«Там сети — труха»: «Татэнерго» запросило еще 700 млн рублей на ремонт нижнекамских сетей

Однако руководство Госкомитета РТ по тарифам посчитало, что энергетики могут изыскать ресурсы из внутренних источников своей инвестиционной программы

Фото: Мария Зверева

«Наша задача подготовить Нижнекамск не в плане полной готовности [к отопительному сезону], а в плане недопущения крупных порывов в сетях», — обозначил сверхзадачу оперативной подготовки города к зиме замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов. На заседании штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ обнаружилось, что прежний владелец сетей АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВНиЭХ) перед сделкой с «Татэнерго» оставил ему «в наследство» недоремонт на 700 млн рублей, но Госкомитет Татарстана по тарифам дал понять, что энергетикам не стоит рассчитывать на повышение цен за услуги. Ни с чем ушел и глава РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов, попросивший вернуть «старую» схему платы за горячую воду, на которую постоянно жаловались татарстанцы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Против «заговора поставщиков»

— С деньгами-то каждый справится, а вот… — заметил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, поняв, что сегодняшнее заседание штаба по контролю за выполнением инвестиционных программ может превратиться в «место заговора» поставщиков коммунальных ресурсов, если вовремя не умерить их финансовые аппетиты.

И хотя руководители АО «Татэнерго», АО РПО «Таткоммунэнерго» не раз осторожно намекали ему на необходимость повышения тарифов, но регулятор однозначно дал понять — «хотелки» под видом «борьбы с разрухой» просто так не пройдут. Интересно, что в союзники против «заговора поставщиков» в раскрутке тарифов Госкомитет собирается перетянуть местные власти, которые до сих пор поддерживали коммунальщиков.

— С деньгами-то каждый справится, а вот… — заметил в ходе заседания глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первый замглавы ГК по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что местным властям придется разделить ответственность за новые инвестиционные цели в предстоящую тарифную кампанию.

— Согласование инвестиционных программ с органами местного самоуправления вызывает вопросы. Кто-то живет по пятилетним программам, кто-то — на год. Хотелось бы, чтобы инвестиционные программы были проверены, рассмотрены в местных органах власти [перед внесением заявок в ГК по тарифам], — обратилась она к представителям органов местного самоуправления, подключившимся по видео-конференц-связи.

По ее мнению, объективная экспертиза «с мест» необходима для выбора наиболее насущных и первоочередных проектов и полагаться лишь на позицию заявителей-поставщиков опрометчиво.

Первый замглавы ГК по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что местным властям придется разделить ответственность за новые инвестиционные цели в предстоящую тарифную компанию. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Ресурсоснабжающие организации часто предлагают включать в программы мероприятия «с технической точки зрения», хотя в этом нет острой необходимости. Для нас важно, чтобы было подтверждение со стороны исполкома. Важно понимать, как это скажется на качестве услуг гражданам... Пока местные власти подходят формально, то есть согласовывают без учета реальных потребностей, — посетовала она.

Подобная просьба звучала месяц назад, но живого отклика не последовало.

Деньги есть, а исполнение хромает

Между тем выполнение «инвестпрограмм» за счет тарифных источников в коммунальном хозяйстве республики идет неровно. В этом году энергетики защитили программы по модернизации систем теплоснабжения на 8,6 млрд рублей. Причем «Татэнерго» защитило на 4,14 млрд рублей, а «Казэнерго» до сих пор не внесло корректировки на этот год. Коммунальщики, среди которых казанское МУП «Водоканал», защитились на 3,3 млрд рублей.

К 1 июля уровень исполнения в теплоснабжении варьируется от 8 до 30% в зависимости от вида работ, а в водоснабжении — от 11 до 25%, сообщила Лариса Хабибуллина.

Оказалось, что перекладка тепловых сетей в республике идет медленно — при плане в 53 км обновлено лишь 8,29 км. То есть 11% от годового задания, хотя именно на нехватку денег для сетей жалуются энергетики. Хуже обстоят дела лишь с ремонтными работами на источниках выработки тепловой энергии: тут вышли на уровень 11%. Таким образом, общая инвестиционная программа стоимостью 8,6 млрд рублей освоена на 24%, то есть израсходовано 2,13 млрд рублей. Из них за счет тарифных источников (то есть платежей населения) — на 1,2 млрд рублей, хотя за год потребителям придется перечислить поставщикам тепла на ремонтные работы 4,4 млрд рублей.

В этом году энергетики защитили программы по модернизации систем теплоснабжения на 8,6 млрд рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самый высокий показатель исполнения программы — в Казани: 46%, чуть ниже — в Нижнекамске: 35%, хуже в Набережных Челнах — 28%. При этом самая большая программа традиционно в Казани. Здесь предстоит переложить 1 829 кубометров сетей, но исполнено на 36%. В целом «Татэнерго» отчиталось об освоении 1,65 млрд рублей, или 40%.

