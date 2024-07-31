Пока лето не закончилось: куда сходить в Казани в августе
Подборка интересных событий в столице Татарстана на август 2024 года
Впереди еще целый месяц лета, но как провести его активно и какие мероприятия посетить? «Реальное время» изучило «Яндекс Афишу» и собрало подборку самых ярких мероприятий августа, которые стоит посетить в Казани: стендапы, театральные постановки, спортивные события и многое другое.
Постановки
«Анна Каренина»
15, 16 августа. Особняк Демидова. 18+.
«Анна Каренина» — это первый в мире иммерсивный спектакль по роману Льва Толстого о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Алексея Вронского на фоне счастливой семейной жизни дворян Левиных.
«Кияү урлау / Безумный никах, или Похищение жениха»
15, 28 августа. Театр драмы и комедии им. Тинчурина. 12+.
Когда-то два друга — Азват и Садри — решили породниться. Дали друг другу клятву: «Если у одного родится дочь, а у другого сын — поженим!» Но у обоих рождаются сыновья. Таким образом, уговор теряет свой смысл. Азват перед смертью вспомнил давнюю клятву и заявил о переходе этого обычая внукам. При невыполнении его последнего пожелания роду грозит несчастье. В итоге ради деда решают устроить фиктивный никах и похитить жениха. Спектакль пройдет на татарском языке.
«Двое в лифте, не считая текилы»
26 августа. Сайдаш. 16+
8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но оба застревают в лифте. Стильный, респектабельный, богатый строитель-бизнесмен и неформал, живущий по своим понятиям, — что может быть общего между этими людьми?
«Отель Vegas»
17, 23, 30 августа. Театр на Булаке. 18+.
Комедия Динары Сайфутдиновой перенесет зрителей в трехзвездочный отель с громким названием Vegas. Сотрудников здесь едва больше, чем самих посетителей, а именно — шесть прелестных девушек разного возраста. Размеренная жизнь в отеле течет своим чередом, но в один момент все перевернется с ног на голову.
«Примадонны»
4, 11, 29 августа. Театр на Булаке. 16+.
Главные герои Лео и Джек с металлическим треском провалили свой последний спектакль на сцене, после чего оказались на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша уже практически отчаялась найти своих племянниц для того, чтобы оставить им баснословное наследство. Парни решают разыграть спектакль в реальной жизни и ввязываются в авантюру с секретами, переодеваниями и наследством.
Спортивные мероприятия
Матчи «Рубина»
«Ак Барс Арена». 0+.
3 августа казанцы сыграют с «Химками» из Московской области в рамках РПЛ, 14 августа — с питерским «Зенитом» в Кубке России.
Растяжка для всех
12 августа. ДК железнодорожников. 12+.
В ДК железнодорожников пройдет мастер-класс по растяжке, который будет интересен всем любителям фитнеса и йоги.
Выставки
«Не верь глазам своим. Иллюзия в искусстве»
2, 3, 4, 9 августа. Центр «Эрмитаж-Казань». 0+.
Гости увидят сокровища из собрания Государственного Эрмитажа в Казани. Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства и графика — все это будет служить иллюстрацией к рассказу о появлении одного из самых интересных и загадочных явлений в искусстве, а именно предметов-обманок. Посетителей ждет игра в разгадывание иллюзий в искусстве, созданных мастерами XVI—XX веков, а также увлекательные истории этих произведений.
Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика
Весь август. Галерея Славы Зайцева. 6+.
Выставка-мастерская с атмосферой теплого домашнего уюта и духом творчества. Она сочетает в себе выставочный зал и действующую мастерскую изобретательного художника.
«Сальвадор Дали. Король сюрреализма / Ван Гог. Письма к Тео»
До 10 августа. Artplay Media. 6+.
Посетители выставки получат возможность окунуться в искусство и жизнь величайших художников эпохи — Сальвадора Дали и Ван Гога. В зале представлено сразу два проекта, охватывающих разные эпохи и направления искусства. Выставки идут в зацикленном режиме одна за другой.
Выставка Музея истории государственности Татарстана
Весь август. Музей истории государственности Татарстана. 16+.
Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан посвящен истории, происхождению, религии и традициям татарского народа. В экспозиции представлены реконструкция трона казанских ханов, чешская монета X века, одно из многочисленных свидетельств тысячелетней истории Казани, образцы письменности татар XVI века, выполненные арабской графикой, и другие уникальные экспонаты.
«Авангард. На телеге в XXI век»
Весь август. Казанский кремль. 6+.
На выставке в кремле можно увидеть более двух сотен произведений ярких представителей раннего советского искусства из собраний музеев Кировской области — Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея, Слободского краеведческого музея, Советского краеведческого музея, а также Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Третьяковской галереи и частных собраний.
