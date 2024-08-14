«Проект утопичный, но и не такие горы Казань брала»

В Казани обсудили судьбу подземной галереи на Баумана

Фото: Мария Зверева

Подземная галерея на улице Баумана в Казани насчитывает более чем столетнюю историю — в 19-м веке здесь хранились запасы продовольствия торговых домов. Однако со временем она пришла в запустение, и в 20-м веке больше стала походить на заброшенную свалку. В 90-х годах власти города решили взяться за помещение — галерея должна была стать торговой площадью. Сдать проект планировалось к 1000-летию Казани, однако финансирования не хватило, и идею поставили на стоп. Позже объекту нашли одноразовое применение — здесь выставляли инсталляции в рамках фестиваля медиаискусства НУР. Сейчас общественность и власти города снова взялись за галерею. Какие идеи предлагают разные комьюнити и насколько возможно их реализовать — в материале «Реального времени».

«Здесь можно сделать самый крутой клуб в мире»

Первой об идее создать на месте подземной галереи нечто творческое высказалась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По ее мнению, в Казани много говорят о поддержке и развитии креативных индустрий, однако реальных долгоиграющих проектов нет:

— Мое мнение как внешнего эксперта, что нам не хватает таких пространств, как «Облака» в Уфе. Это мощная история. Мы очень много говорим про креативный бизнес, креативную индустрию, про его поддержку, обучение и прочее. Но креативный бизнес — это монетизация. Монетизация на способах самоидентификации. Вот таких пространств в Казани мало. Мы можем инициировать какие-то разовые проекты, но постоянно действующей площадки нет.

В дальнейшем все обсуждение протекало в контексте создания на этом месте творческого пространства. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Она добавила, что зона должна стать многофункциональной, и не стоит отказываться от старой идеи создания фуд-корта, ведь его тоже можно интегрировать в арт-пространство.

— Была очень интересная история, чтобы сделать здесь полноценный фуд-корт для туристов, которые приезжают в Казань. Можно было бы зайти поесть в присутствии персонажей из казанской истории. Это про проекционную визуализацию. Такая идея была и она как элемент этого пространства может быть реализована. В любом случае, на мой взгляд, таинственность и сакральность этого пространства можно было бы очень интересно использовать, — сказала она.

В дальнейшем все обсуждение протекало в контексте создания на этом месте творческого пространства. Так, представительница «Движения Первых» Камилла Нуруллина рассказала об идее скейт-парка для подростков, которые не вошли в комьюнити экстрим-парка «Урам». «Урам», по ее мнению, больше ориентирован на школу достижений, а не на стрит-культуру. Однако эту идею отвергла часть других спикеров.

Эксперты обсуждений (слева направо): Ирада Аюпова, Альберт Салихов, Данил Губайдуллин, Виктория Свищева, Камилла Нуруллина. Модератор: Тимур Сулейманов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Уйти в сторону андеграунда предложил и казанский диджей Булат Бабблгам. Он обратил внимание на нестандартность галереи и недостаток таких площадок для артистов соответствующего формата.

— У меня есть предложение. По-моему, это очевидно. Здесь можно сделать самый крутой клуб в мире, — считает он. — Да, конечно, есть какие-то ограничения. Но решать проблемы и подстраиваться под требования нужно во время строительства любого объекта, любого проекта. Я думаю, что есть какие-то варианты, как здесь построить крутое арт-пространство, где в одно время будут стоять инсталляции, например фестиваля НУР, в другое время какие-то концерты, а в третье время, в ночное, здесь будет огромная мирового формата тусовка, потому что пространство это позволяет сделать.

Речи о создании креативной площадки прервал главный редактор Enter Данил Губайдуллин. Он уверен, что в Казани достаточно таких мест, и галерею следует отдать под нужды бизнеса, который здесь «сядет».

Туристы против горожан

Одним из вопросов, на который мало кто из присутствующих смог ответить однозначно, стало целевое предназначение подземной улицы. «Кому ее отдать? Туристам или горожанам?» — поднял вопрос модератор обсуждений, помощник раиса республики Тимур Сулейманов. До этого большинство людей не ориентировались на такой критерий.