— При подготовке к саммиту БРИКС переложено два участка тепловых сетей по улицам Ташаяк и Островского, завершены работы на улицах Ахтямова и Чапаева, — сообщил замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов.

Нужно сигнализировать

К июлю уровень выполнения работ в системе водоснабжения составляет всего 25%, а подрядчики освоили всего 16% от выделенной суммы. К слову, «водоканальная» программа скроена богато. В нее заложили 2,4 млрд рублей доходов от техприсоединения к сетям, которые перечисляют застройщики при сдаче нового жилья, а также платежи населения почти на 0,5 млрд рублей, амортизация — около 300 млн рублей, и даже притянули бюджетное финансирование на 340 млн рублей.

— Оперативный контроль за ходом инвестиционных программ налажен слабо. Большие средства направляются на ремонт, и надо смотреть, — сокрушался член общественного совета Тимур Халиков. — Руководителям исполкомов прописывали следить за ходом, ничего не сделано, значит, нужно просигнализировать нашим органам власти. Тут однозначно нужно ставить с точки зрения подходов исполкома.

Нижнекамский коллапс обойдется в 700 млн

Однако по-настоящему горячий разговор шел вокруг теплоснабжения Нижнекамска. Замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов сообщил, что компании предстоит принять 665 км внутриквартальных сетей и 95 ЦТП от бывшего собственника АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВНиЭХ). Но перед сделкой с «Татэнерго» тот оставил ему «в наследство» недоремонт на 700 млн рублей. По оценке спикера, коэффициент надежности сетей составляет 0,03%, то есть они находятся в состоянии предельного износа.

Замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов сообщил, что компании предстоит принять 665 км внутриквартальных сетей и 95 ЦТП от бывшего собственника АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВНиЭХ). Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Откуда взят коэффициент надежности? — уточнил Александр Груничев.

— Это из схемы теплоснабжения. 0,9% — это высоконадежные, ниже 0,5% — ненадежные, а здесь — 0,03%. Не доверять этим схемам не могу, но перепроверить можно, — ответил ему Рим Галиахметов.

— Сети — труха, — поддержал его руководитель исполкома Нижнекамска Роман Булатов.

И привел жуткие факты прошлогодней зимы. По его словам, из-за ветхих сетей температура воздуха в 100 жилых домах опускалась ниже 15 градусов тепла.

— Не могли отрегулировать давление — при его повышении возникали новые порывы в сетях теплоснабжения, — объяснил чиновник.

По его оценке, срочной замены требуют 20% сетей, которые соединяются с ЦТП. Также ненадежной остается система подачи горячей водой.

— Сети — труха, — поддержал руководитель исполкома Нижнекамска Роман Булатов (справа). Мария Зверева / realnoevremya.ru

И хотя сделка с ВНиЭХ еще не оформлена, «Татэнерго» наняло подрядчиков для экстренной замены сетей.

— Наша задача подготовить Нижнекамск не в плане полной готовности [к отопительному сезону], а в плане недопущения крупных порывов в сетях, — пояснил замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов.

Местные власти согласны с тем, что нужны дополнительные вливания в ремонт нижнекамских сетей.

Прокуратура Нижнекамска возбудила уголовное дело

Тут член общественного совета Тимур Халиков поинтересовался: а куда смотрели раньше?

— Понятно же, что инвестпрограмма была, тарифы были, какая-то оценка должна быть? — спросил он.

— В последние 5 лет замена сетей не присутствовала, — парировал глава исполкома города.

Начальник отдела экономики прокуратуры РТ Тимур Гильманов заявил, что возбуждено уголовное дело по фату мошенничества в ВНиЭХ, но вероятность возврата денег мала:

— В настоящее время просроченная задолженность 600 млн при выручке 1 млрд, много органов занимаются проверками по сей день.

Ни с чем ушел и глава РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов, попросивший вернуть «старую» схему платы за горячую воду, на которую постоянно жаловались татарстанцы.

По окончании заседания штаба Лариса Хабибуллина пояснила журналистам, что рассчитывать на увеличение инвестиционной программы «Татэнерго» не стоит, так как передаваемые ей нижнекамские сети являются внутриквартальными, а компания сможет провести их ремонт за счет перекройки на них ресурсов с магистральных сетей.

Ни с чем ушел и глава РПО «Таткоммунэнерго» Асфан Галявов, попросивший вернуть «старую» схему платы за горячую воду, на которую постоянно жаловались татарстанцы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— ВНиЭХ обеспечивало «транспортировку» ресурсов «Татэнерго», поэтому энергокомпания должна справиться сама, — заключила она.