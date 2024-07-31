Пока лето не закончилось: куда сходить в Казани в августе

Подборка интересных событий в столице Татарстана на август 2024 года

Фото: Реальное время

Впереди еще целый месяц лета, но как провести его активно и какие мероприятия посетить? «Реальное время» изучило «Яндекс Афишу» и собрало подборку самых ярких мероприятий августа, которые стоит посетить в Казани: стендапы, театральные постановки, спортивные события и многое другое.

Постановки

«Анна Каренина»

15, 16 августа. Особняк Демидова. 18+.

«Анна Каренина» — это первый в мире иммерсивный спектакль по роману Льва Толстого о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского на фоне счастливой семейной жизни дворян Левиных.



«Кияү урлау / Безумный никах, или Похищение жениха»

15, 28 августа. Театр драмы и комедии им. Тинчурина. 12+.

Когда-то два друга — Азват и Садри — решили породниться. Дали друг другу клятву: «Если у одного родится дочь, а у другого сын — поженим!» Но у обоих рождаются сыновья. Таким образом, уговор теряет свой смысл. Азват перед смертью вспомнил давнюю клятву и заявил о переходе этого обычая внукам. При невыполнении его последнего пожелания роду грозит несчастье. В итоге ради деда решают устроить фиктивный никах и похитить жениха. Спектакль пройдет на татарском языке.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

«Двое в лифте, не считая текилы»

26 августа. Сайдаш. 16+

8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но оба застревают в лифте. Стильный, респектабельный, богатый строитель-бизнесмен и неформал, живущий по своим понятиям, — что может быть общего между этими людьми?

«Отель Vegas»

17, 23, 30 августа. Театр на Булаке. 18+.

Комедия Динары Сайфутдиновой перенесет зрителей в трехзвездочный отель с громким названием Vegas. Сотрудников здесь едва больше, чем самих посетителей, а именно — шесть прелестных девушек разного возраста. Размеренная жизнь в отеле течет своим чередом, но в один момент все перевернется с ног на голову.

«Примадонны»

4, 11, 29 августа. Театр на Булаке. 16+.

Главные герои Лео и Джек с металлическим треском провалили свой последний спектакль на сцене, после чего оказались на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша уже практически отчаялась найти своих племянниц для того, чтобы оставить им баснословное наследство. Парни решают разыграть спектакль в реальной жизни и ввязываются в авантюру с секретами, переодеваниями и наследством.

Спортивные мероприятия

Матчи «Рубина»

«Ак Барс Арена». 0+.

3 августа казанцы сыграют с «Химками» из Московской области в рамках РПЛ, 14 августа — с питерским «Зенитом» в Кубке России.

Растяжка для всех

12 августа. ДК железнодорожников. 12+.

В ДК железнодорожников пройдет мастер-класс по растяжке, который будет интересен всем любителям фитнеса и йоги.

Выставки

«Не верь глазам своим. Иллюзия в искусстве»

2, 3, 4, 9 августа. Центр «Эрмитаж-Казань». 0+.

Гости увидят сокровища из собрания Государственного Эрмитажа в Казани. Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства и графика — все это будет служить иллюстрацией к рассказу о появлении одного из самых интересных и загадочных явлений в искусстве, а именно предметов-обманок. Посетителей ждет игра в разгадывание иллюзий в искусстве, созданных мастерами XVI—XX веков, а также увлекательные истории этих произведений.

Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика

Весь август. Галерея Славы Зайцева. 6+.

Выставка-мастерская с атмосферой теплого домашнего уюта и духом творчества. Она сочетает в себе выставочный зал и действующую мастерскую изобретательного художника.

«Сальвадор Дали. Король сюрреализма / Ван Гог. Письма к Тео»

До 10 августа. Artplay Media. 6+.

Посетители выставки получат возможность окунуться в искусство и жизнь величайших художников эпохи — Сальвадора Дали и Ван Гога. В зале представлено сразу два проекта, охватывающих разные эпохи и направления искусства. Выставки идут в зацикленном режиме одна за другой.

Выставка Музея истории государственности Татарстана

Весь август. Музей истории государственности Татарстана. 16+.

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан посвящен истории, происхождению, религии и традициям татарского народа. В экспозиции представлены реконструкция трона казанских ханов, чешская монета X века, одно из многочисленных свидетельств тысячелетней истории Казани, образцы письменности татар XVI века, выполненные арабской графикой, и другие уникальные экспонаты.

«Авангард. На телеге в XXI век»

Весь август. Казанский кремль. 6+.

На выставке в кремле можно увидеть более двух сотен произведений ярких представителей раннего советского искусства из собраний музеев Кировской области — Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея, Слободского краеведческого музея, Советского краеведческого музея, а также Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Третьяковской галереи и частных собраний.

