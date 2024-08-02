Книги про микробов и барсов, пособие по логопедии, оркестровый концерт и хоррор

На что распределили два миллиона конкурса «Үз телем»

В жюри «Үз телем» — Лилия Кадырова и Рамзия Галимова.. Фото: Динар Фатыхов

В Доме работников образования прошел финал конкурса проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем». Заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов вошел в состав жюри — выбирать победителей было нелегко. Подробнее — в материале «Реального времени».

От школы до 35 лет

«Үз телем», организованный мэрией Казани в 2021 году, устроен достаточно просто. Участвовать в нем могут казанцы: ученики 5—11 классов школ, молодые люди до 35 лет, проживающие в Казани, студенты ссузов и вузов города. На сайте конкурса с 1 марта до 30 июня принимались заявки (можно подавать и одному, и командой до пяти человек, количество идей не ограничено). Направления — digital, медиа, образование, культура и творчество, событие. Все выигравшие проекты нужно реализовать до 31 декабря. Ранее процесс растягивался еще на полгода, на этот раз организаторы решили ограничить авторов календарным годом. Отметим, что авторские права на представленные к участию проекты остаются за заявителями. Общий грантовый фонд — 2 млн рублей.

В этом году организаторы получили почти 80 заявок, из которых отобрали 17. Больше всего, говорят, было идей по комиксам и книгам.

В прошлом году одним из таких комиксов был сборник «Татар хатын-кызлары», который корреспондент «Реального времени» делал с супругой, а также графическая новелла «Нәҗип» Гузель Гариповой и Булата Минкина. Кроме того, в 2023-м победили проекты альбома этно-фолк группы «Закария», система по запоминанию татарских слов, квест-променад «Сихри Казаным!», проект «САФ әдәбият», открытки «Казан урамнары» и детская книга «Акча иленә сәяхәт».

Булат Гатауллин предложил поставить татарский хоррор. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кто же победил?

К примеру, Зулейха Камалова (она просила грант в сумме 180 тысяч), которая презентовала книгу о семействе барсов: отец Рауф, мать Руфия, дети Марат и Лейла, а также приехавший к ним в гости японец Нэко.

— У меня есть дочь. Она ходит в детский сад, где не все говорят на татарском языке. И она вдохновилась, и решила сама обучать детей. Но мне кажется, это должны делать не только дети, — указала Камалова. Проект она делает вместе со студией «Пропеллерс», также планирует аудиоверсия. Пока что план — выпустить две серии в 24 страницы.

Исполнительный директор ТНВ Лилия Кадырова, посоветовала расширить линейку, выпустив игрушки и наклейки:

— Дети живут в условиях жесткой конкуренции, — резюмировала она.

Зулейха Камалова придумала историю про семью барсиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Микробиолог и мать двоих детей Гульнур Фахруллина, разумеется, предложила выпустить книгу «Сәлам, микроб!» (350 тысяч), с героями по имени Фаннур и Фанзиля. Хотя у жюри были сомнения в конкурентности темы, уверенность конкурсанта победила.

Главным фаворитом у жюри, в состав которого, помимо Кадыровой, вошли википедист Тимерхан Шайхутдинов, главный редактор журнала «Идель» Рамзия Галимова, телеведущая Айзил Батырханова и главный специалист управления образования исполкома Казани Райхана Багавиева, стала логопед Динара Файрушина, которая указала, что свою работу ее коллегам зачастую приходится делать на русском языке, потому что на татарском языке пособий — всего две штуки. Да и те написаны неинтересно. Поэтому она предложила грант на книгу «Учимся произносить правильно звуки вместе с Шавали» (400 тысяч), начав с «лы-ле-ры-ре», включив в учебник и видеоуроки. Уроки свои она уже проводит масштабно — на «САФ радио».

Динара Файрушина решила написать книгу для логопедов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конечно, просили средства и события. Актер и режиссер Кариевского театра Булат Гатауллин в качестве дипломной работы ставивший сказку «Гульчечек» теперь мечтает поставить спектакль с названием «Сказка о шайтане и его дочери» (500 тысяч). Упреждая вопросы, он указал, что название рабочее.

