Протесты в Белграде, падение ракеты на дом в Курске, обсуждение повышения ключевой ставки ЦБ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 11 августа.
- Ночью в Курске на жилой дом упала сбитая украинская ракета. Повреждены автомобили, жильцам и автовладельцам будет оказана помощь, обещают власти. В результате атаки украинской ракеты на Курск пострадали 13 человек. Из них двое в тяжелом состоянии. Жильцов девятиэтажки эвакуируют, сообщил мэр Игорь Куцак.
- Банк России может поднять ключевую ставку до 20% и выше, если останутся сомнения в замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, это может произойти, если в ближайшие месяцы инфляция не замедлится, а инфляционные ожидания не снизятся. Также повышение возможно при значительном ухудшении внешних условий, падении экспорта или сокращении возможностей импорта.
- Накануне вечером в центре Белграда начался массовый протест против добычи лития под девизом «Рудника не будет». К определенному времени на городскую площадь пришли свыше тысячи человек. Многие несут свистки, сербские флажки и транспаранты с лозунгами против добычи ископаемого в Сербии. Из-за протеста парализована работа ж/д станции «Белград-Центр», а также перекрыт участок международной трассы.
- Аналитики заметили рост интереса россиян к поездкам на Дальний Восток: спрос на авиабилеты во Владивосток, Южно-Сахалинск и Курильск осенью увеличился в 3, 4 и 11 раз соответственно по сравнению с прошлым годом. Самым популярным направлением остается Сочи, куда полетит каждый шестой путешественник. В топ также попали Петербург и Москва.
- В России наблюдается дефицит строителей, а именно бетонщиков, монтажников и газосварщиков. Несмотря на это, отрасль является одним из лидеров по темпам роста зарплат: они на 35% выше, чем в первой половине 2023 года. В Минстрое отметили, что в строительной сфере трудятся около 12 млн человек, однако вопрос кадров требует особого внимания. В настоящее время наиболее востребованы бетонщики, каменщики, арматурщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, а также электрогазосварщики, плотники, дорожные рабочие и маляры.
- Ночью над Курской областью сбили 14 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У». Еще 16 БПЛА сбили над Воронежской областью, три — над Белгородской и по одному — над Брянской и Орловской.
Олег Исаков
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