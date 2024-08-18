День в истории 18 августа: Николай I в Казани, съемки Луны, праздник авиаторов и географов России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 августа 2024 года
Сегодня, 18 августа, во дворе Присутственных мест Казанского кремля пройдет концертная программа «Мы вместе!» Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. В это воскресенье в России празднуют День Воздушного флота. 66 лет назад писатель Владимир Набоков опубликовал роман «Лолита», 179 лет назад было учреждено Русское географическое общество, 797 лет назад скончался легендарный полководец и завоеватель Чингисхан. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Концертная программа «Мы вместе!» Государственного ансамбля песни и танца Татарстана во дворе Присутственных мест Казанского кремля.
- Лекция «Архив чувств: нити дружбы и родства в рукописях» в Нацбиблиотеке Татарстана.
Кто родился: композитор Антонио Сальери и поэт Газинур Мурат
- 1750 — итальянский и австрийский композитор Антонио Сальери (скончался 7 мая 1825 года). В России о нем чаще всего говорят как о коварном отравителе Моцарта — именно так он описан в «маленькой трагедии» Пушкина. Однако все не так однозначно: в 1997 году в Милане был проведен процесс в защиту Сальери, и спустя два столетия он был оправдан «за отсутствием состава преступления».
- 1921 — советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза Лидия Литвяк (скончалась 1 августа 1943 года). Она была одной из самых результативных женщин-пилотов Второй мировой войны. В 21 год погибла при выполнении боевого задания.
- 1945 — советский композитор Владимир Мигуля (скончался 16 февраля 1996 года). Хитами стали его песни «Поговори со мною, мама», «Каскадеры», «Трава у дома» и другие.
- 1959 — советский татарский поэт Газинур Мурат. Был редактором отдела пропаганды в газете «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»), также работал в журналах «Ялкын», «Идел», газетах «Татар иле» («Татарский мир»), «Мәдәни жомга» («Культурная пятница»). Выпустил пять стихотворных сборников, а также три книги для детей.
- 1962 — президент Мексики в 2006—2012 годах Фелипе Кальдерон.
- 1964 — заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина.
- 1966 — российский государственный и военный деятель Евгений Зиничев (скончался 8 сентября 2021 года). В 2016—2018 годах занимал должность заместителя директора ФСБ России. 18 мая 2018-го был назначен главой МЧС России.
- 1966 — автор, ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк. Работал и над другими проектами компании, такими как «Брэйн ринг» и «Любовь с первого взгляда».
- 1971 — российский татарский актер Шамиль Фархутдинов. С 1993-го служит в театре имени Тинчурина. Автор множества детских сказок-пьес, вышедших в 2005 году в книге «Әкият турында әкият» («Сказка о сказке»).
- 1986 — генеральный директор Тепличного комбината «Майский» Руслан Ганиев.
Кто скончался: Чингисхан и Бальзак
- 1227 — основатель Монгольской империи Чингисхан (родился в 1155 году). К концу его жизни Монгольская империя занимала значительную часть Средней Азии и Китая.
- 1850 — французский писатель Оноре де Бальзак (родился 20 мая 1799 года). Он стал одним из основоположников реализма в европейской литературе. Автор таких романов, как «Шагреневая кожа», «Отец Горио», «Гобсек», «Евгения Гранде», «Блеск и нищета куртизанок» и др.
- 1869 — ученый, доктор медицины Федор Иноземцев (родился 24 февраля 1802 года). Стал первым российским хирургом, осуществившим операцию с применением эфирного наркоза.
- 2009 — президент Южной Кореи в 1998—2003 годах Ким Дэ Чжун (родился 6 января 1924 года).
- 2018 — генеральный секретарь ООН в 1997—2006 годах Кофи Аннан (родился 8 апреля 1938 года). В 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Праздники: День Воздушного флота и День географа
- День Воздушного флота России. В этот праздник традиционно проводятся праздничные мероприятия с показательными выступлениями пилотажных групп и вертолетов, а также с парашютными прыжками.
- День географа в России. Идею учредить праздник выдвинуло Русское географическое общество (РГО), а президент России Владимир Путин поддержал предложение. В качестве даты выбрали день создания РГО.
События в истории: открытие «Медного всадника», публикация «Лолиты», фотосъемка Луны
- 1782 — в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник Петру I. Его автор — французский скульптор Этьен Морис Фальконе, которого по приказу Екатерины II пригласил в Санкт-Петербург князь Голицын. Памятник расположен в центре Сенатской площади северной столицы. Пушкин описал памятник в поэме «Медный всадник», такое название и закрепилось за постаментом.
- 1836 — в Казанском Богородицком монастыре побывал российский император Николай I. Монастырь построили на месте обретения одной из самых почитаемых святынь — Казанской чудотворной иконы Божией Матери. Храмовый комплекс за столетия своего существования был одним из крупнейших знаковых монастырей Казанской епархии и России.
- 1845 — повелением императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Целью его создания было изучение «родной земли и людей ее обитающих». С первых лет Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность.
- 1955 — село Новая Письмянка в ТАССР получило статус города с названием Лениногорск. Семью годами ранее здесь было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. Город нефтяников рос быстро: возводили в основном четырехэтажные дома, вскоре появились библиотека, филиал Московского института нефтяной и газовой промышленности, телецентр, два кинотеатра, стадион.
- 1958 — Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита». Писатель планировал опубликовать книгу анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу произведения, однако на карьеру Набокова отрицательно не повлиял. Напротив, «Лолита» принесла автору огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию.
- 1966 — первый американский искусственный спутник Луны «Лунар орбитер-1» осуществил фотосъемку лунной поверхности. Он передал на Землю 229 кадров. Позже эти аппараты использовались для изучения метеорной и радиационной обстановки у Луны, ее гравитационных полей и других исследований.
- 1976 — последняя советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» совершила мягкую посадку на спутнике нашей планеты в юго-восточном районе Моря Кризисов. В результате ее полета было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.
- 2020 — на тот момент президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медаль «100 лет образования ТАССР» мэру российской столицы Сергею Собянину в ходе концерта, приуроченного к Дням культуры Татарстана в Москве.
- 2022 — руководство «Формулы-1» заявило, что больше не будет проводить гонки в России. «Я всегда говорю, что никогда не следует говорить «никогда». Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок», — сказал он.
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