Концерты
«Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»
1, 8, 15, 22 августа, территория Казанского кремля, 0+
Импровизированная музыка под открытым небом возле Казанского кремля. С 2007 года до сегодняшнего дня летний сезон джаза объединяет любителей хорошей музыки: представителей деловой, научной, культурной, бизнес-элиты Татарстана, а также гостей Казани.
Jony
15 августа. Leto. 18+.
Успех музыканту принесла композиция «Аллея». Его клипы набирают миллионы просмотров, а треки занимают верхние строчки топ-чартов.
«Солисты оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах»
17 августа. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+.
В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора Людовико Эйнауди.
Рок-концерт
12 августа. Театр на Булаке. 0+.
Концерт-шоу оркестра на Булаке всегда проводится в формате живого интерактива, в котором каждый слушатель превращается непосредственно в участника мероприятия. Оркестр исполнит ставшие культовыми песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звезд российской сцены: групп «Сплин», «Кино», Земфиры и многих других.
«Цу е фа»
13 августа. Korston. 6+.
Зрители проведут день с Женей Лизогубом, Миланой Некрасовой, Давидом Туровым и Лерой Симкой, зажгут под «Девочку Уэнсдей» и оторвутся под «Эщ Эщ».
Айгөл Бариева
26 августа. Театр им. Камала. 18+.
Айгуль Бариева — известная исполнительница народных татарских песен, заслуженная и народная артистка Татарстана. Для зрителей Айгуль исполнит родные народные мотивы.
XIV Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»
30 августа. Площадь перед Дворцом земледельцев, 6+
В День Казани и Татарстана традиционно выступит Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под руководством народного артиста России, дирижера Александра Сладковского. Солисты — Мария Баракова (меццо-сопрано), Дмитрий Чеблыков (баритон). В программе — произведения Моцарта, Римского-Корсакова и других.
Стендап
Камиль Зулфугаров
3 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.
Сольный концерт Камиля Зулфугарова, одного из ярких представителей Ростовской комедии. Звезда проекта Stand Up на ТНТ Зулфугаров привезет свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не звучали нигде.
Стас Старовойтов
25 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.
В Казань приезжает со своей стендап-программой известный комик, участник StandUp на ТНТ, главная звезда фильма «Батя» и сериала «Стас».
«Я не вывожу»
18 августа. Stand Up Club Kazan. 18+.
«Я не вывожу» — групповой сеанс, в котором комики и психолог обсуждают популярные запросы людей на терапии. Одна тема, разные проблемы, но одно решение — ирония и смех.
Пикантный Stand-up
7, 14 августа. «Толстый кот». 18+.
Стендап-комики собираются рассказать аудитории свои лучшие шутки на пикантные, неоднозначные и даже неприличные темы, на которые обычно принято говорить только в компании близких друзей.
Открытый микрофон
1, 5, 8, 12, 15 августа. «Толстый кот». 18+.
На «открытом микрофоне» опытные и начинающие комики смогут проверить свои шутки, а зрители — посмотреть на то, как создается комедия. Выступить может любой желающий по предварительной записи.
Аутдор/на открытом воздухе
«Казанская миниатюра: знакомство с Кремлевской улицей»
Весь август. Национальный музей Республики Татарстан. 0+.
Это познавательная пешеходная экскурсия по старейшей улице Казани, от кремля до университета.
«Ночной трамвай»
С 15 августа. Трамвайная остановка «Станция метро проспект Победы». 18+
Спектакль-путешествие по ночной старой и новой Казани в трамвае №5а — постановка Зои Рутер на основе пьесы Евгении Карпаниной «Трамвай». Действие спектакля проходит внутри реального трамвая, а декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители проезжают по ходу движения.
Детские события
«На счастье!»
Весь август. Цирк. 0+.
Цирковое представление развернется прямо посреди огромной чаши с фонтанами. Вода везде — сверху, снизу, вокруг.
«Удивительный чердак»
25 августа. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая. 6+.
Что если предметы, на которые никто не смотрит, оживают? Возможно, они ведут свою обыкновенную жизнь? Что если они могут даже чувствовать и переживать? Театр предлагает заглянуть на чердак и своими глазами увидеть жизнь когда-то очень важных вещей.
«Гарри Поттер и меч Гриффиндора»
До 19 августа. «Чё за квест?» в Профессорском. 12+.
Квест «Гарри Поттер и меч Гриффиндора» — это находка для всех поклонников саги о мальчике, который выжил. Участникам предстоит пройти ряд командных испытаний, чтобы завладеть знаменитым мечом.
«Аладдин»
31 августа. «Экият». 0+.
«Аладдин» — спектакль по мотивам арабской сказки из сборника «Тысяча и одна ночь».
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