Особенность этого хоррора в том, что музыку для него будут писать с детьми под руководством Ильзии Фатхуллиной, которая учила Гатауллина музыке.

— Татарская культура — это не только Сабантуи, — сказал Гатауллин. — Мне интересны ее дремучие леса, водяные, шайтаны.

Режиссер отметил, что хочет поставить спектакль в родном театре, но рассматривает возможность сделать его и в MON.

Татарский подкаст «Кайнатма» представила Алсу Мансурова (350 тысяч), его сняли уже в количестве 22 серий (бесплатно), а сейчас планируется снять как минимум 17 и, возможно, поработать с телеканалами.

Гульнур Фахруллина показала проект о микробах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музыкант Айдар Ниязов пришел с идеей национального музыкального фестиваля имени Султана Габяши для оркестра национальной музыки, который он создавал, но некоторое время назад был вынужден приостановить деятельность. Опера, Салих Сайдашев, современные композиторы, народная музыка — темы его концертов (Ниязов просил 600 тысяч, сумму понизили на 100 тысяч).

Нельзя не отметить, что доверие вызывали проекты от людей, которые уже занимаются своем делом, могут точно сказать, что в итоге получится,

Больше всего денег просили, конечно, на книги

Энже Садыкова вдохновилась детскими книгами о Конни и предложила сделать такую же татарскую. Идея такого издания возникла после обзора детской литературы: обилие детской поэзии, отсутствие простых житейских историй и несовременные иллюстрации. Садыкова, которая ранее занималась выпуском открыток, делает это, в частности, для своей дочери.

Руководитель студии кураистов Лейсан Гареева просила средства на обучающие сборники игры на татарском курае «От старинных татарских народных мелодий до музыки композиторов Татарстана».

— У нас ни в колледже, ни в консерватории нет нотного материала, — указала Гареева.

Фаил Баязитов представил себя организатором юмористических батлов, заведующим подросткового клуба, кинематографистом. Он обратил внимание, что многие заявители подаются на издание книги. И он также решил представить книгу терапевтических сказок с аудиоозвучением: семь историй с типичными ситуациями (например, боязнь темноты, страх разлуки), а также с разъяснениями для родителей. Сочинить их должен режиссер Булат Минкин (который уже снимал что-то подобное для кино), а консультирует психолог Ания Хадиева.

Фаиль Баязитов представил терапевтические сказки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иллюстратор Гузель Гарипова представила проект книги о Тукае, основанной на его воспоминаниях, письмах, записях. Цель — показать поэта как обычного человека в контексте эпохи. В качестве референса она привела книги Кати Гущиной о Льве Толстом и Максиме Горьком. Консультируют ее историки Азат Ахунов и Ильдар Шафиков.

Светлана Мухамадеева предложила виртуальную экскурсию «По следам Амирхана Еники» на основе архива его дочери Флеры и фото-видеосъемки из его родных краев. Проект дополнят материалами уроков для педагогов.

Чулпан Файзрахманова собрала коробку с играми, к примеру, скретч-постер с важными делами на год. Проект представляла ее мама Эндже.

Наконец, самая юная участница, 16-летняя Адиля Насыбуллина, представила конкурс сказок и рассказов, которые планируется издать в виде книги. А Рахимзян Файрушин предложил проект татарских дебатов Айлии Хазиевой.

Наибольшие интерес вызывал проект Айнура Замалтдинова. Преподаватель, журналист и программист рассказал об идее метавселенной — копии Казани, в которой можно общаться, знакомиться, учиться и играть. В ней организаторы планируют проводить квесты, за которые платить виртуальные деньги. В плане — сделать виртуальный институт. Деньги он с товарищем просит на компьютер, чтобы соорудить для начала приложения знакомств. Организаторы решили, что такого самородка лучше свести с Минцифры.