Концерты

«Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»



1, 8, 15, 22 августа, территория Казанского кремля, 0+

Импровизированная музыка под открытым небом возле Казанского кремля. С 2007 года до сегодняшнего дня летний сезон джаза объединяет любителей хорошей музыки: представителей деловой, научной, культурной, бизнес-элиты Татарстана, а также гостей Казани.

Jony

15 августа. Leto. 18+.

Успех музыканту принесла композиция «Аллея». Его клипы набирают миллионы просмотров, а треки занимают верхние строчки топ-чартов.



«Солисты оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах»

17 августа. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+.

В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора Людовико Эйнауди.

Рок-концерт

12 августа. Театр на Булаке. 0+.

Концерт-шоу оркестра на Булаке всегда проводится в формате живого интерактива, в котором каждый слушатель превращается непосредственно в участника мероприятия. Оркестр исполнит ставшие культовыми песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звезд российской сцены: групп «Сплин», «Кино», Земфиры и многих других.

«Цу е фа»

13 августа. Korston. 6+.

Зрители проведут день с Женей Лизогубом, Миланой Некрасовой, Давидом Туровым и Лерой Симкой, зажгут под «Девочку Уэнсдей» и оторвутся под «Эщ Эщ».



Айгөл Бариева

26 августа. Театр им. Камала. 18+.

Айгуль Бариева — известная исполнительница народных татарских песен, заслуженная и народная артистка Татарстана. Для зрителей Айгуль исполнит родные народные мотивы.

XIV Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»

30 августа. Площадь перед Дворцом земледельцев, 6+

В День Казани и Татарстана традиционно выступит Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под руководством народного артиста России, дирижера Александра Сладковского. Солисты — Мария Баракова (меццо-сопрано), Дмитрий Чеблыков (баритон). В программе — произведения Моцарта, Римского-Корсакова и других.



Стендап

Камиль Зулфугаров

3 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.

Сольный концерт Камиля Зулфугарова, одного из ярких представителей Ростовской комедии. Звезда проекта Stand Up на ТНТ Зулфугаров привезет свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не звучали нигде.

Стас Старовойтов

25 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.

В Казань приезжает со своей стендап-программой известный комик, участник StandUp на ТНТ, главная звезда фильма «Батя» и сериала «Стас».

«Я не вывожу»

18 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.

«Я не вывожу» — групповой сеанс, в котором комики и психолог обсуждают популярные запросы людей на терапии. Одна тема, разные проблемы, но одно решение — ирония и смех.

Пикантный Stand-up

7, 14 августа. «Толстый кот». 18+.

Стендап-комики собираются рассказать аудитории свои лучшие шутки на пикантные, неоднозначные и даже неприличные темы, на которые обычно принято говорить только в компании близких друзей.

Открытый микрофон

1, 5, 8, 12, 15 августа. «Толстый кот». 18+.

На «открытом микрофоне» опытные и начинающие комики смогут проверить свои шутки, а зрители — посмотреть на то, как создается комедия. Выступить может любой желающий по предварительной записи.

Аутдор/на открытом воздухе

«Казанская миниатюра: знакомство с Кремлевской улицей»

Весь август. Национальный музей Республики Татарстан. 0+.

Это познавательная пешеходная экскурсия по старейшей улице Казани, от кремля до университета.

«Ночной трамвай»

С 15 августа. Трамвайная остановка «Станция метро проспект Победы». 18+

Спектакль-путешествие по ночной старой и новой Казани в трамвае №5а — постановка Зои Рутер на основе пьесы Евгении Карпаниной «Трамвай». Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, а декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители проезжают по ходу движения.

Детские события

«На счастье!»

Весь август. Цирк. 0+.

Цирковое представление развернется прямо посреди огромной чаши с фонтанами. Вода везде — сверху, снизу, вокруг.



«Удивительный чердак»

25 августа. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+.

Что если предметы, на которые никто не смотрит, оживают? Возможно, они ведут свою обыкновенную жизнь? Что если они могут даже чувствовать и переживать? Театр предлагает заглянуть на чердак и своими глазами увидеть жизнь когда-то очень важных вещей.

«Гарри Поттер и меч Гриффиндора»

До 19 августа. «Чё за квест?» в Профессорском. 12+.

Квест «Гарри Поттер и меч Гриффиндора» — это находка для всех поклонников саги о мальчике, который выжил. Участникам предстоит пройти ряд командных испытаний, чтобы завладеть знаменитым мечом.

«Аладдин»

31 августа. «Экият». 0+.

«Аладдин» — спектакль по мотивам арабской сказки из сборника «Тысяча и одна ночь».