его от работы, поехал учиться в Москву в Татарскую оперную студию, работал в Доме татарской культуры, а в 1941-м стал солистом Татарской государственной филармонии.

Памятник, установленный по инициативе общественного фонда татарской культуры его имени, разрабатывали художник Андрей Ковальчук (в Казани стоит его памятник Мустаю Кариму) и архитектор Герман Бакулин (приложивший руку к таким проектам, как оба театра Камала и Галерея современного искусства). Его установка и облагораживание территории вокруг обошлись бюджету Казани в 6,8 миллиона рублей.