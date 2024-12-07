В Казани нашли следы львов, пропавших из художественной школы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани нашли следы легендарных львов, которые охраняли вход в художественную школу. Здание знаменитого учебного заведения проектировал архитектор Карл Мюфке, который также известен созданием Дома Ушковой. Гипсовые хищники казанской «художки» были своеобразным приветом Санкт-Петербургу, где перед зданием Императорской академии художеств красовались бронзовые львы. К сожалению, скульптуры в нашем городе исчезли с постаментов, и только недавние поиски дали результаты. Подробнее об этом на страницах российского исторического журнала «Родина» рассказывает инициатор акции, казанский журналист и исследователь Светлана Брайловская. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этой увлекательной историей.

История, опубликованная в журнале «Родина», получила продолжение. В Казани нашли следы тех самых львов из знаменитой художественной школы, про которых ходили только легенды. Теперь есть документальное подтверждение того, что цари зверей действительно охраняли вход.

Проектируя школу, архитектор Карл Мюфке сделал эскиз здания и львов, которые должны были встречать учеников в парадном холле, или сенях, как называл их сам зодчий. По его задумке, животные должны были лежать на постаментах. Для архитектуры Казани львы не свойственны, здесь в чести дракон Зилант, который изображен на гербе города. Так что царь зверей в Казанской художественной школе — это скорее своеобразный привет Северной столице.

Дело в том, что выращивать юные таланты в Казани начали благодаря Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга. Да еще какие таланты! Первым учеником, а впоследствии преподавателем стал Николай Фешин. В числе его учеников был Александр Родченко. Здесь Родченко познакомился с Варварой Степановой, которая некоторое время училась в Казанской художественной школе. Имя Давида Бурлюка также связано с этим учебным заведением.

Первым учеником, а впоследствии преподавателем стал Николай Фешин. В числе его учеников был Александр Родченко. предоставлено журналом "Родина"

Единственный, кто написал про львов в своих воспоминаниях, это татарский художник и скульптор Баки Урманче: «За тяжелыми дубовыми дверьми тебя встречали удивительные львы». Впервые Баки Урманче попал в здание школы в 1913 году, он восхищался творением Мюфке и очень хотел здесь учиться. Его мечта осуществилась в 1919—1920 годах.

Наконец, уже в наше время в школу пришел пожилой человек и рассказал о том, что львы действительно стояли у входа и переехали в годы Великой Отечественной войны в Казанский зооботсад, когда в здании школы открылся госпиталь.

Сразу после публикации мне пришло письмо от Аллы Чернявской, которая прислала фотографию девочки со львом и подписью «Снимок сделан в 1965 году возле зоопарка». Я попросила Аллу связаться со мной и рассказать историю этого снимка, но она больше не откликнулась.

«Снимок сделан в 1965 году возле зоопарка». То самое фото Аллы Чернявской. предоставлено журналом "Родина"

Тогда лев мне показался слишком большим для школы. Тем более, по задумке Мюфке, царь зверей должен был лежать, а не стоять, как на присланном мне снимке.

Но вскоре все сошлось… Казанский краевед Ян Гордеев спросил, не этих ли львов я ищу, и прислал мне снимок, который все расставил на свои места. Казанские чекисты не нашли лучшего места для своей фотосессии, как в холле школы. И там действительно был тот самый лев со снимка Аллы Чернявской.

На фотографии с сотрудниками прекрасно видно, что львы непарные и не вписываются в постаменты. Вероятнее всего, они были присланы в Казань из Академии в качестве экспонатов для работы учеников. И первоначально могли свободно располагаться в просторных коридорах школы. Но потом их по какой-то причине перенесли в холл.

Чекисты и львы в Казанской художественной школе. предоставлено журналом "Родина"

Из отчетов школы сложилась интересная картина. Так в «Отчете о деятельности Казанской художественной школы за 1902 гражданский год» сказано, что «к 1-му января 1903 года в музее состоит 366 вещей на сумму 5 504 руб. 25 коп., заключающихся в орнаментах, частях лица и тела, масках, головах, фигурах, гравюрах, этюдах и картинах». В современном выражении — это 8,5 млн рублей. То есть денег на образование студентов не жалели!

К 1914 году число голов, фигур и прочих художественных пособий и экспонатов для музея выросло до 600 предметов. И все это богатство оценивалось уже в 21 805 руб. 30 коп. (35,5 млн руб. в современных деньгах).

В 2025 году Казанская художественная школа (ныне училище имени Фешина, или Фешинка) отметит 130-й юбилей, и история со львами украсит это событие. Не терпится узнать, что же случилось со львами после их переезда в Казанский зооботсад. И я все еще надеюсь на помощь старожилов.

Кстати, пока мы всем миром искали царей зверей из школы, я узнала много нового о казанских хищниках. Мне прислали много старых фотографий. В их числе были снимки медведя из парка Горького и пантеры на шаре из парка «Черное озеро». Эти скульптуры тоже канули в Лету.

Но одну парочку львов со старой казанской улочки все-таки спасли.

Ровесники хищников из художественной школы нашли свой дом в парке Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.

Лев Урванцева в парке Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. предоставлено журналом "Родина", автор: Светлана Брайловская

Очень милые и совсем нестрашные львы в стиле модерн еще до революции охраняли покой дома Урванцева (до сноса старых домов они находились по адресу: Казань, улица Бехтерева, 9). Дело в том, что господина Урванцева звали Лев Никифорович. Львиная морда украшала и его дом.

Несколько десятилетий назад казанский краевед Георгий Фролов успел познакомиться с жителями старого дома на Бехтерева, которые помнили, что львы стояли здесь еще до революции. В 1967 году Нияз Халит запечатлел львов на их прежнем месте. К счастью, скульптуры не уничтожили, а перевезли в парк музея. Хочется надеяться, что найдутся деньги на их реставрацию, так как время немного потрепало этих хищников.

Кроме того, во время поиска львов я нашла еще десять новых снимков интерьеров, которые до сих пор не были опубликованы. А на них — прекрасные барельефы и статуи. И их судьба тоже безумно интересна. А это уже новое расследование. И новые страницы в истории старейшей и знаменитой школы.