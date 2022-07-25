«Все абсолютно законно»: подземелье улицы Баумана в Казани оживет спустя 6 лет запустения

Фото: Максим Платонов

В сентябре в Казани пройдет международный фестиваль медиаискусства NUR, одной из десяти площадок которого стала подземная улица Баумана, которая официально не использовалась для мероприятий уже шесть лет. Организаторы уверяют, что территория безопасна.

— Использование этой площадки команда организаторов фестиваля согласовала с администрацией города, — рассказала «Реальному времени» команда организаторов Международного фестиваля медиаискусства NUR. При этом подробности договоренности — как и с кем — раскрывать не стали, лишь заверили, что «все было абсолютно законно».

Что касается состояния подземелья улицы Баумана, команда фестиваля заявила, что понимает, что «площадка может не внушать доверия» из-за того, что долгое время была закрыта и не использовалась.

— Мы уже побывали там и внимательно изучили все детали. Чтобы обеспечить безопасность, к фестивалю мы дополнительно оборудуем площадку, установим ограничители и перекроем часть зон, — заявили организаторы NUR.

Фото: vk.com/nur.festival/Алмаз Мухаметзянов

Подземная часть главной пешеходной улицы Казани — одна из десяти площадок фестиваля в этом году наряду с Казанским цирком, зданием швейной фабрики «Адонис» по ул. Мусы Джалиля, Тайницкой башней Казанского кремля и так далее. Там планируют разместить инсталляцию от соорганизатора фестиваля Formate.

Первый фестиваль медиаискусства NUR прошел в Казани в 2021 году. Площадками мероприятия стали Национальная библиотека Татарстана, Казанское художественное училище им. Фешина, пивной завод имени Александрова и так далее. Фестиваль собрал более ста участников из 15 стран. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина