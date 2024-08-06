Роман Соловьев, «Авто.ру»: «Прямого снижения стоимости новых машин ожидать не стоит»

Как изменилась стоимость автомобилей и что будет с ценами дальше

Фото: Максим Платонов

За июль цены на автомобили в Татарстане выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя стоимость новой машины в республике составила 3,2 млн рублей, подержанной (возрастом до 15 лет, — прим. ред.) — 1,6 млн рублей. Как рассказал «Реальному времени» руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев, прямого снижения стоимости новых машин ожидать не стоит, но к концу года дистрибьюторы и дилеры в стремлении выполнения плана могут объявить особые условия их покупки. Подробнее — в материале «Реального времени».

В топе подорожавших и подешевевших новых авто — китайцы и Lada Niva Legend

Среди новых автомобилей больше всего подорожал китайский седан Kaiyi E5 — на 6%, до 2,3 млн рублей. На 4% увеличилась стоимость Lada Niva Legend (1,1 млн рублей). Среди других подорожавших автомобилей — все представители китайского автопрома:

Haval F7 — +2%, 3,1 млн рублей;

Chery Tiggo 4 Pro — +1%, 2,4 млн рублей;

Tank 500 — +1%, до 6,9 млн рублей.

Есть и те автомобили, чья средняя стоимость снизилась, здесь тоже одни китайцы — на первом месте Exxed LX, цена на который снижается уже второй месяц подряд. Среди подешевевших оказались и Haval Jolion (-2%, 2,4 млн рублей, Omoda C5 (-2%, 2,9 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-1%, 4,2 млн рублей).

Отдельно стоит сказать о Haval. По данным «Авито Авто», в первом полугодии 2024-го спрос на новые кроссоверы Haval в Татарстане вырос в 2,2 раза, а предложение — в 5,5 раза. Динамика предложения подержанных авто этой марки также значительная — в 2,2 раза, а спрос вырос в 2,5 раза. Самой популярной моделью является Jolion: доля в предложении составляет 41,05%, в спросе — 50,4%.

Цены на подержанные авто выросли значительнее, чем на новые

Среди подержанных машин, чья стоимость изменилась, ситуация развивается наоборот — почти весь топ заняли европейские бренды. Сразу на 28%, до 10,6 млн рублей, повысилась стоимость Mercedes-Benz V-Класс W447. Ценник на Datsun mi-DO вырос на 21%, до 670 тыс. рублей. Дальше идут:

Great Wall Hover H3 I — +19%, 740 тыс. рублей.

Skoda Yeti I — +14%, 950 тыс. рублей.

Volkswagen Tiguan II — +14%, 3,9 млн рублей.

Peugeot 308 I — +13%, 643 тыс. рублей.

Audi A5 8T — +13%, 1,2 млн рублей.

Больше всего цена снизилась на Volkswagen Touareg III — -12%, до 6 млн рублей. На столько же подешевел Lexus LX III — 8,3 млн рублей.

Среди других подешевевших моделей:

Mitsubishi ASX I — -10%, 1,16 млн рублей.

Hyundai i40 I — -10%, 1,24 млн рублей.

Ford EcoSport II — -9,5%, 1,07 млн рублей.

Opel Antara I — -9%, 1,12 млн рублей.

Снижения цен на автомобили стоит ожидать к концу года



— По сравнению с июнем этого года средняя стоимость автомобилей увеличилась незначительно. Для сегмента новых изменение составило лишь 40 тысяч рублей, до 3,16 миллиона рублей, а цена машины с пробегом возросла на 20 тысяч рублей. Это связано с тем, что структура предложения практически не изменилась и уровень спроса и предложения сохраняется на прежнем уровне, — объяснил результаты исследования руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьев.

По его словам, средняя стоимость новых автомобилей может снижаться как из-за акций импортера и дилера, так и изменений в структуре предложения, появления более доступных версий той или иной модели.

— В сегменте подержанных автомобилей стоимость в большей степени зависит от уровня спроса, продолжающееся снижение средней стоимости может сигнализировать об охлаждении интереса потребителей, — подчеркнул эксперт.

Другим фактором удорожания машин станет ежегодная индексация утилизационного сбора с 2024 по 2030 год. В первый год он может быть проиндексирован на 70—85%, каждый последующий — на 10—20%. Но есть и другие причины повышения цен.

— Производителям придется больше вкладывать в программы субсидирования кредитов на фоне повышения ставки рефинансирования, поэтому прямого снижения стоимости новых машин ожидать не стоит, — заявил Роман Соловьев.

Снижения цен на автомобили стоит ожидать к концу года.

— В этом году, ближе к ноябрю-декабрю, могут появиться привлекательные акции и предложения, продиктованные тем, что дистрибьюторы и дилеры будут стремиться к выполнению годового плана продаж, — заключил эксперт.