Тогда гостья встречи, казанский экскурсовод, высказалась о том, что туристам некуда идти в плохую погоду: на Баумана нет закрытых достопримечательностей, и в дождь или зимой приезжие теряют интерес к улице. Кроме того, рассказы о подземной галерее вызывают у отдыхающих большой интерес, и они хотят увидеть ее собственными глазами.

Тогда гостья встречи, казанский экскурсовод, высказалась о том, что туристам некуда идти в плохую погоду. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С ней согласился и Губайдуллин:

— Баумана — это сердце города. Я думаю, надо перестать так опекать Баумана и отдать ее туристам. В любом случае, улица всегда будет туристической, всегда. Для горожан есть Профсоюзная, есть Щапова, есть другие тихие улицы.

Однако этим идеям возразила другая гостья — студентка магистратуры КФУ. По ее словам, галерею ни в коим случае не стоит отдавать туристам, ведь осенью они уедут, а реальные «обитатели» Баумана — студенты — останутся.

— Баумана — это студенческая улица. Гости уедут, а мы останемся. Мы ходим здесь всегда, мы здесь едим, общаемся, встречаемся. Студенческая жизнь проходит здесь. Я писала курсовую в кофейнях Баумана, я здесь виделась с друзьями, делала домашку. Я писала здесь диплом и защитилась, — убеждала она.

Студентка, склоняясь ближе к идее открытия креативного пространства, попросила позаботиться и о досуге студентов — отвести здесь место для их внеучебной деятельности.

Важна идея

Пожалуй, единственная идея, с которой однозначно согласились все присутствующие, — это необходимость придать этому месту национальный колорит. Так, казанский краевед Марк Шишкин обратил внимание на необходимость отдать дань истории при реализации проекта:

— Эта часть Профсоюзной лет еще 100 назад, вплоть до начала 30-х годов, была самым людным, самым прохожим местом, это был толкучий рынок. Это было прохожее место, где от территории Национального музея до улицы Проломной (Баумана) практически не было преград. Люди вот так вот туда-сюда перемещались, создавая здесь людное место. Мы таким образом возрождаем историческую преемственность, потому что сейчас эта часть Профсоюзной, она немножко мертвая.

Пожалуй, единственная идея, с которой однозначно согласились все присутствующие, — это необходимость придать этому месту национальный колорит. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Помощник раиса Татарстана предложил создать в этой галерее аналог океанариума — «Волганариум». В ходе обсуждений идея стала нарастать новыми задумками, и спикеры пришли к мысли создать коллаборацию с другими регионами Поволжья. Однако Аюпова подчеркнула, что для этого пространства проект не подходит.

— Представьте: по центру большой аквариум, в котором мы идем, но это Волга, это флора и фауна, это большая история, — сказал Сулейманов.



Также многие спикеры, ссылаясь на выставку ВДНХ «Россия», предлагали создать в галерее презентацию всех районов Татарстана. Однако законодательно и на практике это труднореализуемо, напомнил глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов:

— У подземной улицы Баумана есть старший брат — Охотный ряд в Москве. <...> Этот проект стоил колоссальных, огромных денег. Поэтому здесь для того, чтобы просто что-то сделать, неважно что, рестораны или музеи, в любом случае нужна инженерная система, системы пожаротушения, системы вентиляции и прочее. С точки зрения бизнеса проект утопичный. Но и не такие горы Казань брала.

В продолжение этих слов журналистское сообщество в лице одного корреспондента задало логичный вопрос об источнике финансирования проекта. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На логичный вопрос об источнике финансирования проекта Сулейманов ответил:

— Сегодня тема не поиск инвестора, сегодня тема обсуждения — идея. Мы сегодня мечтаем, но все начинается с идеи, с фантазии, мечты, с какого-то первого шага. Если бы мы думали о том, а есть ли у кого-то сейчас деньги на это пространство, то мы бы здесь не собрались. Потому что деньги всегда есть, но, как правило, там, где есть хорошая идея, в которую начинают верить.

1 / 24 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева