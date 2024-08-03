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Арест Савельева, окончание гастролей Aerosmith, разработка дрона «Судного дня»

08:35, 03.08.2024
Арест Савельева, окончание гастролей Aerosmith, разработка дрона «Судного дня»
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 3 августа.

  • Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева, вину в организации приготовления убийства он не признает. Заседание по делу произошло в закрытом режиме. Защита сенатора обжалует арест.
  • Группа Aerosmith заявила о прекращении своей гастрольной деятельности. Это связано с тем, что ее 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок.
  • Казанских школьников могут отправить на каникулы во время саммита БРИКС. Учебным заведениям порекомендовали сделать это с 21 по 28 октября. В остальных школах каникулы по плану — с 1 до 6 ноября.
  • Совфед одобрил закон, который ужесточает требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Они обязуются быть готовыми к отопительному сезону. За неготовность будет введена административная ответственность.
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на переправе и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
  • У разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал. Жители города несут цветы, свечи и игрушки. Тем временем число погибших достигло 10, в том числе пять детей.
  • Российские военные разработали FPV-дрон «Судного дня», который контролирует радиационный фон и обеспечивает безопасность работы личного состава в случае ядерных ударов. Его время полета составляет до 20 минут при активном маневрировании. Дальность работы определяется местностью и условием прохождения сигнала — от 500 м (в зонах сплошного заражения) до 2 км (в зонах переменного заражения).
  • За ночь российские военные уничтожили 75 украинских БПЛА. 36 из них перехватили над Ростовской областью, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
Елизавета Пуншева

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