Арест Савельева, окончание гастролей Aerosmith, разработка дрона «Судного дня»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 3 августа.
- Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева, вину в организации приготовления убийства он не признает. Заседание по делу произошло в закрытом режиме. Защита сенатора обжалует арест.
- Группа Aerosmith заявила о прекращении своей гастрольной деятельности. Это связано с тем, что ее 76-летний солист Стивен Тайлер не смог полностью восстановиться после травмы голосовых связок.
- Казанских школьников могут отправить на каникулы во время саммита БРИКС. Учебным заведениям порекомендовали сделать это с 21 по 28 октября. В остальных школах каникулы по плану — с 1 до 6 ноября.
- Совфед одобрил закон, который ужесточает требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Они обязуются быть готовыми к отопительному сезону. За неготовность будет введена административная ответственность.
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Находящихся на переправе и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
- У разрушенного дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал. Жители города несут цветы, свечи и игрушки. Тем временем число погибших достигло 10, в том числе пять детей.
- Российские военные разработали FPV-дрон «Судного дня», который контролирует радиационный фон и обеспечивает безопасность работы личного состава в случае ядерных ударов. Его время полета составляет до 20 минут при активном маневрировании. Дальность работы определяется местностью и условием прохождения сигнала — от 500 м (в зонах сплошного заражения) до 2 км (в зонах переменного заражения).
- За ночь российские военные уничтожили 75 украинских БПЛА. 36 из них перехватили над Ростовской областью, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
Елизавета Пуншева
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